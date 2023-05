Delorme (Scheneider Electric): "La eficiencia energética es la única vacuna que tenemos contra la crisis"

Philippe Delorme es el máximo responsable del negocio europeo de Schneider Electric desde hace poco más de un año. La compañía con presencia en más de 100 países y con más de 135.000 empleados es uno de los principales tecnólogos mundiales y juega un papel clave en la transición energética.

¿Cuáles son los principales objetivos que tiene en este nuevo puesto?

Asumí mi papel tres días antes de comenzar la guerra en Ucrania y lo primero que tuve que afrontar fue la salida de Rusia. Dedicamos tres meses a vender nuestras operaciones en el país. Llegó julio y el sol brillaba pero mirando hacia adelante nos dimos cuenta de que, en realidad, la guerra en Ucrania ha cambiado todo lo relacionado con la energía. Y, francamente, al principio, cuando asumí mi cargo, no me di cuenta. Tres meses después, una vez que se despejó el panorama, nos dimos cuenta de que el mundo no era el mismo.

Si miras las grandes cifras, básicamente lo que sucedió es que toda la energía que fluía desde Rusia se fue y eso representaba el 20% del suministro de Europa. Un 20% no parece mucho pero lo es. Y no hay plan B. No hay retorno. Este gas y este petróleo probablemente se hayan ido por mucho tiempo.

Cuando ves esto, la situación completa de Europa, es un shock enorme. Como probablemente nunca hemos visto antes. La última vez que apareció un shock de este tipo en los últimos 30 años fue en Fukushima, aunque no de la noche a la mañana, pero en unos meses, Japón tuvo que deshacerse del 15% de su suministro de energía, que provenía de la nuclear y tardó 10 años en recuperarse y digerirlo.

Inmediatamente en Europa nos fuimos a un modo de crisis profunda. Recuerdo estar en Bruselas en julio del año pasado y ver a muchos políticos con una tensión visible porque de repente la gente se dio cuenta de que sin energía, la economía estaba a punto de colapsar.

La siguiente gran pregunta inmediata fue el invierno. Pasamos el invierno y ahora la gente tiende a estar feliz porque hemos superado un invierno suave con bastante ahorro de energía. Pero no hay garantía de que el próximo invierno vayamos a superarlo cómodamente. Lo que me mantiene despierto por la noche es asegurarme de que Schneider, como empresa, brinde una solución a la crisis energética en Europa y que todas las personas del equipo entiendan que el tiempo que vivimos no tiene parangón con ninguno. Llevo 27 años en el negocio, nunca he visto una situación así, que es por un lado, un riesgo masivo. Y por otro lado, una gran oportunidad porque vemos oportunidades en todas partes, eficiencia energética, generación, redes, vehículo eléctrico. Para Schneider Electric, toda esta revolución, que impulsa una mayor electrificación del lado de la demanda y la digitalización son las opciones estratégicas que adoptamos en los últimos 15 años. Así que probablemente nunca ha habido un mejor momento para Schneider en una situación general en Europa, que nunca ha estado tan estresada. Y si alguien cree que, está bien, que lo peor ya pasó, eso es un gran problema porque todavía tenemos mucho riesgo por delante en términos de disponibilidad de energía y en términos de coste en Europa. Así que hay mucho trabajo por hacer, no hay tiempo que perder. Y estamos tratando de traer soluciones al mercado y a la sociedad. Tenemos una gran urgencia. Así que mi mayor trabajo es asegurarme de que las personas entiendan la situación y que impulsemos las decisiones correctas.

¿Cree que el diagnóstico es correcto en Bruselas?

