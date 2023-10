Los dueños de Mayoral venderán a Antin su 6% en Opdenergy

Los dueños de Mayoral, la familia Domínguez de Gor, han decidido acudir a la oferta presentada por el fondo francés Antin sobre el capital de Opdenergy. Global Portfolio, la compañía controlada por el hólding familiar Indumenta Pueri, ha enviado un comunicado a la CNMV en el que indica que considera atractiva la oferta y que se desprenderá de su participación del 6%.

En la Carta, Global Portfolio comunica a GCE BidCo -filial de Antin- que considera que adecuado el precio de 5,85 euros por acción en la OPA voluntaria sobre la totalidad de las acciones dela energía y confirma, a fecha de la Carta, sujeto a las condiciones de mercado existentes y otros factores, que tiene la intención de aceptar la oferta con la totalidad de las acciones de las que es titular y de otras que pudiese adquirir.

Global Portfolio, no obstante, indica en la Carta que la misma no crea ningún compromiso vinculante para ella o para sus afiliadas, lo que en la práctica supone dejarse las manos libres para poder tomar cualquier otro camino en caso de que se presentasen nuevas ofertas.

Con la decisión de la familia Mayoral, el fondo francés contaría ya prácticamente con un 78% del capital de la compañía de renovables.

El fondo indicó que, tras finalizar los análisis oportunos en materia de derecho de la competencia, considera que no es necesario obtener ninguna autorización en materia de derecho de la competencia en relación con la oferta y, en particular, no es necesario notificar ni obtener autorizaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en virtud de lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia; ni de la Comisión Federal de Comercio y la División de Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Asimismo, el pasado 28 de junio solicitó ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la autorización del Consejo de Ministros a la inversión en Opdenergy.

Además, Antin ha presentado, junto a su solicitud, dos avales bancarios otorgados por Banco Santander y por Crédit Agricole Corporateand Investment Bank, Sucursal en España, como entidades avalistas por un importe total de 865,995 millones de euros. La entidad financiera española cubre 519,597 millones de euros -un 60% del aval- y la francesa 346,398 millones -el 40% restante-.