Shell y BP se enganchan a TikTok para que el público joven les entienda

Las redes sociales son la nueva tarjeta de presentación, ya no solo a nivel personal pues también son un escaparate para que las grandes empresas aporten contenido relacionados con el deporte y la sostenibilidad. Tal es el nivel de penetración de estas plataformas que quien no tenga una cuenta en ellas no es nadie, y eso lo saben las empresas. MySpace, Linkedln, Youtube, Twitter, Instagram y ahora TikTok son algunas de las plataformas más usadas.

En el caso de TikTok, la red social china ha crecido muy rápidamente en los últimos años, teniendo 1.000 millones de usuarios a principios de 2022. Surgió como una red social dedicada a crear y compartir vídeos cortos, sobre todo bailes y trends.

En 2019, la energética Iberdrola decidió abrirse un perfil en esta red social. "Estábamos en el lugar y en el momento oportuno. Dispuestos a equivocarnos para llegar a la gente", asegura Carlos Fernández Guerra, comunity manager de la compañía.

Esto fue algo pionero teniendo en cuenta que todavía era raro encontrar perfiles corporativos en las redes sociales. A pesar de que su primera publicación no tuvo mucho éxito, ahora es la tercera marca en España que más interacciones logra en la plataforma, por detrás de LaLiga y Red Bull, según el informe de Epsilon.

En España, se estima que TikTok se ha descargado 14 millones de veces desde 2016. La aplicación se abre una media de siete veces al día, con un tiempo de uso de 45 minutos aproximadamente. Y principalmente es consumida por jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque el número de usuarios adultos está en aumento, en parte debido a la pandemia.

El éxito detrás de las redes

Actualmente, Iberdrola cuenta con 172.200 seguidores y con 4,3 millones de me gusta en TikTok. "Hay falsos mitos de que TikTok es solo de jóvenes. En las Navidades de 2019-2020 fue el boom de su uso y detectamos que los usuarios ya no eran solo adolescentes", declara Fernández Guerra. Debido al éxito de la energética en TikTok, compañías como Shell están apostando por influir en las nuevas generaciones a través de su cuenta en esta red social. El objetivo de la compañía es llegar al público más joven para demostrar la transición energética y para ello han contratado a un gerente que dirija el canal de TikTok.

No obstante, las antiguas redes sociales siguen teniendo todavía más presencia por parte de las entidades. Shell, cuenta con 9.680.742 seguidores en Facebook, siendo la compañía energética con más seguidores, ya que BP tiene 1.046.731 e Iberdrola cuenta con 93.600.

En 2020, TikTok tuvo más de 115,2 millones de descargas, un 98% más que en 2019

Algo similar ocurre en el caso de Linkedln. Shell cuenta con 5.836.295 usuarios, seguida de cerca por BP con 3.146.656. Para la compañía Iberdrola, esta red social es donde más seguidores tienen, concretamente, 370.000. Sin embargo, todavía está muy lejos de las petroleras.

En redes sociales más nuevas, como Twitter o Instagram, también destaca el número de seguidores de Shell siendo de 565.400 y 384.000 respectivamente. La energética Iberdrola es la segunda, de las cuatro compañías ya mencionadas, con más usuarios en estas aplicaciones. Teniendo 79.160 en Twitter y 58.600 en Instagram.

Motivos de las empresas

Ante este panorama tan devastador de incremento de los precios y de crisis energética, las grandes compañías petroleras y de gas están tratando de lavar su imagen con las redes sociales a través de una inyección de capital en campañas publicitarias.

Sin embargo, cuando se preguntó al comunity manager de Iberdrola si estaban en las redes sociales para blanquear su imagen, este defendió que en el caso de la compañía eléctrica "no es para falsear la imagen. Queremos demostrar realmente cómo somos. Tratamos de ser transparentes y escuchar a los usuarios para poder aportar valor y demostrar la innovación de la compañía".

"En cada plataforma nos adaptamos a la audiencia y al formato. Es imprescindible ajustar los objetivos por intereses y hábitos. Nos guste o no los tiempos han cambiado", confirma Fernández Guerra.

Empresas como BP han invertido en Facebook alrededor de 26.083 euros

Por otro lado, los datos demuestran que empresas como BP han invertido en Facebook alrededor de 26.083 euros en anuncios catalogados como temas políticas y sociales. Además, según un informe de InfluenceMap, la energética estadounidense Energy Citizens creó una campaña el pasado mes de abril que llegó a casi 20 millones de personas.

Empresas americanas y británicas están aprovechando la escasez de suministros como consecuencia de la guerra en Ucrania para convencer a los consumidores de que sus productos son un asunto de seguridad nacional. En este sentido, BP y el Instituto Americano del Petróleo han recurrido a las redes sociales para fomentar la expansión de la capacidad nacional.

En relación con los compromisos de medioambiente, las redes sociales se están utilizando para demostrar el compromiso de los gobiernos y de las empresas para reducir las emisiones de CO2.