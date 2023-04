Brasil revisa al alza las tarifas de Iberdrola antes de la visita de Lula a España

La Agencia Nacional de Energía Elétrica brasileña ha revisado al alza las tarifas de las distribuidoras de Iberdrola en el país justo antes de la próximo visita que realizará el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a España y Portugal los próximos 25 y 26 de abril.

Aneel, en sesión pública ordinaria del Consejo, ha aprobado las revisiones tarifarias de la Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Neoenergia Coleba) con un efecto medio para el consumidor del 8,18% y para la Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Neoenergia Cosern) con un efecto medio para el consumidor del 4,26% a aplicar a partir del 22 de abril de 2023.

Según ha indicado la compañía, en lo que respecta a Coelba las tarifas se elevarán un 8,66% para la baja tensión y en un 6,91% para la alta y media (la que utilizan las empresas).

Para Cosern, el incremento será menor. Concretamente, la subida para la baja tensión será del 4,45% y para la alta y media del 3,65%.

El pasado 22 de marzo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, mantuvo una reunión con el presidente Lula en la que se comprometió a invertir 30.000 millones de reales -unos 5.300 millones de euros- en los próximos tres años en el país, para continuar desarrollando nuevos proyectos renovables y de redes, así como aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen tecnologías como la eólica marina o el hidrógeno verde.

Lula da Silva visitará oficialmente España después de casi 20 años. El presidente brasileño será recibido por el Rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las puertas de la presidencia española de la UE y con la guerra de Ucrania y Rusia en la que Brasil quiere jugar un papel protagonista para tratar de alcanzar un acuerdo paz.