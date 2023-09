PP y Vox aprueban en la Asamblea una iniciativa en defensa de la prórroga de la vida útil de la Central de Almaraz

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, día 14, una propuesta de pronunciamiento planteada por Vox, y modificada por una enmienda del PP, mediante la cual se insta al Gobierno central a modificar la política energética y a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares "por el tiempo que permita la seguridad de las mismas".

La iniciativa ha salido adelante con el voto a favor del PP y de Vox, y con el rechazo del PSOE y de Unidas por Extremadura, y después de que no fuese aceptada una enmienda de sustitución socialista.

Así, en la propuesta finalmente aprobada se aboga también por acordar con las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz la "continuidad" de la producción de energía eléctrica "después de 2028, por el tiempo que permita la seguridad de la misma, una vez realizados los estudios y las inversiones necesarias".

En la iniciativa de Vox, enmendada por el PP, también se apuesta por la energía nuclear como fuente de energía "viable, segura, económica, y compatible con el concepto de soberanía energética".

Propuesta inicial de Vox

Cabe apuntar que en su propuesta original, antes de que su grupo aceptase la enmienda de modificación planteada por el PP, el diputado de Vox en la Asamblea Óscar Fernández Calle ha reclamado al Gobierno central la realización de un estudio técnico con carácter de urgencia, valorando la extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz.

También ha pedido que el Gobierno nacional destine "cuantos recursos sean necesarios, dentro de las posibilidades técnicas y de seguridad", para asegurar la extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz.

Al mismo tiempo, ha pedido que el Ejecutivo central estudie un cambio de modelo energético a nivel nacional, apostando por la energía nuclear como fuente energética "viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética", en tanto que con la eólica y la solar "todavía no es suficiente".

En defensa de la iniciativa de su grupo, Fernández Calle ha defendido la nuclear como un tipo de energía "viable, fiable, barata y segura", y ha recordado que la Comisión Europea ha catalogado a esta fuente energética como "verde, limpia", por lo que ha abogado por el mantenimiento de la explotación de la misma en España.

En la misma línea, ha considerado "esencial" replantear el actual "desmantelamiento" de la Central de Almaraz, en tanto que ésta es "la mayor productora para el sistema eléctrico nacional", y cuenta con más de 700 profesionales trabajando (más del 50 por ciento con titulación universitaria).

Ha advertido también de que "la clausura de Almaraz tendría un impacto estimado de 115 millones de euros anuales sobre el PIB extremeño", así como de que se perderían 1.950 empleos, según una investigación firmada por una doctora y dos catedráticos de Economía.

Además, ha defendido que entre los cuatro municipios que más crecieron en población en Extremadura en las últimas dos décadas tres están en el entorno de la Central de Almaraz.

En este sentido, Fernández Calle ha incidido en que las energías renovables "sólo" suponen el 18 por ciento de las energías que genera España, y en que "el problema de la energía es un problema de base, no de contingencia" que lleva a que familias y empresas no están pudiendo asumir el "gasto" en la misma.

Propuesta del PP

De su lado, el PP ha planteado una enmienda de modificación sobre la iniciativa de Vox, aceptada por esta formación, y en la que se defiende continuar con el "criterio" sobre la continuidad de la Central de Almaraz aprobado en la Asamblea mediante una iniciativa el 15 de septiembre de 2022.

Así, el diputado 'popular' Bibiano Serrano ha pedido que se modifique la política energética y se prorrogue, en consecuencia, de la vida útil de las centrales nucleares "por el tiempo que permita la seguridad de las mismas".

Serrano también ha propuesto que se acuerde con las empresas propietarias de la Central de Almaraz la continuidad de la producción de energía eléctrica en la misma "después de 2028, por el tiempo que permita la seguridad de la misma", y una vez realizados los estudios y las inversiones necesarias.

En su enmienda, el PP, asimismo, ha coincidido con Vox en reclamar al Gobierno central que estudie un cambio de modelo energético a nivel nacional que apueste por la nuclear como fuente de energía "viable, segura, económica, y compatible con el concepto de soberanía energética".

Planteamiento del PSOE

La que no ha salido adelante --al no ser aceptada por Vox para su inclusión en la propuesta votada finalmente-- ha sido la enmienda de sustitución planteada por el Grupo Socialista, y mediante la cual el diputado Álvaro Sánchez Cotrina ha coincidido con Vox en la defensa de la continuidad de la Central de Almaraz, aunque ha planteado que no se solicite al Gobierno un cambio en el modelo energético a nivel nacional.

"Estamos absolutamente de acuerdo con que Almaraz continúe en el 23, en el 28 y en el 80 si hiciese falta", ha dicho, al tiempo que ha propuesto a Vox que en la iniciativa que finalmente se votase se instase al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata a ejercer sus competencias de forma "diligente" y "sin más demora" para posibilitar "en el menor tiempo posible" la implantación de la gigafactoría de Envision y sus 1.000 empleos.

En todo caso, Sánchez Cotrina ha subrayado que el PSOE en Extremadura "defiende siempre los intereses de la región y el Campo Arañuelo y la continuidad de la Central" de Almaraz, y ha defendido la gestión realizada por el anterior Ejecutivo autonómico del PSOE para el mantenimiento de dicha instalación.

Unidas por Extremadura

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha criticado que PP y Vox en su acuerdo de gobernabilidad no hay prácticamente alusiones, ha indicado, al sector energético en la comunidad.

También se ha mostrado partidario del "cierre" de la Central de Almaraz, y ha recordado que esto generará también puestos de trabajo, como ha ocurrido en las casos de otras instalaciones del mismo tipo en España.

Macías, en este sentido, ha rechazado que la nuclear pueda ser considerada como "energía verde". "No nos vendan un modelo que es una quiebra económica total", ha espetado.