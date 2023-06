"En España queremos llegar a los 10.000 MW de fotovoltaica en 2030"

Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies en España, lleva un año y medio pilotando el aterrizaje de la compañía francesa. En este tiempo, la compañía se ha colocado como la cuarta eléctrica del país por clientes y prepara inversiones millonarias para los próximos años.

¿Cómo va la instalación de renovables en España?

Tenemos ahora mismo 3 GW que van a ser una realidad en 2025. Algunos ya están en operación en Murcia. Tenemos dos a punto de terminar y otros dos en inicio de construcción.

¿La bajada de precios de las renovables les ofrece oportunidades?

Es un misterio lo que va a pasar con todo eso. Puedes hacer todas las apuestas que quieras. Desde personas que dicen que van a vender los proyectos porque lo único a lo que jugaban era a tener el proyecto, luego venderlo y evitar los problemas de una construcción.

¿Ven oportunidades?

Tenemos los ojos y las orejas abiertos siempre a cualquiera. No hay nada que estemos mirando pero tenemos el objetivo de seguir creciendo en renovables, de tener 5GW en el 2025. En España, en fotovoltaicos queremos llegar hasta 10 GW en 2030. Vamos a intentar seguir promoviendo proyectos.

¿Van a tener desarrollos propios?

Estamos intentando hacer desarrollos propios para llegar a esos 10GW de 2030. Hay una apuesta clara de TotalEnergies por España que se manifiesta cuando hace dos años y medio se compra la cartera de los clientes domésticos a EDP y además los dos ciclos de Castejón, y por otro lado se compran proyectos solares. Y esa apuesta se va a mantener. Como sabes, TotalEnergies tiene un plan de transición hasta 2050 para tener emisiones cero netas. El gas y el petróleo en el 2050 será el 25% del negocio y el 75% renovables con el objetivo de llegar a estar entre los cinco primeros agentes renovables del mundo mucho antes del 2050. Y España es un país en ese sentido clave por su situación en Europa.

¿En clientes les acaba de superar Repsol?

En clientes hay una estadística oficial que es la única válida. Sabemos los clientes que tenemos hoy de gas y electricidad en el mercado regulado y el mercado liberalizacdo. Pero lo que tienen los competidores, lo sabemos de la información que sale de la CNMC.

Nosotros tenemos información actualizada de la CNMC al tercer trimestre del 2022. Esta no es una situación normal. Lo normal es que la CNMC dé esa información más rápido. Si tú sumas los clientes del tercer trimestre del 2022 de gas y de electricidad, del liberalizado y regulado, nosotros teníamos en el tercer trimestre del 2022 un total de 2,1 millones de clientes de electricidad y gas, según la CNMC y según la realidad. Repsol, al tercer trimestre del 2022, tenía 1,46 millones.

Ahora compra CHC que son 320.000 clientes. O sea, 1,8 millones. Son 300.000 clientes de diferencia. Falta el cuarto trimestre y los dos primeros trimestres de este año. Nosotros lo que sí sabemos es que con nuestras campañas actuales, por ejemplo, entre marzo y abril hemos vendido un 32% más de lo que estamos vendiendo en los últimos meses. Estamos llegando a picos de 3.700 clientes nuevos diarios. No estamos parados. Repsol tampoco. Yo creo que esa diferencia que teníamos de 300.000 clientes al 30 de septiembre de 2022 no creo que se haya reducido. Pero bueno, al final no estamos en ninguna competencia con Repsol. Nosotros estamos en una competencia con nosotros mismos. Y lo que queremos es tener clientes fiables, estables y mucho tiempo y que estén contentos con nosotros. Pero bueno, cuando decís que Repsol es el cuarto, pues no. Repsol es el quinto.

¿Cómo les ha ido en gas?

En gas, al aparecer la TUR tan competitiva teníamos en el tercer trimestre del 2022, 80.000 clientes y ahora tenemos 330.000. A niveles relativos no conocemos los datos del resto del sector, pero sabemos por el Ministerio, porque nos ha felicitado, que hemos sido de los que más hemos crecido. Es verdad que ahora el gas está en una bajada continua. Y ahora mismo nuestra previsión es que, si no hay ningún cambio regulatorio, a partir del 1 de julio el gas en mercado libre puede estar más barato que la TUR.

