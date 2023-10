Ribera iniciará negociaciones bilaterales con Alemania y Francia para desbloquear la reforma eléctrica

Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen este martes en Luxemburgo para buscar un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, mantendrá encuentros bilaterales con Francia y Alemania, los países más polarizados en este debate, para posteriormente reunirse con el resto de los Estados miembros.

Hasta el momento, los Ventisiete no han alcanzado un acuerdo. Los debates sobre la reforma se retomarán a las 15.00 horas. "Queremos salir de este Consejo con un acuerdo. Francia y Alemania tienen visiones diferentes, pero soy optimista. El compromiso es alcanzar un acuerdo hoy. La última propuesta que enviamos [desde la presidencia española] obtuvo un amplio apoyo el viernes. Puede que tengamos que pasar la noche aquí, pero saldremos con un pacto", declaró esta mañana Teresa Ribera.

En palabras de la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, si no se alcanza hoy un acuerdo "será difícil cerrar un texto antes de que concluya el mandato del Parlamento Europeo".

El punto de conflicto principal se centra en la configuración de los Contratos por Diferencias o CfD (intervención pública de los precios) y en cómo se reparten sus ganancias. Francia desea extender la duración operativa de sus centrales nucleares y permitir que su industria firme CfD sin restricciones. Por otro lado, Alemania busca distribuir los subsidios generados a través de los CfD entre su industria, también sin restricciones. En este sentido, la propuesta española recoge que los CfDs permitirán regímenes equivalentes para tecnologías renovables y nuclear.

"En el borrador de compromiso sobre la mesa, los CfD para inversiones de extensión de vida de plantas ya no son una solución obligatoria, pero siguen siendo una posibilidad, lo que hace que los CfD para extensiones de vida no sean ilegales", dijo la comisaria de Energía, Kadri Simson.

Italia, Países Bajos, Austria, Irlanda, Luxemburgo han manifestado esta mañana su apoyo a la propuesta alemana. Por contra, Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Hungría defienden el texto francés. Lituania, Malta, Finlandia, Eslovenia, Suecia, Polonia y Bélgica se han mostrado abiertos a apoyar la propuesta española.

Para el ministro de Energía de Alemania, Robert Habeck, el resultado está siendo "decepcionante". "No se está solucionando la situación con la propuesta española. Estamos aumentando emisiones y contradice los objetivos climáticos. Queremos ser constructivos y esto se hará si se da un pequeño paso adelante", defendió. Según el ministro, si no se puede acordar un level playing field (igualdad de condiciones) para las instalaciones ya existentes Alemania no podrá seguir con esta propuesta

Para Francia, la nuclear tiene costes equivalentes a las renovables y será necesario producir más electricidad y asegurar el suministro. "Hay que invertir en capacidad masivamente. Alemania se equivoca al invocar el level playing field Necesitamos una solución win win", argumentó la ministra de transición energética francesa, Agnès Runacher, quien defendió la existencia de dos opciones: un marco armonizado sobre CfD o soluciones ad hoc. "Debemos elegir qué opción queremos, si es la segunda, deberemos intercambiar visiones con la Comisión para poder acotar mejor qué hacer", dijo.