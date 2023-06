El fondo EQT nombra a Leo Moreno consejero delegado de Solarpack

El fondo EQT toma las riendas de Solarpack. La compañía ha nombrado a Leo Moreno como nuevo consejero delegado de la compañía a partir del próximo 7 de julio.

Moreno llega a Solarpack para acelerar la actual estrategia de crecimiento y relevará a Pablo Burgos, uno de los fundadores de la empresa y CEO desde hace 17 años, que seguirá estrechamente vinculado a Solarpack como consejero no-ejecutivo.

Moreno procede de AES, una empresa de generación y distribución de energía, presente en cuatro continentes y con especial foco en EE.UU. y Latinoamérica, donde ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional. Desde diciembre de 2020, Moreno desempeñaba el cargo de presidente de AES Clean Energy, la división de energías renovables de AES en EE.UU., que cuenta con una capacidad instalada de más de 12 GW de energía solar, eólica y baterías. Previamente, ocupó otros puestos de relevancia dentro de AES, como los de vicepresidente de Estrategia Corporativa e Inversión global, director comercial, así como el de director financiero para Europa. Leo Moreno ha sido el artífice de la estrategia de descarbonización impulsando el modelo de negocio de la compañía hacia soluciones de energía más sostenibles y centradas en el cliente, liderando o colaborando en proyectos de energía en más de 20 países a lo largo de su carrera. Desde que asumió la presidencia de AES Clean Energy, la plantilla creció de 400 a más de 1.300 personas, añadió 7 GW de capacidad a su cartera de energía renovable contratada, convirtiéndola en el mayor proveedor mundial de energía renovable para grandes corporaciones, y expandió su cartera de proyectos de 20 a 50 GW.

En palabras de Pablo Burgos: "Solarpack está entrando en una nueva fase de crecimiento y un profesional de la talla de Leo Moreno va a aportar un gran valor. Para mí, es un privilegio dar el relevo a un ejecutivo con su reputación. Tengo plena confianza en que su experiencia internacional en los mercados energéticos, su conocimiento de las tecnologías renovables y su capacidad de gestión van a llevar a Solarpack al siguiente nivel. Asimismo, estoy deseando seguir contribuyendo al negocio como miembro no-ejecutivo del consejo de administración y accionista".

Por su parte, Leo Moreno comenta: "Me hace una gran ilusión incorporarme a una plataforma mundial independiente líder en energías renovables como es Solarpack, para contribuir a su desarrollo. Estoy impresionado por su excelente trayectoria de expansión a numerosos mercados de todo el mundo y me atrae enormemente su propósito corporativo de acelerar la transición hacia una energía limpia y asequible para todos, que me permite continuar trabajando en dejar un mundo mejor para las futuras generaciones con un alcance global. Mi intención es aprovechar mi experiencia para acelerar el crecimiento de la empresa y ampliar todavía más sus capacidades y enfoque tecnológico, para convertirla en uno de los mayores productores independientes de energías renovables del mundo. Estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo de Solarpack, el consejo de administración y EQT con el objetivo de replicar los resultados que ayudé a conseguir en el pasado".

Desde su fundación en 2005 en Getxo (Vizcaya), Pablo Burgos ha pilotado Solarpack llegando a estar presente hoy en día en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y África, y haber sido calificada recientemente por la agencia de rating Sustainalytics como la utility con mejor desempeño en sostenibilidad del mundo. En fechas recientes, también ha completado la adquisición de Solaer —con la que incorpora una cartera de proyectos en desarrollo de 2,8 GW en España e Italia— y diseñado un Marco de Financiación Verde para integrar su estrategia de sostenibilidad en la política de financiación de la compañía.