Con la diferencia de que el gas de la TUR, todos los trimestres sube, mientras que en el mercado libre en julio le vamos a ofrecer un precio a un año probablemente más barato. O sea que va a tener un precio del nivel de la TUR, pero además con la ventaja de que le va a cubrir un año de consumo, con lo cual tiene el invierno garantizado.

¿Es mejor estar en el mercado libre o en el regulado?

Creo honestamente que es mejor estar en el mercado libre. Los meses de mayo y junio son meses de consumo de gas pequeños, y cuando firmas un contrato de gas, te estamos dando un precio a un año. La TUR en un año, si sumas los 12 meses, va a ser más cara que el mercado libre. En electricidad, lo que está pasando es que el mercado también está en una bajada continuada. Hay una reforma del PVPC, y lo que ahora mismo tenemos para el cliente en el mercado libre son dos posibilidades. Tenemos el Plan Ahora donde el cliente tiene la posibilidad de elegir cuándo consume y cuándo no consume, por sus hábitos de vida y le estamos vendiendo la energía al mismo precio del mercado. Y le ofrecemos dos cosas que el PVPC no te da. Una es que le hacemos un análisis de la potencia contratada que nos ha permitido optimizarla ya a 48.000 clientes. Uno de cada tres clientes tiene una potencia contratada mayor de la que necesita. Cuando tú compras una vivienda, te pones una potencia contratada y no te preocupas nunca más. Si demandas más potencia vas a tener que cambiarla porque te van a saltar todos los elementos de protección, pero si tú tienes contratada una potencia de 8 kW y demandas 5, nadie te decía, oye, que estás pagando un exceso, porque ese exceso se incluye en la parte fija. Al cliente que firma con nosotros el precio del mercado libre horario, le monitorizamos la potencia, le decimos si tiene una potencia mal contratada y se la ajustamos, lo que supone una reducción de precio significativa.

Otra cosa que hacemos a todos estos clientes, con un app le lanzamos cada día las horas del día siguiente en tres colores rojo, naranja y verde para que pueda ajustar su consumo. Ahora también tenemos otro producto que llamamos 'A tu aire', que es un precio fijo y toma como referencia los mercados a plazo. En los últimos meses estamos mejorando el precio de forma continuada para los clientes que no pueden gestionar esa demanda.

Creo que una de las ventajas que tienen nuestros clientes es además la posibilidad de pasar de un producto a otro, en cualquier momento. No hay penalizaciones, ni plazos fijos. Cualquier cliente doméstico puede salirse cuando sea necesario. Sin ningún problema. De una tarifa a otra. Como te decía, en las últimas semanas estamos incrementando mucho las ventas sobre los datos históricos y creo que vamos a terminar el año muy bien.

¿Se pone algún número mágico?

No, no tenemos números mágicos. Nosotros somos más de trabajar todos los días que de números mágicos. Durante el año pasado ha habido más de switching. Y eso me da la impresión que se ha frenado. De ahí toda esta moda comercial que está habiendo de ofertas. El año pasado fluyó mucho, como sabes. Y yo creo que es una de las razones de que la información de la CNMC no fluya.

En los últimos meses del 2022 la venta ha crecido mucho. En teoría se había escrito que las generadoras nos iban a vender la energía barata al resto de los comercializadores pero dijeron que se lo estaban vendiendo a los clientes. Gestionaron bien eso. Y crearon una situación de mercado donde había clientes que estaban pagando la energía a 67 euros/ MWh y clientes a 200 euros/ MWh en la mismas comercializadoras.

Esa situación pasó, ¿no?

Y eso hizo una distorsión de la competencia enorme porque te encontrabas con que tres grupos industriales tenían energía barata que estaban colocando a clientes y eso hizo que muchas pequeñas comercializadoras se fueron a la porra. Esta situación creemos que se acabó porque esa energía prácticamente ya la tienen colocada.

