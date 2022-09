Extremadura y España apuestan por las energías renovables en la lucha por la la autonomía energética

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Hacienda y Función Pública, Mª Jesús Montero, han coincido hoy en Mérida para apostar por las energías renovables, algo prioritario para alcanzar una mayor autonomía energética.

El presidente extremeño destacó que la nueva economía no está centralizada, "hay muchas empresas que están mirando al sur de Europa, allí donde hay sol, allí donde esos problemas no son los mismos por la gestión que se ha hecho, entre otras cosas, con la excepción ibérica", ya que el elevado precio de los costes energéticos se puede compensar con las energías renovables.

Para Fernández Vara, la instalación de nuevas empresas de renovables es la mejor forma de "hacer la guerra en estos tiempos" frente a quienes desde su soberanía energética ejercen una "presión y opresión" sobre el resto de Europa, y ha animado a seguir avanzando en esa línea para poder ser "autónomos e independientes" en materia energética.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha señalado que hay un importante volumen de empresas que ha decidido instalarse en Extremadura porque resulta atractiva a la iniciativa empresarial con proyectos que van a ser "tractores" para la economía regional.

La ministra ha justificado ese interés en la apuesta de Extremadura por las energías renovables y en la "capacidad anticipatoria" que ha tenido la región "mirando al futuro", algo que reconoce el tejido empresarial.

Entre ellos se ha referido a la fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata, un proyecto "importante" del que se ha mostrado "convencida" de que "una vez se atiendan las alegaciones (para acogerse al Perte)", supondrá un "elemento de creación de empleo y de suministro al conjunto de España".

Esta situación de "atractivo" de Extremadura para atraer ahora empresas evidencia, además, a su juicio que la región está experimentando "un antes y un después a los problemas cotidianos y también en el papel que está llamada a jugar".

Incremento de fondos

Por otra parte, el presidente de la Junta ha agradecido a la ministra el trabajo realizado para que Extremadura no perdiese fondos en la negociación del Programa Operativo de Fondos Europeos en el período 2021-27, y fruto del cual la Comunidad Autónoma no sólo no saldrá perdiendo sino que incrementará en casi 600 millones de euros su asignación.

Fernández Vara ha puesto este hecho como ejemplo del trabajo conjunto que han llevado a cabo la Junta de Extremadura y el Gobierno de España y que ha permitido que, a pesar de la pandemia de la Covid y de otras dificultades, Extremadura sea la región ha experimentado un mayor crecimiento del PIB per cápita en nuestro país.

El presidente ha asegurado que la región no solo va a estar pendiente ya de cuestiones como el nuevo modelo de financiación autonómica sino que aspira a mirar hacia el futuro "compitiendo con todos", si bien ha pedido al Gobierno de España que siga con ese proceso de acompañamiento a las empresas en proyectos que lleguen a Extremadura "para que puedan ser desarrollados".

Junto a esto, Fernández Vara ha señalado que la Junta de Extremadura no va a olvidar sus reivindicaciones en la mejora de las infraestructuras ferroviarias y en la adecuada dotación de fondos para la línea de altas prestaciones Madrid-Badajoz y, en un futuro, la línea Madrid-Lisboa.

En este sentido, la ministra ha asegurado que las infraestructuras "tendrán su reflejo en los presupuestos generales del Estado" y que trabajará por el consenso en relación con la negociación del nuevo modelo de financiación.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aportado un 30 por ciento más de recursos a Extremadura que los gobiernos precedentes.