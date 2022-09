Ribera encarga a Natalia Fabra la reforma del mercado eléctrico

El Ministerio de Transición Ecológica ha adjudicado a la Universidad Carlos III un Contrato menor de asistencia técnica para el desarrollo de una propuesta de reforma del mercado mayorista eléctrico de la Unión Europea.

La Oficialía mayor del Ministerio contaba con un presupuesto base de licitación de 14.900 euros -lo que permite eliminar el procedimiento de concurrencia- y finalmente ha encargado este contrato por 7.000 euros (sin contar el IVA), tal y como recoge la Plataforma de Contratación del estado.

El Gobierno, al igual que ya hizo Grecia en el Consejo Europeo del pasado mes de julio, se comprometió a presentar una propuesta de reforma del mercado mayorista de electricidad que permitiera desligar el gas de la formación de precios en el mercado mayorista.

La Universidad Carlos III cuenta como gran experta en este asunto con la profesora Natalia Fabra, consejera de Enagas a propuesta del Partido Socialista y miembro del Consejo Asesor en Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Transformación Digital.

Fabra, hija del ex presidente de Red Eléctrica, Jorge Fabra, ha sido una de las principales críticas con el sistema de formación de precios del mercado mayorista de electricidad durante los últimos años y ha denunciado en numerosos artículos la existencia de beneficios caídos del cielo en las eléctricas.

Fabra es Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, investigadora del Centre for Economic Policy Research e investigadora asociada a la Toulouse School of Economics. Forma parte también del Grupo Asesor de la DG de Competencia de la Comisión Europea (EAGCP).

Ha recibido dos premios como Mejor Economista Joven en España (uno por la Fundación Banco Sabadell y el otro por la Comunidad de Madrid). Actualmente, es editora asociada de Economic Journal y Journal of Industrial Economics. Obtuvo su doctorado en 2001 en el European University Institute con una tesis titulada "Poder de mercado en los mercados eléctricos", bajo la supervisión de Massimo Motta. En la actualidad, Fabra es Presidenta de la European Association for Research in Industrial Economics (EARIE).