La crisis energética va a acelerar la electrificación de la economía

La actual crisis del gas generada por la guerra de Ucrania está generando oportunidades para acelerar la senda de la descarbonización y la electrifiación de la economía. La necesidad de no depender de terceros países ni del gas para generar energía hace que las instituciones y las empresas hagan una apuesta clara porque estos procesos se aceleren lo máximo posible pero de una manera adecuada y ordenada. En este sentido, España está en el buen camino.

Esta es a la conclusión a la que han llegado los cuatro expertos que se dieron cita en el encuentro informativo Descarbonizar la economía: Más transición. Organizado por elEconomista.es en colaboración con Acciona.

En este sentido los ponentes debatieron sobre la necesidad de comenzar a electrificar diferentes sectores de la economía que pueden hacer dicha transición a corto plazo. Luis Martí, director de regulación de Acciona, aseveró que "se está trazando el camino pero ha habido un baque que tenemos que gestionar bien y va a ser un reto para todos". El directivo dijo esto refiriéndose a que la descarbonización y electrificación está en su senda pero que el conflicto actual con Rusia "hay que verlo como una oportunidad para acelerar el proceso", dijo.

En esta misma línea, Guillermo Amann, Portavoz del Foro para la Electrificación, dijo una frase muy contundente que resume lo hablado en la mesa de debate: "La descarbonización pasa por la electrificación". El responsable de esta entidad aseguró que "el vector eléctrico es el que ha demostrado que es capaz de incluir el mayor número de renovables".

Amann reiteró que la clave está en "electrificar los usos" pero, no solo en el transporte particular con vehículos eléctricos, si no también en la climatización de los hogares o los procesos industriales.

Precisamente, el director general de Adeive, Arturo Pérez, recalcó que la apuesta por las renovables es "lo que nos va a ayudar a ser eficientes energéticamente". Además, este experto recalcó que en España "tenemos que seguir siendo referentes en la generación de renovables" y reiteró que el objetivo del transporte está en "descarbonizar lo máximo posible".

Todos los presentes coincidieron en que España está en la senda correcta hacia la descarbonización y, de hecho, es un país referente a nivel mundial. Luis Martí dijo que lo importante "es mantener la brújula centrada donde queremos ir y fijar la fecha de vencimiento" en lo que se refiere a los combustibles fósiles. En esta misma línea habló Guillermo Amann al asegurar que "en España hemos hecho los deberes" con la directiva 20-20-20, que establece que hay que reducir un 20% el consumo de energías primarias y emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar un 20% las energías renovables. "No hemos llegado al 20% pero casi", recordó Amann.

Construcción y transporte

Durante el encuentro, los ponentes hablaron de que hay sectores que va a ser más fácil electrificar a corto plazo, mientras que habrá otros que necesitarán más tiempo.

En el caso de la construcción y la vivienda, el experto del Área Técnica de Green Building Council España y coordinador del proyecto europeo Life Levelsel, Borja Izaola, recalcó que en la actualidad "se están haciendo edificaciones de consumo casi nulo" y, por tanto, no se emite. Pero el experto reiteró que el foco está ahora en "el parque inmobiliario más antiguo, que necesita ser eficiente".

Además, Izaola recordó que el proceso de descarbonización en el sector de la construcción "no está solo en la fase de uso" si no que las emisiones están, también, en el proceso de fabricación de los materiales "que generan un gran impacto de gases de efecto invernadero", dijo refiriéndose a la fabricación de elementos como el hormigón o el vidrio.

Pero el experto fue más allá y lanzó una pregunta al aire: "¿Cómo electrificamos la producción de calor y frío?". En este sentido aseguró que en España hay "26 millones de viviendas construidas" y apuntó que igual la solución pasa con conformarse con el parque ya construido, renovarlo y hacerlo accesible para que verdaderamente el sector pueda ser sostenible.

Por otro lado, en el caso del sector del transporte, Arturo Pérez, aseguró que España es un país que tiene un gran tejido industrial en la fabricación de vehículos "y se exporta más del 80% a mercados que han puesto el veto a la combustión". Por tanto, animó a hacer "ese cambio en la producción". Por un lado, dijo que hay que dejar de depender de materias primas de terceros países. Reiteró que España "es un país minero" y su punto de vista es el de "apostar por una minería sostenible, tenemos litio en Extremadura, es un material estratégico y no solo para la movilidad eléctrica", apuntó.

Por otro lado, resaltó que la movilidad eléctrica en coche particular es la que puede cumplir sus objetivos a corto plazo. En ese sentido, dijo que este tipo de transporte particular utiliza "un 70% de energías libres de emisiones" y recordó que España podría ser un referente en esto ya que "no produce fósiles pero sí tiene una gran capacidad de generar energía a través de renovables".