Más incentivos fiscales y mayor facilidad para acceder a las ayudas, retos del hidrógeno en España

elEconomista.es está celebrando en estos momentos el II Foro Empresarial El futuro del hidrógeno verde, con el patrocinio de Allen & Overy, AON, Calvera Hydrogen, Enagas, Engie, Exolum, FRV, Naturgy, Nortegas, Redexis, Reganosa, Repsol y Tresca.

Tras la finalización de su primera mesa de debate moderada por Rubén Esteller, subdirector de elEconomista.es, El despegue del hidrógeno, destacan las siguientes declaraciones:

Vanessa Cuellas, socia del área de Energía e Infraestructuras de Allen&Overy ha explicado: "Ha habido algunos avances. No estamos donde estábamos hace una año pero se ha avanzado muy despacio. Los procesos actuales de aprobación para la generación y almacenamiento de hidrógeno es muy lento. Y esto se debe a dos grandes razones".

Son, según ella, el permiting industrial, por no estar bien integrado al tratarse de una regulación muy fragmentada y las ayudas de la administración pública. Si vemos su importe y los relacionamos con la inversión necesaria para la hoja de ruta del nitrógeno, son bajas. Echo de menos incentivos fiscales, es un área que por cuestiones políticas no se desarrolla.

Andrés Suarez, Global Strategy & Innovation Lead de Exolum, afirmó: "En Exolum siempre hemos defendido una política basada en principios de neutralidad de carbono, que haya competencia entre todas las tecnologías para que haya el resultado más óptimo. La transición tiene un coste alto y raramente poco se habla de ella. También es importante evitar la sobrerregulación".

Explica además que es un sector internacional, por lo que tenemos que asegurarnos que nuestra regulación es competitiva y nos permite participar. En nuestra compañía estamos trabajando en proyectos de hidrógeno y sus derivados, que engloban desde el desarrollo en sí de esta nueva energía, de los servicios para su transporte, como hidroductos y el vagón cisterna, y promocionar el hidrogeno para su uso en movilidad, tanto a pasajeros como mercancías.

Po su parte, Emilio Bruquetas, director general de Reganosa, argumentó: "Hace unos años empezamos a querer aportar nuestra experiencia a la transformación. En 2019 fuimos al ministerio con un proyecto centrado en el electrolizador más grande del mundo en Galicia, de 50 mw para transformar todo el hidrógeno gris en verde, pero fue rechazado. A partir de ahí viajamos por el mundo para conocer la realidad del hidrógeno en otros países, y estamos promoviendo dos: uno de hasta 100 MW y otro de 200 MW. He de decir, por otro lado, que las ayudas están llegando pero deben ser proyectos maduros. En nuestro caso estamos encontrado un camino medianamente razonable gracias a las administraciones".

Daniel Fernández Alonso, director de estrategia de Engie, sentenció: "Sin querer ser pesimista creemos que las expectativas sobre uso del hidrogeno, pero no hay impulso por parte de la administración pública. Un ejemplo: otros países en los que estamos presentes mediante el sello proyectos IPSEI, Proyecto Importante de Interés Común Europeo, nos permite un apoyo importante desde las administraciones públicas, sin embargo en España no llegan. Llevan estancadas desde septiembre y octubre del año pasado".

Cayetano Hernández, Head of FRV – X Energy Transition Strategy, Technology, Innovation and New business models de FRV explicó: "Llevamos 20 años en proyectos renovables. A día de hoy producimos más de 5 gigavatios. Queremos ser tractores de la cadena de valor. Apostamos x el hidrógeno y nuevos modelos de negocio digitales. Creemos que tiene sentido para la sustitución del hidrógeno gris, y también en el transporte pesado, el marítimo y la industria de alta temperatura".