Goberti (Plenitude): "Tenemos capacidad para financiar nuestro crecimiento hasta 2025"

Stefano Goberti es el máximo responsable de Plenitude, el negocio de renovables y comercialización de la petrolera italiana Eni. La compañía aspira a seguir creciendo en España en los próximos años.

¿Les interesa alguna de las carteras de renovables que hay en venta en España como la de Iberdrola, bp Lightsource o Asterion?

El camino de crecimiento de Plenitude es orgánico. Hemos adquirido una serie de proyectos para nuestra cartera que queremos desarrollar y poner en construcción en España, Italia, Francia o Grecia, donde también tenemos a nuestros clientes minoristas. Nuestro enfoque integrado es crear valor a través de las sinergias. Queremos crecer, pero no estamos viendo hoy ningún activo específico de los que mencionabas antes, aunque vemos el mercado con un enfoque oportunista. Si son un buen negocio para nosotros, podríamos aprovechar la oportunidad.

¿Están interesados en 'offshore' o solo en energía eólica y solar en este momento?

La energía eólica marina es parte de nuestra estrategia. Ya tenemos activos. Participamos, por ejemplo, en Dogger Bank en el Mar del Norte del Reino Unido. Ese es uno de los proyectos más grandes, si no el más grande en construcción en estos momentos. Queremos ampliar nuestra presencia en esta área pero, normalmente, trabajamos a través de asociaciones estratégicas o empresas conjuntas. En los países nórdicos trabajamos junto con nuestros socio High Tech Vision, con el que hemos establecido una empresa conjunta que se llama Barger, y en el sur de Italia operamos con la Cassa de depositi e prestiti en una empresa conjunta llamada Green Needs, y ya hemos adquirido licencias en Sicilia y Cerdeña. Pero también estamos mirando en otra áreas, no solo en Italia, en el Mediterráneo.

Entonces, ¿puedo suponer que probablemente podamos ver a Plenitude en la próxima subasta de eólica marina en España?

Eso espero.

¿Y está trabajando en alguna empresa conjunta para participar en esta subasta?

No. En España, para desplegar una instalación eólica marina, hemos adquirido una empresa que tiene un proyecto para la eólica flotante.

¿Cómo van a financiar toda esta inversión?

Nuestro plan para el cuatrienio 2020- 2025 prevé casi 7.000 millones de euros de inversión. El 80% es para inversiones renovables. Y luego la parte restante es para puntos de recarga de movilidad eléctrica y algo de inversión en tecnología para nuestro negocio minorista. Pero la mayor parte de la inversión se destina a los proyectos renovables. ¿Cómo los financiamos? En primer lugar, juntamos renovables, gas & power, retail y movilidad en una misma empresa. El flujo de efectivo proveniente de nuestra actividad minorista, que estamos proyectando en 2.000 millones de euros, va ir a nuestras inversiones en renovables. En segundo lugar, armamos una empresa con un balance sólido con el que podemos acceder al mercado de deuda financiera con una propuesta que es compatible con ESG. Así que creemos que podemos atraer buena deuda. Y con esto pensamos que ya es suficiente para impulsar nuestro crecimiento hasta 2025, por lo que no necesitamos ninguna inyección adicional. Hemos puesto sobre la mesa un plan sólido para alcanzar nuestros objetivos a través de nuestras propias fuentes. Por supuesto, luego tenemos empresas específicas, como el proyecto de Dogger Bank, que pueden acceder a Project finance. Por lo tanto, al reunir estos tres elementos somos capaces de financiar y alcanzar nuestros objetivos.

¿Cómo puede afectar al negocio la subida de los tipos de interés en los proyectos?

Si nos fijamos en el aumento de las tasas de interés, es cierto, pero en Plenitude no nos financiamos únicamente así, sino también con financiación corporativa, y estas tasas son muy diferentes a las de proyecto, pero una vez que las tasas de interés aumentan, la inflación aumenta, esto se refleja en los precios de la energía que se establecen. Y debido a que tenemos un modelo que no es puramente renovable, podemos decidir si firmamos un acuerdo de compra de energía a precio fijo cuando tomamos la decisión final de invertir o no en nuestros proyectos renovables. Tenemos la posibilidad de vender esa energía a nuestros clientes, así que no necesitamos firmar PPA a 15 o 20 años. Y esa es una gran ventaja en comparación con otros competidores. Así que, por supuesto, estamos mirando el mercado en el que estamos, ya sabes, seleccionando cuidadosamente nuestra inversión. Pero sí, creemos que nuestro modelo también puede soportar tasas de interés más altas.

¿Ve cuellos de botella para la nueva instalación por problemas en la cadena de suministros? ¿Supone algún retraso en sus planes?

No encontramos problemas en la cadena de suministro sino en las autorizaciones en toda Europa, pero todos los gobiernos están trabajando para poner orden y aliviar esta situación. Porque todos nosotros queremos diversificar nuestras fuentes de energía. Todos queremos instalar energía renovable porque la energía renovable es barata.