Cuando miro... estamos muy felices en este momento. El 90 % de lo que sale de Bruselas probablemente sea correcto en términos de dirección. El problema que tenemos es la velocidad. Y cada vez que me reúno con políticos en Bruselas les digo, ¿Ustedes creen que la crisis energética es tan grave como lo fue el COVID hace dos años? La mayoría de ellos dicen que sí. Así que explícame una cosa, ¿Cómo explicas que Europa haya podido avanzar tan rápido con el COVID y por qué vamos tan lentos en la crisis energética? Y la gente dice, es una buena pregunta. Creo que la respuesta a eso es que durante el COVID, los muertos se acumulaban y fue impactante para los políticos, por supuesto, y para todos nosotros porque fue un drama. Lo que vemos con la crisis energética ahora es más abstracto porque lo que está provocando los altos precios de la energía es una muerte silenciosa de la industria que no puede soportar estos costes en gran parte de Europa pero eso es menos visible para los políticos. Ven un menor sentido de urgencia, pero el impacto es muy grande. El problema es la velocidad. Tenemos discusiones sobre la reforma del mercado, sobre la industria sostenible.

¿Qué podemos hacer?

Necesitamos una inversión masiva. La gente, en general, se da cuenta de que la energía es un asunto muy serio y que Europa no sobrevivirá sin energía asequible y disponible. Y creo que el trabajo que estás haciendo para simplificar la explicación es muy importante. La segunda es aclarar cuáles son las soluciones y explicar a la gente el tipo de escala de tiempo de lo que se necesita en función de la solución para hacer las cosas. Estamos convencidos de que para impulsar la revolución energética que necesitamos en Europa, tenemos que hacer dos cosas desde el punto de vista tecnológico. Por el lado de la demanda, es decir, pasar masivamente a cargas que utilicen electricidad. El segundo punto sería usar tecnologías digitales para automatizar y asegurarnos de que aprovechamos al máximo la energía que se destina a cualquier lugar. Las cosas relacionadas con la tecnología digital pueden tener un retorno bastante rápido y desplegarse de forma sencilla.

Tomemos un ejemplo, este edificio o una planta industrial. La tecnología digital que podrías instalar para asegurarte de que este edificio se pone en modo de reposo por la noche se amortiza muy rápidamente, puede ponerse en marcha en unas pocas semanas o meses y contribuye a una cosa de la que la gente habla cada vez más, que es la eficiencia energética. La eficiencia energética es la mejor vacuna contra la crisis que tenemos. Si hacemos la analogía con el COVID, porque es rápida de implantar, la tecnología existe y es el camino más corto para llegar a esta brecha del 20% que estamos hablando, asegúrese de que los costos disminuyen.

Ahora si creemos que habrá más electrificación, necesitas más generación solar, eólica, más bomba de calor y cosas así, pero esto llevará más tiempo. Así que creo que lo que tenemos que hacer es explicar a la gente que, en primer lugar, esta crisis e probablemente la mayor oportunidad para que Europa lidere el mundo en términos de economía verde pero para ello necesitamos un plan plurianual en el que, de aquí a tres años, pongamos en marcha tecnologías que nos ayuden a ahorrar, como la eficiencia energética, mientras nos preparamos para la electrificación, que llevará más tiempo porque son cosas difíciles y grandes de cambiar. Necesitamos una hoja de ruta de 10 años en la que sepamos que el primer paso es la eficiencia energética. En Schneider tenemos que demostrar a nuestros clientes que en realidad los beneficios son grandes, que esas soluciones son accesibles, mientras los preparamos para el medio plazo, que es más en torno a la electrificación.

Pero siempre parece que se olvida la eficiencia energética en la reglamentación.

Sí y no. Cuando hablamos con nuestros clientes por el coste, porque ahora se dan cuenta de que la e factura de la energía es significativa en su presupuesto. Además se dan cuenta de que tal vez la energía no es un hecho y puede haber un apagón o tal vez que la energía no fluya. Así que cada vez hay más clientes que dicen: "¿Sabes qué? Ayúdame con la eficiencia energética". Para ayudar a reducir la factura y ser autónomo de la red. Esto tiene un menor impulso del gobierno, pero cuenta con una mayor demanda del cliente porque la gente se da cuenta de que si no toma el control de su destino, van a estar en problemas. Así que esta crisis me hace ser cautelosamente optimista de que realmente hay un mayor sentido de urgencia.

