Barceló (Unesid): "La idea del sector es olvidar el IPC y ligar los sueldos a la productividad"

Andrés Barceló, director general de Unesid, hace un profundo repaso a la situación del sector en un momento clave ante la entrada en vigor del arancel al carbono y a las puertas de un acuerdo con Estados Unidos que puede suponer cambios importantes para la industria siderúrgica.

¿Qué le parece la puesta en marcha del arancel al carbono, el CBAM?

Es alucinante. Hay una obra de teatro de Oscar Wilde que se llama 'El marido perfecto'. En una frase dice que cuando los dioses te quieren castigar, te conceden tus deseos. Pues ese es el tema. El CBAM lo pidió la industria, en concreto, la siderurgia durante mucho tiempo. Primero iba a ser un impuesto. Ya no lo es. Ahora es un apaño raro, una excepción y no se puede juzgar nada porque como hay 2 años de prueba, todo lo que diga ahora luego te puedo decir lo contrario. Lo que sí puedo decir es una cosa: tiene agujeros para la ambición climática. Si una empresa tiene 10 fábricas en China, por ejemplo, puede dedicar la planta más limpia a exportar a Europa y declarar las emisiones y ya está. Y las otras, pues a guarrear en la zona donde no pidan esas cosas. Es un agujero pero no es ilegal. Luego tiene el problema de que la ambición es enorme. Las autoridades europeas se comportan como el niño ese gordo con gafas que está al fondo de la clase y que es muy empollón, pero le pegan en el recreo y tiene delante a los matones, China y Estados Unidos, pero él está convencido que los va a convencer. Él va a hacer que todos le sigan lo que él dice y se comportan así, y eso es lo que nos pasa. Pero bueno, ya veremos qué sucede.

Los importadores tienen un proceso administrativo interesante ante los chinos. Tienen que pedirle a su proveedor que les diga cuáles son sus emisiones con un detalle enorme y luego habrá un periodo transitorio, no solo estos 2 años, sino que la Comisión tendrá que tomárselo con un poco de calma, pero luego no sabemos qué va a pasar.

¿Habrá acuerdo con Estados Unidos para el acero sostenible?

La Unión Europea tiene derecho a partir de enero a poner represalias contra Estados Unidos por eso vamos a firmar un acuerdo con los americanos. Se llama GSA Acuerdo Mundial para el Acero y el aluminio donde se impulsa la sostenibilidad del acero y el aluminio. El plazo termina a finales de octubre. No sé qué va a pasar. La Comisión Europea, por un lado, quiere mantener la lealtad a la Organización Mundial del Comercio que a los americanos les importa menos.

Los americanos han prometido a su industria siderúrgica -y eso lo sabemos- que no se preocupen, que van a mantener el 25% de aranceles a China, lo hagan como lo hagan. Aquí poner una antidumping es muy complejo, es muy, muy lento y muy, muy seguro. Jurídicamente muy seguro. No sabemos qué va a pasar. La Comisión no le ha dicho a los Estados miembros todavía qué va a proponer a finales de octubre.

¿Qué le parece la reforma del mercado mayorista de electricidad? ¿Servirá para algo?

Directamente, no. Es verdad que el Gobierno ha intentado dar la batalla pero cuánto tiempo hace que prometieron que iban a hacer una subasta de infra marginales. Hemos pedido que faciliten los PPAS, que no se conformen, pero se tiene la fuerza que se tiene. Y lo han hecho bien, ojo, Teresa Ribera lo ha peleado hasta donde ha podido, pero no puedes ir contra Francia y Alemania. España es un país mediano. Ya se ha terminado la legislatura y el Gobierno ha incumplido también otra cosa más que prometió: las 44 toneladas.

En la huelga del transporte se acordó subir a 44 toneladas la masa máxima de los camiones. Cuando la huelga de transporte termina y sacan un decreto ley, el propio Gobierno pone que lo hará en 6 meses. Han pasado y sigue sin estar. Nosotros le hemos ofrecido de todo pero tiene que modificar el Reglamento General de Transporte.

Ahora, por ejemplo, en todos los transportes compuestos las empresas tienen que pedir permiso a todos los propietarios de las vías por donde vas a pasar. Para llevar un camión de Algeciras a Bilbao tienes que pedir permiso a 5 o 6 administraciones. O sea, es algo para un flujo regular organizado si no nada.

Últimamente han aumentado los incidentes de protección radiológica en las plantas.

Va a haber más incidentes porque han bajado los límites espectacularmente. Han bajado 100 veces el límite. El que hubo de Megasa hace un año no hubiera sido incidente y eso que está bien solucionado. El CSN se ha portado muy bien.

Si hay muchos incidentes se llenará el almacén de El Cabril

Lo hemos arreglado con Megasa de manera que lo llevan a un vertedero que tienen. En un plan vigilado por el Consejo de Seguridad Nuclear justo para no llenar el Cabril. Es que, como Enresa decía, vamos a llenar el Cabril de tierra que no tiene nada. Tenemos un protocolo de seguridad firmado entre todos que funciona muy bien cuando hay un incidente, pero cada vez hay menos porque se vigilan mucho más las cosas.

El año pasado fue más conflictivo laboralmente en el sector ¿Qué va a pasar con las revisiones salariales?

Aquí los salarios son altos en general. Las empresas que tienen convenio lo tenían. El problema llegará cuando venga la revisión de los convenios en 2024, si se atempera la inflación será menos problemático y la idea general es olvidarse del IPC más y ligarlo a productividad. Eso en España es difícil. Solamente el automóvil tiene más afiliación sindical que nosotros de porcentaje de gente. Son empresas muy sindicalizadas.

Con los sindicatos nos quedan dos cosas que discutir, que se tomen en serio dos temas que van unidos. Uno es el absentismo que tenemos es enorme. En algunas comunidades autónomas es descomunal. Y te voy a decir una cosa, no hay datos oficiales de absentismo en España. No me digas que no los tienen... los tienen, pero no los hacen públicos, pero de esto ya no hay que echarle la culpa a este Gobierno. Esto es histórico. Y otro tema que es también para nosotros importante es el tema del alcohol y drogas. Ahora mismo, si tú estás borracho en una empresa, la empresa no te puede hacer nada. Lo único que puede hacer es llamar a la Guardia Civil y que te pare si vas conduciendo en la puerta.