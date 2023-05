Powen explica cómo desgravar tus paneles solares en la Declaración de la Renta

Ahora que estamos en plena campaña de la Declaración de la Renta 2023 -que finaliza el 30 de junio-, es importante que los contribuyentes conozcan todos los beneficios fiscales a los que tienen acceso. Además de deducciones personales, por vivienda, por gastos educativos o por inversiones, entre otros, existen beneficios fiscales en la declaración de la renta por la instalación de paneles solares.

Actualmente, existen numerosas ayudas y subvenciones económicas que democratizan el acceso a esta alternativa energética que, por ende, cuenta con una serie de bonificables fiscales. Desde Powen, compañía especializada en autoconsumo energético a través de instalaciones solares fotovoltaicas, explican con detalle cómo puedes desgravar tus paneles solares en la Declaración de la Renta.

Tanto si eres usuario del autoconsumo en viviendas, como si aún no has dado el paso, existe la posibilidad de pedir una deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable, siempre y cuando se reduzca en, al menos, un 30% el indicador de consumo de energía primaria no renovable o se consiga una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energía 'A' o 'B' en la misma escala de calificación.

Dos aspectos básicos de los beneficios en la renta por instalar paneles solares son la base máxima de aplicación y el porcentaje de desgravación en el IRPF.

En el primer caso, la base máxima de aplicación es de 7.500 euros, pero si se recibieran subvenciones ahora o en el futuro es necesario restar esa cantidad del límite, es decir, que si la Base Liquidable fuera de 1.500 euros o menos, no se podría deducir la cantidad total. Además, el contribuyente tiene derecho a una reducción de la Base Liquidable, pero es importante aclarar que no tendrá derecho a su devolución.

En el caso del porcentaje de desgravación, es posible reducir un 40% de impuestos siempre y cuando se tenga en cuenta que si se solicita esta deducción en la declaración de impuestos y se recibe posteriormente una subvención que cubra la misma cantidad que ya se había deducido, la situación tributaria se tendrá que regular.

Ventajas económicas de instalar placas solares en España

En nuestro país existen diversas ayudas y subvenciones económicas que se pueden solicitar si se instalan placas solares en viviendas, comunidades o empresas. Estas ayudas son de tres tipos y de carácter europeo, autonómico y municipal, y hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer la Declaración de la Renta 2023.

• Las ayudas europeas, gestionadas por las Comunidades Autónomas, proceden de los fondos Next Generation, con una cuantía determinada para cada región.

• Deducciones fiscales en el IRPF.

• Deducciones fiscales en algunas regiones, como la Comunidad de Madrid.

• Ayudas municipales y bonificaciones en impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Estas ayudas resultan ser un factor esencial a la hora de hacer la declaración de la Renta, ya que, en el caso de solicitarlas y haberlas recibido, se deben incluir en el cálculo de los beneficios en la declaración de la Renta por instalar paneles solares.