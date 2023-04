La fotovoltaica reclama 80 GW solares y 20 GW de almacenamiento para 2030

El sector fotovoltaico ya ha compartido sus peticiones de cara a la revisión del plan nacional energético para 2030. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) reclama al Gobierno fijar un objetivo de 65 gigavatios (GW) de potencia instalada de plantas solares de suelo y 15 GW de autoconsumo antes de que finalice la década.

Además solicita metas para este periodo de 20 GW de almacenamiento (10 GW de bombeo reversible,8 GW de baterías en plantas en suelo y 2 GW de baterías detrás de contador), así como entre 5,80 GW y 15 GW de hidrógeno renovable.

El Ministerio de Transición Ecológica celebró este jueves su gran cumbre para analizar el futuro Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), de la que excluyó a asociaciones como el Foro Nuclear, Acogen, Cogen, Protermosolar, Asealen, Armie o ACIE, entre otras, tal y como elEconomista.es la semana pasada.

No es la primera vez que el Gobierno deja fuera de sus jornadas de trabajo a un buen número de asociaciones empresariales. La ausencia de algunos grupos se dio antes en la jornada sobre mercado mayorista de electricidad, en las que varias patronales eléctricas no fueron convocadas, o en la jornada correspondiente al biogás, donde no participaron los grandes fondos.

España incumple actualmente su plan de energías verdes. Por ejemplo, se está instalando menos de la mitad de la potencia eólica requerida para alcanzar los objetivos marcados por el PNIEC. Además, desde el año 2013 no se ha instalado ninguna nueva planta termosolar, mientras esta década deberían haberse conectado una media de 500 MW anuales hasta 2030.

Biometano y ecocombustibles

Varias asociaciones sectoriales de los sectores energético e industrial pidieron este miércoles al Gobierno aumentar considerablemente los objetivos de participación del biometano. El manifiesto fue impulsado por Sedigas, y apoyado por asociaciones como Acogen, Aebig, AOP, Ascer, Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Feique, GasIndustrial y Gasnam-Neutral Transporque. La patronal del gas elaboró este año un estudio que aseguro que el potencial de España permitiría establecer unos objetivos de este gas renovable equivalentes de al menos un 10% del consumo de gas natural.

Por su parte, la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles pidió este jueves que el plan nacional contemple los ecocombustibles como una solución más. La plataforma, integrada por varias entidades, entre las que está la patronal de operadores petrolíferos AOP, argumentó que los combustibles renovables son necesarios para descarbonizar el transporte y la economía, dada su difícil electrificación, la falta de infraestructuras y la necesidad de todas las tecnologías disponibles para acelerar la reducción de emisiones.