Red Eléctrica retira a Capital Energy permisos de renovables por 1.000 MW

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha confirmado ya la retirada por parte de Red Eléctrica de permisos de acceso y conexión a más de 3.000 MW de energías renovables al considerar que se ha incumplido el segundo hito administrativo previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que obligaba a obtener la declaración de impacto ambiental antes del 25 de enero.

Según los datos recopilados por elEconomista.es, Capital Energy e Iberdrola son las compañías que han registrado una mayor cantidad de potencia retirada por parte del gestor técnico del sistema.

La compañía que preside Beatriz Corredor ha quitado permisos de acceso y conexión por 1.036 MW que estaba tramitando Capital Energy repartidos en un total de 17 proyectos. La empresa, uno de los mayores promotores de España, ganó 1.540 MW en la subasta de renovables celebrada en octubre de 2021. Toda la potencia subastada debe estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024.

Iberdrola, por su parte, ha registrado también la pérdida de acceso a dos plantas con una capacidad de 668 MW.

La CNMC certificó en junio la decisión de Red Eléctrica de retirar permisos de acceso y conexión a cerca de 1.000 MW y desde entonces ha ido aumentando esta cifra con el rechazo a plantas promovidos por compañías como Grupo Jorge (392 MW), Desarrollos Renovables Madroño (130 MW), Instituto de Energías renovables (110 MW), Opdenergy, Rolwind o Traxnam, entre otras.

Estos proyectos son los primeros que oficialmente quedan descabalgados en el cumplimiento de los hitos y amenazan a los otros 12.000 MW que no lograron superar la Declaración de Impacto ambiental (DIA) a seguir el mismo camino.

Capital Energy, al igual que Iberdrola, han presentado una batería de recursos ante el organismo regulador para pedir que se anule la decisión de Red Eléctrica de retirar los permisos de acceso en la gran mayoría por los problemas detectados en sus DIA.

Los promotores han presentado en muchos de los casos recursos contra la negativa de dichas declaraciones y consideran que no se puede dar por perdido el punto de conexión hasta que se produzca una sentencia firme.

La CNMC asegura que "las suspensiones preventivas realizadas por REE se refieren siempre a conflictos de acceso en relación con solicitudes de permisos de acceso y conexión, nunca a declaraciones de caducidad automática porque la misma supondría la contravención de la norma legal por parte del gestor". El regulador cree que no puede suspender la decisión y considera que el Código Civil no admite duda ya que a los promotores que no tenían la DIA pierden el permiso.

La medida del organismo puede generar un caos si las empresas logran una sentencia positiva y, por lo tanto, estarían en condiciones de seguir adelante con sus proyectos. De hecho hay casos como el Cefeo para un parque de 49 MW que no tuvo respuesta a su petición de DIA.