"Si los consumidores quieren energías renovables, tiene un coste"

Alfredo Huertas lleva más de 25 años siendo partícipe directo de los cambios que se han producido en el sector energético a nivel internacional. Actualmente lidera sameBoat, empresa de consultoría desde la que desarrolla proyectos tan interesantes como 'Tetraeder Solar', una herramienta de cálculo fotovoltaico y autoconsumo en España.

¿Podría dar más detalles sobre el proyecto 'Tetraeder Solar' y su desarrollo en España?

Me involucré en este proyecto hace tres años y, a día de hoy, estoy muy contento de que el ayuntamiento de Valladolid nos haya encargado un mapa de potencial solar interactivo que muestra la idoneidad para generar energía solar de cada tejado de una ciudad o región. En aquel momento, nos encontramos un sector de autoconsumo escasamente digitalizado. Pocas empresas tenían medios sofisticados para realizar los cálculos y la mayoría tardaban entre 30 y 45 minutos en generar una oferta y emitirla. Nuestra herramienta permite saber, en tres segundos, el potencial de autoconsumo de una superficie concreta; no solo calculamos la radiación, también tenemos en cuenta las sombras de los edificios colindantes o de las masas arbóreas. Las empresas que han contratado con Tetraeder Solar están encantadas, porque les ha permitido agilizar una parte del proceso de análisis y poner más énfasis en la fase de venta. En estos tres años hemos acumulado mucha experiencia y el paso que nos quedaba era hablar con las administraciones. El mapa solar de Valladolid -disponible para cualquier usuario- ayuda a las administraciones a saber qué proyectos son más eficientes o cuáles necesitan incentivos. Valladolid no solo ha sido pionera en este campo, sino que, además, ha querido que incorporásemos parámetros de movilidad eléctrica y almacenamiento en el cálculo. Esperamos que otras ciudades en España se conciencien y nos encarguen mapas solares similares.

¿A qué se dedica sameBoat?

Más que una empresa, sameBoat es un proyecto profesional de consultoría que empecé en 2017 tras más de 25 años de experiencia como responsable de proyectos y gestión directiva en el sector energético en España, Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia, en empresas como Nera, Enron, Duke, Centrica, Energya y Nexus Energie. Mis principales áreas de negocio son la comercialización de energía B2B y B2C, el desarrollo de capacidad de generación y los asuntos regulatorios. Entre mis clientes hay multinacionales, empresas energéticas, inversores y startups. Uno de los proyectos más destacados en el que estoy involucrado desde sameBoat es Tetraeder Solar, que consiste en la implantación de herramientas de cálculo fotovoltaico y autoconsumo en España. También soy el originador para Iberia de ENMACC, plataforma digital de negociación de energía y garantías de origen OTC con mayor crecimiento en Europa. Además, trabajo con mis clientes en temas de inversión en renovables, tanto dentro como fuera de

¿Cómo valora los pasos que está dando España en autoconsumo?

Recordemos que el autoconsumo ha estado penalizado durante mucho tiempo con el famoso impuesto al sol y que la eficiencia que puede tener una instalación de autoconsumo con respecto a los rendimientos que pueda dar un parque fotovoltaico grande es más baja, pero la autonomía que da un autoconsumo es muy importante. Creo que el autoconsumo, como se está demostrando, va a tener su relevancia, especialmente dentro del marco de las comunidades energética

¿Qué resultados está teniendo la plataforma ENMACC?

ENMACC es una plataforma profesional y digital de trading de energía y garantías de origen OTC para toda Europa, que proporciona a los traders más y mejores oportunidades de negociación a un coste mucho más bajo. La plataforma les facilita establecer relaciones con nuevas contrapartes, sin necesidad de intermediarios. Actualmente, más de 420 empresas son miembros de ENMACC, de las que 27 son españolas, y cuenta con más de 1.700 traders registrados. Además de productos físicos hemos introducido productos financieros.