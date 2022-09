Reynés (Naturgy) pide que el TTF holandés no sea la referencia para el precio del gas

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, ha pedido durante el VII Foro de Energía "RePower EU: El camino hacia la independencia energética" organizado por elEconomista, que se elimine el TTF holandés como referencia para fijar el precio del gas. "La reunión que se celebra hoy en Bruselas y la que se celebrará el viernes constata la necesidad de que los gobernantes de la UE tomen decisiones en una dirección diferente a la que viene siendo habitual para afrontar los retos futuros", señaló.

Durante su discurso, Reynés hizo dos consideraciones sobre el gas: "Ha habido un extraordinario aumento de precios del GNL sobre todo en Europa", señaló, recordando que a nivel mundial los precios han bajado, pero en Europa han subido. "En Europa ha aumentado 55 y en el general, un 25", recordó. En segundo lugar, el presidente de Naturgy, apuntó que "el TTF holandés, ese índice que empieza a ser familiar como lo empezó siendo la prima de riesgo en 2012", solo representa una pequeña parte del total del mercado del gas. "Se transaccionan 45 bcm (mil millones de metros cúbicos) de los 4500 que se transaccionan con derivados financieros en todo el mundo" y pide que se ponga ese índice en relación.

"Está en máximos históricos y ya no responde a un equilibrio oferta-demanda", apuntó, señalando que se ha centrado en responder "a las restricciones físicas del gas licuado". Por ello, apuntó la necesidad de reaccionar por parte de todos los actores para "que el TTF deje de ser la referencia" ya que, en su opinión, está marcando la competitividad de las industrias.

"Se debe excluir la especulación por congestión física, hay sitios, como Holanda, en el que casi no se puede descargar GNL", señaló. Pero para poner solución a la situación actual también hay lagunas que solucionar: "No podemos salir de un índice de mercado para meternos en un no índice, se debería buscar un mercado líquido y cuanto más grande sea la referencia, más líquida", apuntó.

Del mismo modo, Reynés ha aprovechado el escenario del foro de elEconomista para pedir que sea cual sea la modificación, "se siga permitiendo que los países europeos que sean exportadores puedan seguir siéndolo para asegurar los flujos". De forma adicional, ha recordado que "el volumen que se transacciona en derivados financieros sobre el gas es 100 veces el nivel que se transacciona en el mercado holandés, por lo que cualquier forma de acotar efectos especulativos este índice es positivo".

EY pide recuperar el espíritu fundacional de la UE

Antes de que Reynés tomase la palabra, Federico Linares, presidente de EY, hizo lo propio en el escenario del VII Foro de Energía "RePower EU: El camino hacia la independencia energética" organizado por elEconomista. En su discurso, Linares pidió recuperar, aprovechando el plan RePower EU, "espíritu fundacional de la UE para los retos que se presentan". En este sentido, señaló que "me encantaría que Macron estuviese reflexionando ahora" sobre las palabras de Robert Schumman, ministro francés de Exteriores en 1950, cinco años después de la finalización de la II GM, que dieron lugar a la comunidad económica del carbón y el acero.

Microsoft pide acelerar la transición energética

Rebeca Marciel, directora de grandes empresas de Microsoft, recordó durante el VII Foro de Energía "RePower EU: El camino hacia la independencia energética" organizado por elEconomista, la necesidad de acelerar la transición energética al tiempo que se asegura el presente y el futuro.

"Estamos entrando en lo que parece que va a ser un desacoplamiento de las economías globales en las que se ha basado la economía en los últimos años", señaló, apuntando a un reequilibrio en el sector energético. Por ello, recordó la necesidad de "asegurar el suministro por inesperados que sea al tiempo que cumplimos los objetivos climáticos".