Gentiloni descarta bloquear el gas ruso para "no perjudicar demasiado" a los europeos

La Comisión Europea (CE) no descarta ninguna otra sanción a Rusia por la guerra en Ucrania, pero no estudia en este momento un bloqueo de gas ruso, según el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, para quien, aunque el conflicto no se ganará con sanciones, los seis paquetes de la CE tendrán "un efecto devastador sobre la economía y el poder rusos".

"La posición oficial de la CE es que no hay sanciones fuera de la mesa. Pero a día de hoy no estamos hablando de un bloqueo de gas. El tema es golpear a Rusia, pero sin perjudicarnos demasiado", dice Gentiloni en una entrevista que publica este sábado el diario italiano La Stampa.

Gentiloni explica que "la guerra tiene un coste. Pero cuidado: a nadie se le ocurrió ganarla con sanciones, porque (el presidente ruso, Vladimir) Putin sólo estará dispuesto a salir de ella con una negociación que le permita no tener que decir que fue derrotado".

"Los seis paquetes lanzados por la Comisión tendrán en cualquier caso un efecto devastador sobre la economía y el poder rusos, su eficacia está fuera de toda duda", añade.

A pesar de que el frente europeo se mantiene unido en la guerra a favor de Ucrania y contra Rusia, Gentiloni se muestra molesto por las dificultades que se han visto para consensuar algunas medidas, en alusión a la posición del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en el último Consejo Europeo.

"La toma de decisiones en Bruselas es muy difícil y fue vergonzoso ver cómo se ralentizaba todo porque uno de los 27 se levantó y dijo que una decisión tomada por la reunión de jefes de Estado y de Gobierno no era lo suficientemente buena", aseguró.

Para Gentiloni, "hay que cambiar las reglas, (el primer ministro italiano, Mario) Draghi y (el presidente francés, Emmanuel) Macron lo tenían claro, y espero que Berlín también se ocupe del tema".

"Pero no busquemos coartadas, porque incluso con los instrumentos de que dispone, Europa está haciendo su parte a lo grande: prohibición del carbón, embargo progresivo del petróleo, bancos rusos fuera de Swift, iniciativas contra el banco central de Moscú, activos congelados a los oligarcas por 12.000 millones de euros, casi 2.000 millones de ellos en Italia. Rusia se encamina a un impago técnico y tendrá una caída del 10% del PIB", añadió.

Preguntado sobre un salario mínimo europeo, en pleno debate en Italia para aprobar un salario mínimo nacional, que aún no existe, Gentiloni lo consideró necesario ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

"Hay una directiva marco de la Comisión, no hemos ido más allá porque muchos países se frenan: los escandinavos porque ya lo aplican a través de la negociación colectiva, los del Este porque temen que no se sostenga", sostiene.

Y sobre el aumento de las desigualdades tras de las crisis de los últimos años, la pandemia y la guerra, Gentiloni asegura que "la directiva para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales es de gran importancia".

"La Comisión había sugerido un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que Italia se apresuró a aplicar, y queremos llegar al impuesto mínimo para evitar las fugas a los paraísos fiscales. También necesitamos una fiscalidad extraordinaria para las grandes multinacionales que han salido victoriosas de las crisis de los últimos años", concluye.