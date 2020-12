Ahorre más de 100 euros al año en los recibos de luz y gas

En este año marcado por la pandemia, el gasto de los suministros energéticos en los hogares -principalmente luz y gas-, ha subido respecto a años anteriores debido al incremento en el número de horas que hemos tenido que pasar en casa durante los meses de confinamiento y al cambio de hábito a nivel laboral con la implantación del teletrabajo. Suscríbase gratis a elEconomista Energía

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el gasto promedio en electricidad de los hogares fue de 50 euros mensuales, con un consumo medio de 209 kWh/mes. En términos interanuales, el gasto creció un 5%, mientras que el consumo de electricidad aumentó un 14%.

Ahora más que nunca es aconsejable dedicar un poco más de tiempo en revisar las tarifas que tenemos contratadas y elegir aquellas que más se ajusten a nuestras necesidades de consumo. Elegir bien es esencial, ya que las diferencias de precio entre unas ofertas y otras, tanto para el cliente doméstico como para las pequeñas y medianas empresas, pueden suponer ahorros en sus facturas de más de 100 euros al año.

Como viene siendo habitual por estas fechas, hemos seleccionado las ofertas más económicas en electricidad y gas en el mercado libre, tomando como referencia los datos de la comparativa de la CNMC y la información que ofrecen las diferentes comercializadoras en sus páginas web. En esta ocasión, las mejores ofertas se reparten, de manera equilibrada, entre las comercializadoras más veteranas.

Para una vivienda con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 3.900 kWh al año, la mejor oferta en electricidad es la tarifa Energy Wallet 2 años de Iberdrola, con una cuota de 663,83 euros el primer año. Se trata de una tarifa 'verde', sin permanencia ni cláusulas de penalización, con la que el cliente puede elegir la planta renovable que quiera que genere la energía que le va a ser suministrada y cuya contratación está condicionada al pago por adelantado de la cantidad que cuesta comprar un Paquete de Energía de dos años de duración.

Iberdrola ofrece un descuento del 15% sobre el término de energía y otro adicional de 30 euros para nuevos clientes al hacer la contratación online, que se aplicará en la primera factura emitida pasados 90 días de la contratación. Asimismo, el cliente se puede llevar un descuento de 25 euros por cada amigo que recomiende y provenga de otra compañía. Para acogerse a este Plan, es necesario tener una tarifa con discriminación horaria. En caso de no tenerla, Iberdrola solicitará el cambio a la distribuidora asumiendo tanto el coste del cambio de tarifa (9,04€ + impuestos) como los posibles costes de normalización. El cliente tendrá el mismo precio las 24 horas del día y deberá activar la facturación electrónica. Si el cliente dispone de vehículo eléctrico, con esta tarifa podrá cargarlo desde su casa durante el día a un precio muy competitivo y a un precio promocionado por la noche, incluyendo todas las recargas -tanto fuera como dentro de casa- en la misma factura.

La diferencia de precio entre la oferta de Iberdrola y la segunda más barata del mercado es, nada más y nada menos, que de 72 euros. Nos referimos a la tarifa Energy 24h de Enercoluz Energía, con un precio anual de 735,63 euros, con la que el cliente paga el mismo precio por el kWh las 24 horas del día. Esta oferta 'verde' no requiere la contratación de servicios adicionales ni está sujeta a permanencia. El único requisito es tener discriminación horaria, cambio del que se ocupa la comercializadora en caso necesario, asumiendo el coste generado.

Este año Iberdrola se lleva la palma, ya que su tarifa Energy Wallet vuelve a aparecer en el ranking de las cinco mejores ofertas de electricidad como la tercera más barata del mercado a un precio de 750,14 euros el primer año, tan solo 15 euros más cara que la oferta de Enercoluz. El matiz respecto a la tarifa Energy Wallet 2 años es que ésta otra no exige el pago por adelantado. Las condiciones son casi las mismas: 100% renovable, descuento de 30 euros para nuevos clientes al hacer la contratación online y de 25 euros por cada amigo que recomiende, discriminación horaria y facturación electrónica.

Por 3 euros más respecto a la tercera mejor oferta, encontramos la tarifa Milenial, de Atulado - Hidroeléctrica El Carmen Energía, con un coste anual de 753,37 euros. Con esta tarifa, 100% renovable, el cliente tendrá el mejor precio fijo en un único periodo, con las ventajas de la tarifa nocturna, pero sin cambiar los hábitos de consumo. Esta tarifa, cuya modalidad de contratación es online y lleva facturación electrónica, no requiere permanencia ni la contratación de servicios adicionales.

La quinta posición es para la tarifa ONE Luz de la energética Endesa, cuyo coste asciende a 756,27 euros el primer año. Se trata de una tarifa 100% online, sin permanencia ni penalización por cambio de compañía, facturación digital, con un precio fijo del kWh las 24 horas del día. Al igual que sucede con las ofertas de Iberdrola y Enercoluz, esta tarifa solamente es válida para suministros con discriminación horaria. Si el cliente no la tiene, Endesa tramita el cambio con la distribuidora, compensando tanto el coste del cambio de tarifa, como los posibles costes de normalización. Además, el cliente podrá disfrutar de un mes gratis en su suministro eléctrico.

Electricidad verde

El número de comercializadoras que, actualmente, suministran electricidad verde es muy elevado, de la misma manera que sigue creciendo el número de consumidores que optan por contratar tarifas que garantizan que el origen del suministro es 100% renovable, lo que ha hecho que el número de ofertas se haya ampliado a precios muy competitivos.

