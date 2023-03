"Ha habido una pérdida de confianza entre los inversores muy importante"

Giles Dickson, consejero delegado de Wind Europe, la patronal eólica europea, alerta de una caída de inversión por la pérdida de confianza en Europa.

La Comisión Europea estudia prolongar las medidas de emergencia. ¿Puede suponer un problema de seguridad jurídica?

Nuestra posición es muy sencilla. Las medidas tienen que acabar en el plazo que establece la regulación del otoño pasado. No queremos que sigan porque han hecho mucho daño. Lo peor ha sido la flexibilidad que han tenido los Estados miembros para establecer topes distintos para distintas tecnologías. Han creado una confusión tremenda entre los inversores a los que les cuesta identificar los topes y las reglas que se aplican en cada país. Los inversores temen que, si los gobiernos ya han establecido topes para distintas tecnologías, ¿cómo sabemos que no van a cambiarlos de la noche a la mañana? Entonces se retiran y no invierten. Ha habido una pérdida de confianza entre inversores muy importante. Bueno, has visto los datos, cómo han caído nuestras nuevas inversiones o los pedidos para nuevos aerogeneradores. Es muy preocupante.

¿Qué les parece la propuesta de reforma de mercado mayorista?

No nos importa el uso de los contratos por diferencias, pero no queremos que sean obligatorios. Es muy importante que exista la opción para los desarrolladores de hacer PPAs. Es muy importante también que tengan la oportunidad, si quieren, de hacer su inversión sin ningún tipo de apoyo de precio fijo. Y te explico por qué es tan importante mantener fuentes de ingresos del mercado: Con un PPA tienes compromisos cada año de vender unos volúmenes de electricidad a tus clientes; y si un año, con menos viento o con problemas en tus parques, tienes que ir al mercado a comprar electricidad, para poder hacerlo necesitas ingresos con el precio del mercado. Si no, no tienes recursos para financiar tus compras y cumplir las obligaciones con tus clientes. Es muy importante que en tu portfolio tengas algo de ingresos del mercado. Por eso decimos, no solo que no pueda imponerse el modelo de CFD a todas las inversiones sino también que tampoco puede imponerse la obligación de tener ingresos fijos, sea CFD ó PPA. Es imprescindible que exista la opción de tener ingresos del mercado.

¿Qué esperan de la norma para incentivar a la industria sostenible? ¿Es necesario competir con la 'Inflation Reduction Act' de EEUU?

La primera observación es que esta norma era necesaria. Da igual lo que hayan hecho los estadounidenses. Incluso sin el Inflation Reduction Act habría sido imprescindible para Europa mejorar su apoyo a la cadena de valor de la energía limpia porque los volúmenes que quiere en renovables, en bombas de calor, en electrolizadores y baterías son enormes. Y solo se conseguirá alcanzar esos volúmenes si hay fuertes cadenas de valor en Europa. En el eólico teníamos una cadena de valor muy fuerte que ahora está debilitada. Llevamos mucho tiempo diciéndole a los gobiernos que tenían que tomar medidas para apoyar a la industria eólica europea. Con dos objetivos: Primero, ayudar a que la industria eólica vuelva a la competitividad, que tenga números negros; y segundo, que pueda invertir en las nuevas instalaciones que son necesarias. Tenemos 250 fábricas de aerogeneradores o componentes en Europa, pero no es suficiente. Tenemos una capacidad limitada.

La instalación de eólica ha crecido un 40%, ¿dónde está el problema?

No llegamos a ese punto de break-even por la falta de apoyo. Al final los precios siguen siendo muy ajustados a la hora de vender y esto no se solventa. Tenemos que construir más de 30.000 MW cada año en Europa. Nunca hemos construido tantos. Nunca. Incluso cuando la cadena de valor iba muy, muy bien en el pasado. En el offshore ya tenemos cuellos de botella muy importantes en algunas partes como en los transformadores, los barcos de instalación o en fundaciones. Las fábricas de jackets están llenas para los próximos tres años. Por eso es positivo que Europa ahora finalmente esté dándose cuenta de que hace falta un apoyo muy proactivo a toda la industria eólica.

¿En qué quieren que consista?

Primero hay que flexibilizar las reglas sobre ayudas de Estado para que los países puedan apoyar a sus respectivas industrias de una manera que antes no podían hacer. Una herramienta muy importante que sólo pueden utilizar los gobiernos nacionales son los créditos fiscales a la inversión. Hay muchos gobiernos como el alemán que quieren introducirlos. Pero necesitarán el visto bueno de Dirección General de Competencia en la Comisión Europea. Y es positivo que la Comisión sí quiera flexibilizar sus reglas de ayudas de Estado. Luego, es importante que la Unión Europea haga algo con las reglas sobre el despliegue de las renovables que promuevan inversiones en contenido europeo. No decimos contenido nacional. Contenido europeo.

¿Creen que va a haber una llegada potente de fabricantes chinos?

Hay una amenaza. Eso existe. Y los chinos están empezando... Bueno, ya empezaron hace unos años, pero están ganando algunos pedidos en distintos países de Europa. Acaban de ganar un pedido para aerogeneradores en Bosnia, por ejemplo. Ya han construido un parque de 140 MW en Croacia. El año pasado ganaron su primer pedido en Turquía y en Francia incluso están desarrollando tres pequeños parques. Los volúmenes todavía son pequeños, pero es una amenaza para la industria europea. No cabe duda. Y cabe hacerse la pregunta, ¿queremos que la transición energética sea hecha en Europa o no? Porque da la impresión de que los ciudadanos sí quieren que los aerogeneradores sean fabricados en Europa. Nosotros creemos que los ciudadanos se interesan porque saben que es una industria importante, que aporta inversiones, puestos de trabajo, crecimiento... Y cuando los ciudadanos ven los aerogeneradores en su parque local prefieren que sean hechos en Europa que en China. La Net Zero Industrial Act es una oportunidad para la Unión Europea de reforzar el papel de la industria eólica europea en todo lo que es el cumplimiento de estos nuevos objetivos europeos. Otra cosa que nos interesa es la promesa de la presidenta de la Comisión Europea de crear un nuevo fondo de la soberanía. Es probable que eso no forme parte de las propuestas ahora, sino que llegue más tarde este año.