Y en ese sentido, una de las cosas que defendemos es que es necesario refomar el mercado eléctrico. Cuando coges la curva del mercado eléctrico de cualquier día tienes unas horas en las puntas muy caras y unas horas en los valles muy baratas, pero ahora cuando básicamente van a tener que competir los ciclos combinados con las renovables, pues claro, no funciona. Entonces, tal y como está, estábamos en un mercado donde las renovables, las solares, por simplificar, en las horas en que iba a funcionar recibirían 0 euros/ MWh, con lo cual ya me dirás quien iba a hacer inversiones en solares y el gas iba a cobrar su precio, pero 4 o 5 horas al día, con lo cual nadie tampoco iba a tener centrales de ciclo combinado funcionado.

O sea, que se necesita una reforma del mercado, sin duda, pero nosotros lo que estamos diciendo es que sea para toda Europa, que sea un mercado homogéneo, que no haya particularidades por países. Y luego también pensamos que deberíamos ir a un mercado 100% libre en el mercado doméstico. Siempre teniendo en cuenta que hay clientes vulnerables a los que hay que darles lo que sea, como si necesitan electricidad gratis.

O sea, hay una serie de clientes vulnerables que vía bono social o vía exención de impuestos o vía lo que sea, tienen que tener unas ventajas a la hora de comprar la electricidad y el gas significativas frente al resto de los clientes. Pero lo que nos parece es que fuera de eso no tiene mucho sentido que mantengamos unas tarifas reguladas con un mercado libre en competencia. Porque además cuando intervienes en el mercado provocas distorsiones. Cuando publicas lo de los 67 euros y lo de las subastas siempre hay efectos colaterales que son muy difíciles de creer con la complejidad del mercado.

¿Van a entrar en biometano?

En biometano, el grupo está muy, muy activo en Francia y queremos empezar a ser activos en España. Vamos a desarrollar una unidad de biometano porque creemos que España tiene muchísimo potencial. En un plazo relativamente corto vamos a empezar a poner encima de la mesa proyectos de biometano.

¿Y en almacenamiento?

En almacenamiento hay algunas comercializadoras que hablan de acuerdos con fabricantes de baterías para vender paneles fotovoltaicos, pero son instalaciones ahora mismo todavía muy caras. Hay un boom de instalaciones de paneles solares importante pero de baterías todavía no, porque no salen los números; aunque saldrán. Y luego está el tema del almacenamiento virtual o utilizar el autoconsumo de tu segunda vivienda, o en comunidades de vecinos. Vamos a hacer una apuesta decidida por las comunidades de vecinos, a la espera de que el tema del almacenamiento entre un poco en condiciones de mercado dentro de no mucho tiempo. Se empieza a hablar ya de baterías tanto para viviendas como para vehículos mucho más eficientes. Se empieza a ver desarrollos basados en grafeno en vez de litio y creo que vamos a llegar a baterías más pronto que tarde, muy eficientes, con tiempos de recarga muy pequeños y con autonomías para vehículos, que no a mucho tardar vamos a llegar a casi 2.000 kilómetros.

¿Y a gran escala, baterías aisladas para cubrir también vuestras propias fotovoltaicas?

Ahora mismo no estamos planteando. No sé si salen los números.

¿Cómo va su negocio de autoconsumo? Se comienza a hablar de cierto parón.

Tenemos un equipo pequeño que va creciendo, pero ya tenemos 12 MW instalados operativos y funcionando. Creo que, en general, en España, en el 2030, todo el mundo tendrá una placa solar en su tejado. Aalgunas personas te preguntan si ¿coloco una placa solar ahora o si espero dentro de 5 años que van a ser más eficientes y más baratas? Creo que el número que hay que hacer es tú ahora si la colocas, te salen los números, pues ya está.

¿Cómo va la instalación de puntos de recarga?

Acabamos de anunciar un acuerdo con Alsa para construir en Oviedo una de las mayores electrolineras de España. Vamos a tener 10 puntos de recarga rápida, 4 puntos de 150 kilovatios y 6 puntos de 300 kilovatios con posibilidad de crecer a 15. Ahora mismo tenemos como 40 proyectos de movilidad que suman 200 cargadores que están poniéndose en operación. Como compañía a finales del año pasado teníamos 21.000 puntos en Europa y tenemos el objetivo de llegar a 150.000 puntos en 2025. En España creemos que tendremos en un plazo relativamente corto, 3-4 años, 4.000 puntos de recarga.