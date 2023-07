El Parlamento Europeo cierra hoy su propuesta de reforma eléctrica

La Comisión de Industria del Parlamento Europeo votará hoy el texto oficial sobre la reforma del mercado eléctrico. El acuerdo alcanzado el pasado 6 de julio entre los Grupos Socialista, Popular, Verdes y Renew hace prever que se cerrará esta tramitación en tiempo y forma a la espera de un acuerdo del Consejo Europeo que permita retomar el próximo mes de septiembre la tramitación de esta propuesta.

En este acuerdo se incluye que la declaración de situación de crisis requerirá que los precios en los mercados mayoristas sean, al menos, 2,5 veces mayores que el precio medio de los últimos cinco años y que se mantengan durante un plazo mínimo de 180 días (seis meses).

Los CfDs (intervención pública de los precios) no serán obligatoriamente el único recurso, sino que se permiten regímenes equivalentes para tecnologías renovables y nuclear. Estos CfDs -similares a las subastas de renovables españolas- se aplicarán solo a las centrales nuevas y a algunas existentes en caso de inversiones destinadas a ampliar, repotenciar o extender la vida útil de las plantas (excepción pensada para las centrales nucleares principalmente las francesas), ya que el listado de tecnologías admitidas se mantiene (eólica, solar, geotermia, hidroeléctrica y nuclear).

Los ingresos públicos procedentes de los CfDs (si el precio de mercado es superior al garantizado por el Estado) deberán distribuirse entre los consumidores dando prioridad a los más vulnerables, pero también podrán ir a reforzar las necesidades de la transición energética como reforzar la red de distribución, incrementar los puntos de recarga de vehículos eléctricos, la eficiencia energética, el almacenamiento o el apoyo a la industria electrointensiva.

En este acuerdo no se incluyen las medidas más intervencionistas inicialmente planteadas ya que no se contemplan CfDs obligatorios para centrales existentes, no se contempla límite alguno a inframarginales, ni a corto plazo medidas ad-hoc sobre las empresas verticalmente integradas para incrementar la liquidez en los mercados a plazo.

Por contra, la propuesta reconoce la necesidad de preservar el mercado marginalista y evitar distorsiones. En particular, se recoge que el diseño de CfDs debe minimizar el impacto sobre el mercado a plazo. Se recoge explícitamente el principio de no retroactividad en los contratos a largo plazo PPA. Para estos contratos se creará una plataforma de mercado como máximo el próximo 31 de diciembre y la Comisión Europea tendrá hasta enero de 2026 para llevar a cabo un análisis sobre la evolución de este tipo de acuerdos y si existen o no obstáculos a los mismos.

Inversión en redes

La propuesta incluye también que las redes cuenten con inversiones anticipadas para satisfacer las necesidades de la demanda y de conexión de renovables, un extremo de máxima importancia para evitar cuellos de botella. En lo que respecta a los mecanismo de capacidad se elimina el carácter de último recurso y se da el mandato a la Comisión de simplificar y facilitar el proceso de aprobación y para los esquemas de apoyo a la flexibilidad se requiere que sean abiertos no solo a nuevas inversiones, sino también a recursos ya existentes.