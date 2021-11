Enel: "Es una locura depender del gas. Cuanto antes salgamos, mejor"

El consejero delegado de Enel, Francesco Starace, ha defendido el giro estratégico dado por el grupo, matriz de la española Endesa, de abandonar paulatinamente todo su negocio de gas natural, con un horizonte final en 2040, en el objetivo de conseguir poner fin cuanto antes a la dependencia de Europa de esta energía.

"Es una locura depender del gas. Cuanto antes salgamos, mejor", aseguró Starace en rueda de prensa en referencia a la espiral alcista en los precios de la electricidad que se está viviendo en Europa este año debido al gas natural.

"En dos décadas va a haber muy pocos europeos que seguirán utilizando el gas, ya que se habrán pasado a la electricidad. No hay ninguna prisa, nosotros seguiremos dándole gas hasta que entiendan también que es mejor pasar a la electricidad, pero será un cambio paulatino", dijo.

Este miércoles, Enel ha lanzado, dentro de la actualización de su plan estratégico, una nueva 'hoja de ruta' de descarbonización que incluye un adelanto de una década en su objetivo de ser una compañía cero emisiones, de 2050 a 2040, y poner, así, fin a todo su negocio de carbón dentro de dos décadas.

Así, Enel, que se convierte de esta manera en la primera gran 'utility' en Europa que da el paso de poner una fecha de fin para sus activos de gas natural, espera que toda la electricidad vendida para 2040 provenga de fuentes renovables y, para el mismo año, el grupo saldrá de su negocio minorista de gas.

Esto supone que Endesa se deberá desprender de aquí a 2040 de sus activos en gas natural, que suman entre España y Portugal un total de 3.824 megavatios (MW) en ciclos combinados. En concreto, la eléctrica cuenta con los ciclos combinados de San Roque (Cádiz), de 408 MW; los de Bésos 3 y 5 en Barcelona, de 419 y 873 MW respectivamente; Colón en Huelva, de 398 MW; y As Pontes en A Coruña, de 870 MW. Además, en Portugal suma otros 855 MW.

Asimismo, el grupo energético dirigido por José Bogas posee a día de hoy con una cartera de 1,6 millones de clientes de gas natural (familias y empresas), siendo el segundo mayor distribuidor de España, tan solo por detrás de Naturgy.

Su peso será menor "paulativamente"

Starace reconoció que el gas natural será "necesario" durante las dos próximas décadas, aunque señaló que su papel será "paulatinamente" menor debido al peso que irán ganando progresivamente las renovables.

"Lo que significa que serán objeto de amortización en el tiempo y cada vez se utilizará menos", indicó, considerando que el final de los ciclos de gas será similar al de las centrales de carbón, aunque en los países donde sea posible se tratar "de cristalizar su valor".

Descarta la eólica marina

Por otra parte, el ejecutivo de Enel descartó por completo la entrada del grupo en el negocio de eólica marina (offshore), ya que "necesita más inversión para llegar a la misma producción" que la terrestre.

"No digo que no sea un mercado competitivo", aseguró al respecto, subrayando que es un negocio en el que están entrando también competidores como las petroleras, "que son agresivas y deseosas de aprovechar su conocimiento en el ámbito 'offshore'". "No es un contexto que nos interesa, ni en Italia", aseveró.

Respecto al hidrógeno verde, consideró que es una tecnología a la que hay que dar un plazo de tres o cinco años para ver "si mantiene lo prometido y es competitiva". "Vamos a ver dónde nos lleva la tecnología y si logramos ser competitivos, entonces decidiremos. Estamos en una etapa de exploración", añadió.