Si observamos el ranking anterior, las tarifas que este año ocupan los cuatro primeros puestos (las dos de Iberdrola, la de Enercoluz y la de Atulado Energía), repiten en el mismo orden en suministro 100% renovable. Según el comparador de la CNMC, para la misma potencia contratada (4,4 kW) y el mismo consumo estimado (3.900 kWh/año), la quinta tarifa 'limpia' más barata es Easy Luz Bono 10 de Naturgy, con un coste de 764,90 euros el primer año.

Se trata de una tarifa online, para nuevos clientes y facturación electrónica, sin compromiso de permanencia ni penalización económica. La compañía de la mariposa ofrece un bono regalo de 10 euros por nuevas contrataciones de Tarifa Easy de Luz que se descontarán en la primera factura. Otra de las ventajas de ser cliente Easy es que por cada 40 litros de repostaje en una estación de servicio BP, se consigue un ahorro de 2 euros en la factura. Además, cualquier cliente de otra compañía que decida cambiar sus recibos de luz o gas a Naturgy antes del 8 de enero de 2021, recibirá de regalo un Echo Dot con Alexa.

Ofertas para pymes

En esta comparativa también hemos incluido las mejores ofertas de luz para Pymes, pequeñas y medianas empresas con consumos eléctricos elevados a las que también les interesa ahorrar en el recibo de la luz, especialmente en unas circunstancias como las que estamos viviendo, donde la pandemia ha llevado al límite a muchos negocios este 2020 y que les ayudará a remontar en 2021. Para ello hemos elegido una empresa tipo, con una potencia contratada de 12 kW y un consumo anual estimado de 12.000 kWh/año.

El primer puesto del ranking lo ocupa Atulado y su tarifa Milenial+10 por 2.481,18 euros al año para potencias contratadas mayores de 10 kW y menores o iguales a 15 kW. Se trata de una tarifa cien por cien renovable de precio fijo en un único periodo, sin permanencia y con actualización trimestral de precios.

La segunda oferta más económica es la tarifa Fix 24 Plus de Alcanzia por 2.520,20 euros al año, 39 euros más cara que la de Atulado. El precio del kWh se mantiene igual a cualquier hora del día, todos los días del año. Se trata de una tarifa cien por cien renovable, con discriminación horaria a un único precio fijo para ambos periodos para suministros con una potencia contratada superior a 10 kW hasta un máximo de 15 kW. Sin permanencia.

El tercer puesto es para Endesa y su tarifa ONE Luz, con un precio anual de 2.523,13 euros, lo que supone una diferencia al alza de 41 y 2 euros sobre las ofertas de Atulado y Alcanzia, respectivamente. Esta tarifa está especialmente pensada para quien usa electricidad de forma estable a lo largo del día o para quien no quiere preocuparse de a qué hora gasta más, ya que el precio es fijo las 24 horas. No exige permanencia ni tiene penalización y la facturación es electrónica. Para contratar esta oferta es necesario cambiar a discriminación horaria. Endesa tramita el cambio con la distribuidora, compensando tanto el coste del cambio de tarifa (9,04€ + impuestos) como los posibles costes de normalización. Además, el cliente podrá disfrutar de un mes gratis en su suministro eléctrico.

La tarifa Negocios 2.1A de Enercoluz Energía aparece en el ranking como la cuarta oferta más barata del mercado para Pymes. Su precio anual es de 2.605,07 euros, 124 euros más que la de Atulado. El precio del kWh se mantiene igual a cualquier hora del día, todos los días del año. Se trata de una tarifa para suministros con una potencia contratada superior a 10 kW hasta un máximo de 15 kW. No tiene permanencia.

Cerramos esta comparativa con la tarifa Plan Estable 2.1A de Iberdrola, cien por cien renovable. El primer año la cuota anual es de 2.610,98 euros, tan solo 5 euros más que la de Enercoluz. Para contratar este Plan es necesario disponer de una tarifa con discriminación horaria. En caso de no tenerla, Iberdrola compensa tanto el coste del cambio de tarifa como los posibles costes de normalización. El cliente paga una cuota fija cualquier hora del día y cualquier día de la semana y la compañía se compromete a mantener el precio durante cinco años sin compromiso de permanencia. Además, Iberdrola aplica un 10% de descuento en el término de energía durante 12 meses. La facturación tiene que ser electrónica.

Las cinco mejores ofertas de gas

Recogemos las cinco mejores ofertas de gas para un consumo de 12.000 kWh al año.

? 'Hogar Fija o Flexible + 15% ahorro carburante' de Cepsa: Precio anual 715,01 €. Cuota fija o flexible mensual. Descuento permanente en término fijo, en término variable de hasta el 15% y ahorro en carburante en Cepsa hasta el 15%. Sin permanencia.

? 'Plan Gas Hogar o Negocios' de Iberdrola: Precio anual 718,89 €. Tarifa online con factura electrónica para consumos anuales inferiores o iguales a 50.000 kWh. Sin permanencia.

? 'Hogar Fija o Flexible + 12% ahorro carburante' de Cepsa: Precio anual 739,04 €. Cuota mensual fija o flexible. Descuento permanente en término fijo, en término variable del 12% y ahorro en carburante en Cepsa hasta el 12%. Sin permanencia.

? 'Easy Gas Bono 10' de Naturgy: Precio anual 752,23 €. Contratación y factura online. Bonificación de 10 € en la primera factura a nuevas contrataciones por recomendación de un amigo. Sin penalización ni permanencia.

? 'Easy Gas' de Naturgy: Precio anual 764,33 €. Energía 100% renovable. Contratación y factura online. Sin penalización ni permanencia.