Las eléctricas y la banca rechazan el recorte a los contratos indexados al IPC

La CNMC está revisando la aplicación del llamado clawback del gas. El organismo ha solicitado a las compañías información y está analizando si los contratos con revisiones anuales ligadas al IPC -principalmente de Iberdrola que ayer retrocedió un 1,1% en bolsa- deben pasar de considerarse fijos a variables y, en consecuencia, aplicarles dicha minoración en los ingresos.

La medida, que todavía no cuenta con una posición oficial del regulador, fue ampliamente contestada por parte de las eléctricas y la banca de inversión.

Aelec, la patronal eléctrica, aseguró que no tiene constancia de que la CNMC tenga abierto procedimiento alguno, ni que haya adoptado ningún acuerdo al respecto, ni han recibido ninguna comunicación con la interpretación mencionada. La asociación considera que una medida de este tipo colocaría al sector en una posición de indefensión jurídica porque podrían alterar la percepción de los mercados financieros sobre el riesgo de invertir en España y perjudican los intereses de los accionistas, de los clientes y de la evolución del sector renovable en nuestro país.

JP Morgan indicó que "No podemos creer que la CNMC se plantee seriamente la aplicación del clawback del gas a los contratos ligados al IPC. Todo el fundamento de la norma es evitar la posibilidad de que las empresas obtengan beneficios inesperados al repercutir precios mayoristas que no reflejaban la estructura de costes de las tecnologías inframarginales (como se demostró claramente en marzo, cuando la norma del clawback pasó a utilizar un precio de referencia de 67 euros/MWh). Por lo tanto, la interpretación de precio variable debería aplicarse únicamente a cualquier vinculación con el precio mayorista y utilizar una vinculación con el IPC como excusa para incluir dichos contratos en la categoría de contratos de precio variable sujetos al clawback del gas no sería la forma correcta de aplicar la norma, en nuestra opinión".

Royal Bank of Canada insistió en que "si estos contratos están a ~50-60 euros/MWh incluso con el IPC, en nuestra opinión no deberían pagar el clawback porque no se están beneficiando del aumento del precio del gas. No obstante, si este es el criterio final adoptado por la CNMC, esto va a suponer una incertidumbre regulatoria para Iberdrola y es probable que este caso se decida en los tribunales unos años después".

Tribunales

El Banco Santander, por su parte, cree que "si el regulador decide aplicar el clawback a estos contratos, muchos de ellos darían lugar a ingresos negativos, ya que se firmaron antes del repunte de los precios de la electricidad y a precios muy inferiores a los actuales del pool (incluso por debajo de los 67 euros/ MWh del actual windfall profit cap) con algo que no tiene sentido, en nuestra opinión, y que sería difícil que la CNMC pudiera sostener en los tribunales".

Desde Aelec se asegura que de confirmarse la interpretación de la CNMC iría en contra del espíritu y de la redacción de la norma y tendría como consecuencia, tal y como reflejan los analistas, que se estaría quitando a las empresas más ingresos que los obtenidos a través de sus contratos con los clientes a precio fijo.

"Considerar la actualización de los contratos con IPC como que esa energía se vende al mercado mayorista podría poner en riesgo los contratos a precio fijo de todo el sistema eléctrico afectando a todos los clientes que a través de dichos contratos se mantienen alejados de la crisis energética asociada al fuerte incremento del precio del gas" indicó la patronal eléctrica.