Ahora bien, podemos criticar al Gobierno, pero los certificados blancos están llegando, incluso en España. Si se impulsa la eficiencia energética, se obtendrán certificados blancos que luego valdrán dinero en efectivo que ayudarán a pagar más rápido mi inversión. Así que con todo esto, vemos una dinámica de más eficiencia energética, aunque parezca un poco teórico. El panel solar, se ve en el tejado. La eficiencia energética, ¿Dónde está? No se ve porque es invisible. Evitas el despilfarro. Pero allá donde vamos, vemos al menos un 30% de oportunidad energética. Tenemos la solución. El tema es asociarse con empresas de servicios que ayuden a desplegar esas tecnologías. Así que soy, digamos, cautelosamente optimista de que la eficiencia energética es la mejor vacuna. Y aunque las políticas no son perfectas, están llegando paso a paso El mercado está cambiando sobre todo por el coste. Los clientes dicen, ¿sabes qué?, voy a ir a por ello porque veo la rentabilidad.

¿Cómo está evolucionando su negocio?

Bastante bien. Estamos creciendo a dos dígitos. Y vemos todo esto como vientos de cola muy fuertes que están empujando nuestro negocio. Hace 15 años tomamos la decisión de pasar a más tecnología digital, más electrificación. Hemos tomado la postura de decir que la revolución energética vendrá del lado de la demanda, no de la oferta. Vendrá de la gente, del usuario que apostará por la eficiencia. Y lo que vemos ahora, es más o menos lo que está pasando. Así que estamos bastante satisfechos.

¿Se necesitará más inversión? ¿Habrá alguna posibilidad de más negocio en España?

El dinero no es el problema. Porque una vez que empiezas a demostrar a un cliente que realmente tendrá una amortización de tres a cinco años para un proyecto de eficiencia entonces el dinero fluye. Todavía hay mucho dinero en el mundo. Para proyectos con un plazo corto de amortización, en un momento en el que los bancos también se ven empujados a prestar dinero a proyectos verdes, la disponibilidad de financiación no es lo importante.

La cuestión sigue siendo acelerar la concienciación de los clientes por el lado de la demanda. Y en segundo lugar, encontrar el modelo de servicio a escala que permita desplegar las tecnologías existentes con la suficiente rapidez y de forma reproducible para no reinventar la rueda todo el tiempo. Así que en Schneider estamos apoyando esto con gran determinación.

Supongo que, como muchas otras empresas, el año pasado ha sido duro desde el punto de vista del suministro por la escasez de productos electrónicos. ¿Volverá a haber problemas en los próximos años?

Es posible. Pero diría que hoy no creemos que el suministro de productos sea el factor limitante de esta carrera por la eficiencia energética. No se trata de eso. El factor limitante sigue siendo cierto nivel de concienciación de los usuarios finales y el modelo de servicio a escala que se ofrece a los clientes.

¿Cómo ve la evolución de Europa frente a la de Estados Unidos?

Está claro que la Ley de Reducción de la Inflación es una medida muy agresiva de Estados Unidos para impulsar la inversión verde. Eso está muy claro. Eso significa que habrá mucha industria que se mueva o regrese a los EE.UU. Claramente en Europa hay dos fuerzas opuestas. Una de ellas es que el coste de la energía es dos veces superior al de Estados Unidos. Así que por un lado está poniendo en riesgo algunas industrias y especialmente la industria pesada.

Si Europa no encuentra una manera de ser más eficiente con su energía, vamos a tener problemas.

Así que si lo miras de esta manera y te das cuenta de que Europa necesitará una industria, soy por lo tanto cautelosamente optimista de que va a ser una fuerza brutal para impulsar una mayor eficiencia energética porque no hay otra opción. De lo contrario, vamos a cerrar la mayor parte de nuestra industria pesada. Y no estoy seguro de que los políticos ni la Comisión Europea estén dispuestos a soportar ese impacto. Creo que tenemos que encontrar una solución.

La primera solución será la eficiencia energética. La segunda solución será impulsar fuentes de energía más descentralizadas que llegarán a mejor coste y mejor precio, mientras que EE.UU. seguirá confiando en el gas, lo que no estoy seguro de que sea exactamente el futuro. He vivido mucho tiempo en China. A los chinos les gusta decir que en cada crisis hay una oportunidad. Creo que en este momento tenemos una oportunidad única como europeos para inventar un futuro verde que nadie más tiene.

