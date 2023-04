Ignacio Herrero (China Three Gorges Europe): "Queremos participar en hidrógeno y baterías pero siendo muy cautos"

Ignacio Herrero, vicepresidente y consejero delegado de China Three Gorges Europe, quiere crecer en España pero sin sorpresas.

El presidente del Gobierno ha pedido en China que el país se abra más a la inversión extranjera para que pueda haber reciprocidad. ¿Cómo les tratan aquí?

En España la verdad es que nos han tratado muy bien. Y ha sido una sorpresa muy grata. Es cierto que las cosas no son fáciles para una empresa estatal China. También es cierto que es muy distinto lo que es el negocio doméstico de lo que es el internacional. En el negocio doméstico somos un gigante en renovables. En mercados internacionales estamos siguiendo un crecimiento, yo creo que ambicioso, pero muy racional y con unos criterios muy claros. Siendo muy conscientes tanto de quiénes somos como de la situación geopolítica. Y creo que eso ha hecho que seamos muy transparentes en cuanto a cuáles son las ambiciones en cada uno de los países. Como me gusta decir, nosotros solo invertimos en aquellos países donde somos bienvenidos. Antes de invertir en cualquier país, lo que tenemos son relaciones a nivel institucional para contar cuáles son nuestras estrategias, cuáles son nuestros objetivos y, oye, si somos bien recibidos, pues encantados. Y luego vamos actualizando de forma muy regular cuáles son los progresos que vamos haciendo. Y quizá lo bueno que tenemos es que no sorprendemos porque anticipamos mucho todo lo que vamos a hacer y lo que pretendemos hacer.

España es cierto que es el primer país y ha sido pionero en cuanto a ver cómo se gestiona un volumen de inversión china estatal que empieza a ser bastante importante que, entre megavatios operativos, en construcción y luego en distintos estados de desarrollo suponen más de dos gigavatios en cartera. Eso empieza a representar una posición que, aunque en términos de cuota de mercado es relativamente pequeña, en cuanto a las renovables podemos estar ya en torno a un 2%.

¿Qué tecnologías les interesan?

Eólica terrestre, marina, fotovoltaica. Las tecnologías un poco más marginales, por decirlo de alguna forma, biogás, biomasa y demás, no es algo que esté dentro del centro de nuestra estrategia. Y luego las tecnologías renovables, lo que llamó el 2.0 de las renovables que es hidrógeno y baterías, con una visión de participar en lo que es el crecimiento y la inversión pero siendo muy cautos.

Creo que es un poco lo que estamos viendo en toda la industria. Nosotros al final no somos una empresa incumbente, somos un outsider, por decirlo de alguna forma, y lo que venimos es a colaborar dentro de lo que son los objetivos de cada país. Hemos encontrado una vía muy clara y muy eficiente de colaborar con desarrolladores locales, porque con grandes 'utilities' es más complicado, porque se nos ve como competidores, sin serlo, porque al final no podemos competir ni en escala, ni en ambiciones, ni tampoco en el rol que debemos jugar en cada país. Hemos encontrado una vía al apoyar a desarrolladores que han tenido éxito, pero cuando llega la fase de inversión requieren un capital importante que normalmente no tienen. Ahí es donde, si miras las operaciones que hemos hecho, nos ha permitido aglutinar una serie de activos muy diversos, por tecnologías y regímenes económicos y que nos hace tener una posición bastante relevante en España.

¿Y qué van a hacer ahora?

En España nos hemos sentido muy bien tratados, si comparamos con otros países que estamos teniendo ahora como objetivo, como puede ser Francia, Rumanía, Italia o Grecia, donde ya estamos desde 2012 pero con una presencia muy pequeña de 12 megavatios solares. En Italia al final todo el tema administrativo es mucho más complejo, lo hemos intentado en los dos últimos años pero al final no se han dado las condiciones. En Francia estamos empezando a tener evoluciones y progresos y creo que firmaremos nuestra primera operación probablemente en los próximos 2-3 meses, y a partir de ahí replicaremos la estrategia que hemos tenido en España.

En España está muy claro ya cuáles son las reglas de juego para nosotros, que somos un inversor, vamos a llamar particular, seguir creciendo dentro de ese marco acordado y que nos da mucha visibilidad sobre lo que se puede y no se puede hacer.

El marco ahora mismo obliga a estar en el 5% como máximo de cuota. Creo que el 5% no es un techo, es un nivel de confort. Al final mientras podamos seguir manejándonos y creciendo dentro de ese 5% tampoco nosotros vamos a generar ninguna tensión. Habrá que ver cuáles son los intereses por las dos partes, pero ahora mismo ese 5% nos permite crecer.

En fotovoltaica ya estarían en el 5%

Estaríamos un poco artificialmente en el 5% porque se calcula sobre la base de lo que existe actualmente en el PNIEC. Esas capacidades están desactualizadas, o sea el mercado ha crecido más de lo que estaba previsto en el plan y por tanto al comparar la realidad nuestra hoy con las cuotas estimadas en 2020-2021, pues salen unas cuotas artificialmente altas. Técnicamente estaríamos por encima del 5%. Si cogemos una fuente quizá más actualizada como pueden ser los consultores de mercado que estiman capacidades que actualizan cada trimestre, estaríamos por debajo del 5%.

¿Necesitan una mayor claridad en el sistema de cálculo?

