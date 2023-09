Una petrolera argentina usa el gas de la extracción de crudo para minar cripto y evitar su quema

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, ha anunciado esta semana que la firma destinará el gas natural asociado a la extracción de petróleo al minado de criptomonedas. Así lo ha comunicado en conversaciones con Energía On, añadiendo que, específicamente, se usarán 60.000 metros cúbicos diarios que permitirán a la firma potenciar su proyecto de extracción de crudo en el yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la provincia argentina de Neuquén, al oeste de La Pampa.

La firma argentina opera concretamente en la zona de Los Toldos II Este, que, sin embargo, carece de espacio para instalaciones de tratamiento y evacuación de la producción. En este sentido, Markous señaló que actualmente "el petróleo se está evacuando por camión, son cerca de diez camiones por día". En estas condiciones, el CEO indicó que no hay espacio para destinar el gas asociado a la extracción de oro negro: "podríamos estar produciendo 1.200 metros cúbicos (de petróleo), pero estamos en 300 porque no tenemos dónde colocar ese gas".

En estos casos, la alternativa suele ser el venteo del este tipo de gas, que consiste, básicamente, en la quema de dicho hidrocarburo. No obstante, al carecer de espacio, Tecpetrol optó por vender ese gas asociado a la extracción de crudo a Chevron, según informó Rio Negro -publicación propietaria del suplemento Energía On-. No obstante, la firma latinoamericana ya ha alcanzado el máximo de ventas posibles y, como solución, ha decidido levantar una instalación de minería cripto en la que emplear ese gas asociado, cuyo volumen será de 60.000 metros cúbicos diarios. Está previsto que la instalación empiece a funcionar a finales de octubre y principios de noviembre.

Por otro lado, Markous no cree que el minado de criptodivisas vaya reportarle grandes ganancias a la empresa. El verdadero objetivo de Tecpetrol es ampliar la extracción de crudo y elevar la producción de barriles de petróleo, la cual está prevista que llegue a ser de 35.000 barriles diarios.

Este anuncio por parte de Tecpetrol pone de manifiesto las características del territorio argentino en materia energética y sus posibles dificultades en el ámbito de la transición verde. Según la Agencia Internacional de la Energía, el mix energético primario del país latinoamericano está dominado por gas natural en un 55%, seguido del petróleo (33%), energía de biomasa (5%), hidráulica (3%) y nuclear (3%).

Ello hace que en Argentina se encuentren la segunda mayor reserva de gas de lutita y la cuarta mayor reserva de petróleo de esquisto a nivel mundial. Precisamente los dos elementos más abundantes en el yacimiento de Vaca Muerta.