Después de lo que hemos visto el año pasado con mucha regulación en todas partes Europa, hay preocupación por la seguridad de la inversión. ¿Podría ser un problema para hacer esta inversión masiva de la que hablaba?

Creo que el mayor problema, es por qué este dinero que ha destinado Europa para España no está fluyendo más rápido al país. Hay dinero público disponible. ¿Por qué no fluye más rápido a las diferentes regiones de España? Es una pregunta. Creo que esa pregunta es una pregunta clara para el gobierno en España, ¿Qué es lo que está bloqueando? Y si pensamos que tenemos problemas o que estamos en riesgo, ¿Por qué nos tomamos tiempo? Porque no tenemos tiempo. Si la gente piensa que estaremos bien el próximo invierno, es una suposición muy equivocada.

¿Tendremos problemas el próximo invierno o el siguiente?

No lo sé. Pero vuelvo a lo mismo. El 20% del suministro de energía se ha ido y se ha ido para siempre. Y si realmente no impulsamos masivamente por un lado la eficiencia energética, y por otro lado la aceleración de nuevas fuentes eléctricas, estamos creando un gran problema.

Y si nos fijamos, digamos, en el lado positivo, Europa ha sido capaz de ahorrar un 17% de gas el invierno pasado y un poco más del 10% de electricidad. ¿Se daba por hecho hace un año? En absoluto. Así que, ¿podemos alegrarnos o podemos pensar que es una primera victoria.

Sí. Ahora, la cuestión es cómo lo hacemos sostenible y utilizamos la tecnología digital para asegurarnos de que ese ahorro se ancla en este edificio, en esta planta, etcétera. Pero no hay duda, la eficiencia energética es la única vacuna a corto plazo que tenemos disponible.

Y aun así, el potencial es inmenso. Creemos que a nivel europeo, el potencial de eficiencia energética es de aproximadamente el 30%. Por tanto, sólo con esto se podría cubrir la brecha del 20%. Ahora, por supuesto, necesitamos esto y necesitamos preparar el medio plazo con más fuentes de energía eléctrica, que son solar descentralizada, solar central, más eólica. Dentro de cinco años, probablemente más hidrógeno verde, pero llevará algún tiempo. Vamos a mover el lado de la demanda a más vehículos eléctricos, más bombas de calor porque son más eficientes y así sucesivamente.

Pero es un programa completo y hay cosas buenas. Pero, de nuevo, el punto es la velocidad y hacer todo lo posible para ponerlo en marcha en todas las partes que sea posible. Y en ese caso, el gobierno tiene un papel que desempeñar. Usted tiene un papel que desempeñar. Nosotros tenemos un papel que desempeñar como aceleradores de esas soluciones disponibles, trabajando con muchos socios que comparten el mismo punto de vista y seamos positivos. Todo esto son oportunidades para crear más puestos de trabajo que no se pueden deslocalizar porque habrá puestos de trabajo de servicios y demás. Así que, si lo miramos positivamente, diremos que es una gran oportunidad. Así que mirémoslo positivamente, pero también tengamos mucho miedo de que si dedicamos demasiado tiempo, vamos a acabar en problemas porque podríamos tener una situación catastrófica en nuestra red. Podríamos tener verdaderos disturbios en nuestra sociedad porque el coste de la energía para, digamos, los seres humanos normales empieza a ser demasiado alto y la industria podría entrar en una muerte silenciosa porque el coste de la energía sería tan alto que la gente no podría funcionar, lo que a su vez crea desempleo. Son muchos los puestos de trabajo que necesitamos tener en Europa. Por lo tanto, si nos fijamos en la estructuración de lo que está sucediendo en Europa, la política y la estrategia energética es probablemente uno de los temas más importantes que los políticos no pueden arruinar.

El almacenamiento de energía, ¿es un negocio para ustedes?

