PP Aragón pide la creación de bonos energéticos para familias y empresas para reducir los costes de energía

La formación política propone al Gobierno de Aragón un paquete de medidas, que debería aprobarse con carácter urgente, para que el tejido empresarial y los hogares, especialmente los vulnerables, puedan hacer frente a la escalada de los precios energéticos.

Son medidas necesarias porque se está en una situación de "emergencia energética" ante la que el Ejecutivo aragonés "no ha hecho absolutamente nada" y "está desaparecido", ha afirmado el portavoz de Industria del PP en las Cortes de Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, durante su intervención ante los medios de comunicación.

Gracia Suso ha denunciado las graves consecuencias económicas y sociales que está teniendo el elevado coste de la energía tanto en los sectores productivos como en las familias por lo que ha incidido en la necesidad de adoptar medidas.

Este paquete de acciones, que el PP ha ofrecido al Gobierno de Aragón para que lo hagan suyo, incluye la reducción del IVA de la luz y del gas al 5% y del impuesto de hidrocarburos al mínimo aplicable, y retomar el proyecto del MidCat para incrementar la capacidad de interconexión con el resto de Europa.

Además, se aboga por una modificación inmediata del PNIEC para mantener todas las tecnologías disponibles a su máximo de capacidad, así como por prorrogar la vida útil de las centrales nucleares y de las centrales térmicas que aún no se hayan cerrado o dinamitado porque "no es el momento de poner en riesgo nuestro sistema energético aumentando la dependencia del gas".

Con el objetivo de ayudar a los sectores productivos y a las familias aragonesas a reducir sus consumos energéticos, el PP Aragón también ha exigido al Gobierno de Aragón la elaboración de un plan de choque porque "ante una situación de emergencia, hay que tomar medidas de emergencia" y "el señor Lambán y el señor Aliaga deben ponerse a trabajar".

Entre estas medidas, destaca un bono energético pyme y un bono energético hogar, aparte de suplementar el bono energético a las familias más vulnerables con 100 euros. El aumento de las ayudas para autoconsumo y el fomento de la creación de comunidades energéticas también conforman parte de este paquete. Precisamente, Gracia Suso ha puesto de ejemplo al Ayuntamiento de Zaragoza y a su ambicioso plan de comunidades energéticas, como líneas de acción.

Para los populares, este paquete de medidas permitiría que muchas empresas, autónomos y pymes, que se están enfrentando a una subida sin precedentes en el precio de la energía, la luz, los combustibles y el gas, puedan afrontar mejor esta situación.

"Los costes energéticos para muchas empresas empiezan a ser insostenibles", lamenta Gracia Suso. Ante el encarecimiento del precio de la luz, "devastador para nuestro sector industrial", son muchas las empresas aragonesas que han anunciado que se verían abocadas a realizar paros en la producción.

Además, el portavoz popular ha recordado que, al precio "desorbitado" de la luz, hay que añadir el aumento del coste de los combustibles que "prácticamente se ha duplicado en el último año y medio", castigando a un sector "fundamental para la economía aragonesa", el del transporte, así como a agricultores y a las familias aragonesas en general.

El portavoz de Industria también se ha referido al encarecimiento del precio del gas para uso industrial y doméstico, un hecho que preocupa desde el Partido Popular porque "nuestra prioridad es que las familias puedan calentar sus hogares este invierno".

Desde el Partido Popular han ofrecido este paquete de medidas al Gobierno de Aragón "para que lo hagan suyo y lo pongan en marcha porque esta situación de emergencia energética nadie puede predecir cuantos meses o años puede durar".

"Si no las van a aplicar o si van a dejar nuevamente a la sociedad aragonesa abandonada, lo mejor es que se vayan", ha añadido Gracia Suso, quien ha incidido en que "esta emergencia energética no solo se ha creado por la invasión de Ucrania, si no mucho antes como consecuencia de las nefastas decisiones del Gobierno de España en política energética".