Las eléctricas alertan que hay centrales de gas que ni se arreglan ni se cierran

El Consejo Europeo debatirá el próximo 19 de junio la reforma del mercado mayorista de electricidad, tal y como indicó la secretaria de estado de Energía, Sara Aagesen, en la jornada sobre "El diseño del mercado eléctrico" organizada por el Club Español de la Energía.

Aagesen reclamó a la Comisión Europea la creación de un sistema de pagos por capacidad que sea mucho más fácil de aprobar que el actual existente para avanzar en la instalación de renovables, un objetivo que asegura seguirá incrementándose en el próximo Plan Nacional de Energía y Clima.

En la misma línea, los representantes de Iberdrola, Endesa y Naturgy pusieron sobre la mesa la necesidad de aprobar cuanto antes mecanismos que sirvan para garantizar la existencia de potencia firme y facilitar así una mejor integración de renovables. Para ello, pidieron avances en almacenamiento y en los pagos por capacidad.

Patxi Calleja, director de regulación de Iberdrola, explicó que en España hay ciclos combinados con averías importantes que no se arreglan porque no tienen una retribución suficiente que pueda garantizar esta inversión.

En la misma línea, incidió Gregorio Morales, de Naturgy, que indicó que ratificó las palabras de Calleja y añadió que los ciclos son a corto plazo es la única solución para garantizar la seguridad de suministro. "Si no llega ser por los ciclos hubiese sido un problema este otoño". Morales además añadió que si no los van a pagar, lo que hay que hacer el facilitar el cierre de forma ordenada.

La potencia firme aún no es suficiente en este momento

Del mismo modo, se alertó de que la entrada en operación de casi 60.000 MW en los próximos dos años puede generar un problema ya que no existe la demanda suficiente y pueden generar una importante sobre capacidad en momentos de alta generación renovable. No obstante, Eduardo Moreda, de Endesa indicó que la potencia firme aún no es suficiente en este momento y citaron como prueba el reciente informe de Entso-e y la carta de Red Eléctrica reclamando retrasos en los mantenimientos de los ciclos combinados.

Por otro lado, los participantes se refirieron también al informe de la Comisión Europea en el que se recomienda eliminar las intervenciones del mercado.

El eurodiputado socialista, Nicolás González, se mostró partidario de retirar las medidas de intervención del mercado mayorista, ya que considera que han perdido el sentido y explicó que la propuesta de dejar un mecanismo de intervención en caso de crisis no supone que se tengan que topar los precios cada vez que se alcancen los 180 euros/ MWh, sino que se tendrá que ver caso a caso.