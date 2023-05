"Los Perte nos deben permitir contratar un 25% más, pero tienen que llegar"

Agustín Escobar, presidente de Siemens España y consejero delegado de la división de Mobility, presenta hoy su plataforma Xcelerator para acelerar la transformación digital de las empresas.

Tras seis meses como presidente, ¿Qué retos tiene por delante? ¿Qué se ha encontrado?

Tenemos una emergencia climática y hay que actuar. Necesitamos descarbonizar la industria, las infraestructuras y la movilidad. En lo interno he visto un equipo súper motivado, preparado, proactivo, muy cercano a los clientes para realizar propuestas tras haber asimilado muy rápido las nuevas tecnologías. Hace pocos años Siemens estaba posicionado en el ámbito de la automatización, la electrificación y empezábamos a desarrollar software para digitalización. Ahora mismo, la parte de automatización y electrificación sigue siendo parte de nuestro ADN, pero somos un actor clave en digitalización. Cuando hablas de tecnologías de IOT, inteligencia artificial, gemelo digital, es algo que toda la organización tiene asumido y es capaz de trasladarlo a las diferentes industrias.

Cuando llegué a Mobility hace 5 años éramos unas 800 personas, ahora somos 1.500. A día de hoy, lo que es Siemens en España excluyendo Siemens Energy, somos casi 3.700 empleados y si sumo el área de responsabilidad, incluyendo Portugal, somos casi 7.000. Esa capacidad humana es un grandísimo diferenciador porque aquí se conjuga las dos partes, la tecnología de más alto nivel en digitalización pero además, tenemos el capital humano que es capaz de implementarlo para las industrias, los operadores de movilidad y las infraestructuras. Creo que esa combinación es lo que lo que nos hace únicos en los ámbitos en los que operamos para ser capaces de transformar el día a día y dejar un mundo mejor.

¿Cómo ve la situación en España?

Te voy a dar una visión interna y una externa. La interna es que España a nivel de talento está claramente a la vanguardia. Es un país competitivo y creo que esa es una de las razones por las que hemos sido capaces de traer cada vez más centros de competencia globales y es una labor que además continúa.

Si ahora lo miro en la perspectiva más externa desde un punto de vista de política económica, industrial, creo que estamos en el momento. España tiene por delante la oportunidad. Cuando tienes una oportunidad también tienes un reto porque si la pierdes puede que estés perdiendo el tren del futuro. La oportunidad es que esta transformación digital y la necesidad de descarbonización implica que la industria española tiene la oportunidad de volverse más eficiente, más competitiva. España tiene la oportunidad de reindustrializarse y en algunos ámbitos, donde ha sido un actor principal, como la automoción, consolidarnos en esa posición, pero también el riesgo, de perderla. El instrumento que nosotros vemos como clave para articularlo son los Pertes. El hecho de que España vaya a ser uno de los mayores receptores de fondos europeo creemos que es una magnífica oportunidad para que España pueda posicionarse como una gran potencia. Y que además, eso nos permita recuperar el PIB y el tejido industrial que a lo largo de los años se ha ido deteriorando. Eso es una es una realidad. Es el momento de España. Soy un firme convencido de que es una oportunidad que no podemos perder. De hecho, somos socios tecnológicos y hemos tenido una participación muy activa en 12 de los pertes y donde no hay perte como en movilidad, que se mueve más por inversiones de Adif, de Renfe, pues tenemos una participación también significativa.

¿Qué volumen de contratación pueden suponer los Pertes?

Los Pertes nos deben permitir seguir creciendo a un ritmo de entre el 10 y el 25% sostenido pero tienen que llegar. A día de hoy ha habido varias convocatorias, pero falta que el dinero fluya, que las convocatorias pendientes se publiquen y que haya algo más de agilidad pero si lo miras con perspectiva son crecimientos que hemos venido desarrollando en los últimos años.

¿Hay alguna tecnología con especial interés para España?

España está posicionada para crecer prácticamente en todos los ámbitos. Y creo que lo bueno también es el recorrido, en en algunos ámbitos como el de movilidad, el haber crecido tanto es porque la calidad del de lo que se hace en España y aquí, además no hablamos solo de implementación, aquí hablamos de I+D. Invertimos más de 34 millones al año en I+D y luego con ese portafolio hacemos implementaciones tanto en España como a nivel global.

Te puedo adelantar que vamos a seguir creciendo de forma orgánica e incluso podríamos seguir creciendo de forma inorgánica a través de adquisiciones, como hicimos con Innovation. Y, sin duda, España va a ser uno de los grandes polos de de inversión y de desarrollo y además con una visión de apoyar, transformar y ser un actor clave en la industria española pero además también con capacidad de exportación.

¿Y capacidad de fabricación se puede ampliar en España?

Lo estamos haciendo en Cornellá. La fábrica hace un año tenía unos 200 empleados, vamos por 260 y creciendo. Lo que pasa es que depende mucho del sector. En ámbitos como hidrógeno o baterías estoy convencido de que España puede ser y, particularmente Siemens, va a ser una de las compañías claramente posicionadas y seremos aportadores de valor.

¿Hay un traslado de proyectos de inversión por culpa de la Inflation Reduction Act de EEUU?

No te hablaría de traslado. Es cierto que que la compañía está invirtiendo firmemente en EEUU en todos los ámbitos. Hace poco anunciamos que vamos a abrir una nueva fábrica de locomotoras pero sigo teniendo una visión optimista. Ahora tenemos que acelerar. Creo que administrativamente nos cuesta y tardamos más tiempo del necesario en que los fondos fluyan pero no se trata de de ponernos a apuntar con el dedo a nadie. Se trata de remangarnos y ponernos a buscar soluciones, por eso lo que transmito a los cuatro vientos, independientemente de a quién tenga delante, es que en nosotros tiene un aliado para buscar soluciones. Nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Lo que toca es arremangarnos y ver dónde tenemos los problemas y resolverlos, porque Europa creo que tiene una gran oportunidad. Y la realidad es que EEUUestá moviéndose y tiene una política agresiva de ayudas.