No hacemos baterías. Lo primero que la gente piensa con el almacenamiento de energía es la batería pero, ya sabes, si decimos que enfriamos este edificio en un momento en el que hay energía y paramos la ventilación en un momento en el que el coste es alto, estás almacenando energía de una forma diferente, ¿verdad?

Que es energía térmica, puedes hacerlo con agua. Entonces, ¿estamos almacenando energía? Sí y no. Cuando gestionamos el clima de los edificios, sí. Cuando hacemos muchos de los centros de datos en Europa, la energía de reserva que se llaman UPS hacemos 3 mil millones de esto, sí lo hacemos. ¿Tenemos un sistema de baterías a gran escala en toda Europa? No. ¿Estamos en la flexibilidad de la red y la digitalización de la red para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda?

Sí. Estoy dando una respuesta larga a una pregunta sencilla, pero creo que lo importante es que nos demos cuenta de que la forma de almacenamiento de energía puede ser mucho más amplia que una simple batería. Y cuando nos fijamos, por ejemplo, en lo que llamamos el mercado de la flexibilidad, donde en este edificio nos pagarían por detener nuestras cargas, por detener nuestro consumo en el momento de un pico, ¿es almacenamiento de energía? No, no lo es.

Pero cumple el propósito de almacenamiento de energía mediante el establecimiento de la flexibilidad. ¿Estamos en ese negocio? Por supuesto que sí. Así que depende de cómo veas las cosas.

Otra cuestión importante es la ciberseguridad, ¿verdad?

Es un subproducto de lo digital. Tan pronto como empiezas a tener un sistema digital puedes tener un ataque. No creo que podamos decir que no vamos a desplegar la tecnología digital porque la necesitamos. Somos adictos a esto para que las cosas funcionen. Así que la única salida es crear soluciones de ciberseguridad para asegurarnos de que, a medida que desplegamos la tecnología se desplieguen funciones y soluciones de ciberseguridad. Lo estamos haciendo. Estamos invirtiendo mucho dinero. De hecho, también estamos invirtiendo en empresas, inversiones minoritarias que nos permiten incorporar la mejor tecnología.

El listón está cada vez más alto porque los malos siguen inventando cosas malas y se está convirtiendo en un negocio. La única manera es construir una defensa frente a eso. Pero es un subproducto de lo digital y eso es lo que es. Necesitas equiparte fuertemente frente a esos riesgos. Vemos muy a menudo a clientes que dicen, vale, voy a trabajar con esa startup porque realmente parecen guays y ágiles y muy rápidos y rentables.

Muy bien. Cuando veo que los clientes me dicen esto, yo digo, bien. ¿Has mirado su plan de ciberseguridad? Y normalmente no lo han hecho. Y no estoy diciendo que Schneider sea perfecto, porque en muchos aspectos no lo somos, pero en todos los casos en los que construimos tecnología digital, le añadimos ciberseguridad. Y lo intentamos, invertimos mucho dinero junto con lo digital. Y eso es algo que algunas pequeñas empresas no pueden permitirse porque es mucho dinero.

En España de momento no hay nuevas inversiones.

Tenemos un crecimiento en los últimos dos años de 4.000 personas a 4.300 personas. Pero lo que es asombroso en España y Portugal cuando miras esto en el contexto de Europa, es uno de los lugares donde hay la mayor proporción de renovables. De hecho se está extendiendo muy rápidamente. Por otro lado, me gustaría decir que estamos muy orgullosos del equipo que tenemos, especialmente en el ámbito de la transformación digital. Tenemos los ingredientes para mucha innovación. En realidad estamos en un equipo que es muy emprendedor, muy bueno en hacer las cosas. Así que cuando miro al negocio ibérico que tenemos veo oportunidades de mercado con un equipo que está muy preparado para nuevos negocios disruptivos. Así que la razón por la que me encanta pasar tiempo en España es por esto. Veo por un lado la oportunidad de mercado, y por el otro equipos que están muy preparados para ir a por ello. Así que es un lugar para Schneider donde tenemos un montón de grandes prácticas y grandes cosas que aprender y replicar en otros lugares en el resto de Europa. Es emocionante.