Ahí es donde digo que nos sentimos muy bien tratados porque no hay una metodología de cálculo pública, pero sí que conocemos los criterios que se aplican para establecer ese cálculo, porque al final no es tan sencillo como decir, oye, ¿cuánta potencia tienes instalada? Estamos hablando de potencia operativa, en construcción y en desarrollo que, al final, tiene una ratio de mortalidad. Un megavatio operativo equivale a un megavatio operativo, pero un megavatio de pipeline no equivale a un megavatio operativo. Normalmente la mortalidad de esos proyectos, está entre el 30% y el 70%. Creo que eso se tiene en cuenta, con lo cual los ministerios han hecho un buen trabajo inicial, porque esto tiene que ir perfeccionándose, pero creo que es una muy buena base de partida.

Su desarrollo se va a centrar en eólica, ¿no?

En España, dado ese marco de reglas de juego será en eólica. Tenemos la cuota eólica por debajo del 1%, con lo cual tenemos margen. Queremos llegar a los 3 gigas. Hemos crecido muy rápido en España y al final, eso tiene sus consecuencias y lo que queremos ahora es diversificar geográficamente y llegar al 5% cuanto antes.

"Hay que tomar con mucha cautela para invertir en energías subsidiadas para 30 o 40 años"

¿Y en hidrógeno? ¿Están trabajando ya en cosas concretas para entrar en algún desarrollo?

En hidrógeno estamos viendo muy activamente proyectos, pero la realidad de mercado es que hay muchos proyectos en fase muy inicial, incluso anuncios y grandes anuncios de grandes planes pero realidades de inversión muy pocas.

Creo que ahí estamos otra vez en lo mismo, no es una tecnología que a día de hoy sea competitiva con otras tecnologías, necesita de subsidios, y yo creo que la gente es bastante cauta sabiendo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en otros países, porque al final esto es un efecto dominó.

En España tuvimos el ajuste a lo que era una realidad ya de mercado sostenible en los años 2012-2014 y la gente sabe que el invertir masivamente en tecnologías subsidiadas que tienen que operar en los próximos 30-40 años, hay que tomarlo con mucha cautela, entonces lo que se está esperando es saber cuál es la evolución, no de las subvenciones porque existen las subvenciones, sino cuál es la evolución del diseño de mercado para estimar cuál es el riesgo que realmente se está asumiendo al invertir.

No solo en España, en Alemania estamos hablando con eléctricas alemanas, estamos hablando con francesas, con todo el mundo y la visión es muy general, oye, si esto es algo que puede ser una realidad y que puede ser algo muy interesante, pero a día de hoy no está, no es que la tecnología esté en fase comercial, que tampoco, pero no hay una claridad de por dónde puede ir y cuál es el vector de rentabilidad de estas tecnologías.

China Three Gorges tiene vehículo de inversión internacional que el año pasado completó su diversificación del capital. La compañía acaba de acudir además a la ampliación de capital de EDP.

¿Cómo afecta la entrada de GIC?

Entraron cuatro inversores, entre ellos GIC, el Fondo Sobrenado de Singapur, con un 9,91% y eso nos ha permitido darle una visión más internacional, que es nuestra obsesión. Somos una empresa estatal china, pero en los mercados internacionales nos comportamos como cualquier otro inversor internacional: siguiendo las reglas de juego internacionales porque no hay otra forma de competir.

¿Hay alguna alianza con el fondo de Singapur para renovables?

No. GIC es un fondo muy grande. Tenerle dentro de nuestra acción de mercado ayuda a reforzar la tesis de inversor industrial que se rige por criterios de mercado de largo plazo. Creo que eso nosotros internamente lo vemos muy claro, pero entiendo que puede ser más complicado el que se vea desde fuera. Al final el aura de empresa estatal china, pues lo oscurece un poco todo, pero GIC ayuda a reforzar esa visión. No obstante, GIC tiene su estrategia independiente, sus plataformas de renovables, y teniendo en cuenta que la participación es inferior al 10%, esto es una inversión en una plataforma adicional muy importante -porque al final somos la mayor compañía de energía limpia del mundo- pero es una inversión más para GIC.

"Los fabricantes de renovables chinos saben que deben tener producción local en Europa"

¿Puedes ustedes ser una compañía tractora de fabricantes de aerogeneradores chinos a Europa?

No hay ninguna idea preconcebida, en eólica ninguna de nuestras turbinas es de fabricantes chinos. Los fabricantes tier 1 para mercado europeo son Vestas y Gamesa. Podemos serlo. Creo que es una posibilidad más que una realidad. Fue una realidad cuando invertimos en EDP en Portugal, es cierto que la situación de mercado era otra, que la situación geopolítica era otra, pero cuando invertimos en EDP, sí es cierto que servimos de puente a bancos chinos para establecerse en Portugal, y fuimos un poco referencia de esos bancos chinos.

España es un mercado más grande que ya de por sí atrae este tipo de inversores, pero aún así es cierto que si hay un inversor potente chino en un mercado, tiene un efecto llamada. También es cierto que los fabricantes chinos de tecnología renovable son muy conscientes de cuál es la situación a día de hoy y que Europa ha tomado una decisión estratégica, yo creo muy importante y acertada. El problema no es si hay un fabricante chino o si el mercado está dominado por fabricantes chinos, el problema es que toda la producción de equipamiento y todo el valor se genere y se desplace a China. Lo que tiene que ocurrir es que aunque la tecnología siga dominada por fabricantes chinos, tiene que haber una base de producción local y tiene que haber generación de valor y de empleo local en Europa.