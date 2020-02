Repsol provisiona 837 millones por el laudo con la china Sinopec

Repsol ha decidido provisionar 837 millones por el laudo que mantiene con la china Sinopec en las cuentas de este ejercicio que presentará el próximo jueves. La compañía, que calificó en su momento el arbitraje como "riesgo remoto" está analizando las distintas actuaciones que caben tras perder el segundo de los cinco laudos parciales que tienen que producirse en este caso y que ha dado la razón a la compañía china. La petrolera, de hecho, prevé su impugnación ante los tribunales de Singapur.

Addax Petroleum y Sinopec iniciaron en 2015 un procedimiento arbitral contra Talisman Energy y Talisman Colombia Holdco Limited ("TCHL"), relativo a la compra materializada por las primeras en 2012 del 49% de las acciones de Talisman Energy UK Limited (TSEUK) al grupo canadiense Talisman.

En dicho arbitraje, relativo a hechos que tuvieron lugar en 2012, antes de la adquisición de Talisman por Repsol en 2015 –y que no implica acción alguna llevada a cabo por la española–, Addax y Sinopec solicitaban una cifra total aproximada de 5.500 millones de dólares, que según sus peticiones, correspondería al importe de su inversión inicial en TSEUK.

El 30 de noviembre de 2017, Repsol comenzó otro arbitraje contra China Petroleum Corporation y TipTop Luxembourg reclamando una indemnización por los perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de cualquier decisión adversa en el arbitraje mencionado anteriormente, junto con otros daños aún no cuantificados. Este procedimiento se fundamenta en la conducta, por parte de aquellas, frente a Repsol, durante los meses previos conducentes a la adquisición del Grupo Talisman.

Según ha indicado Repsol a la CNMV, el Tribunal Arbitral emitió en 2017 un primer laudo parcial rechazando las reclamaciones de Addax y Sinopec basadas en el incumplimiento de las garantías contractuales. Igualmente, decidió, entre otras cuestiones procedimentales, la bifurcación del procedimiento en dos fases: en la primera resolvería sobre responsabilidad y en la segunda, sobre la cuantía de las responsabilidades que, en su caso, se hubieran determinado.

En 2020 el Tribunal Arbitral ha emitido un segundo laudo parcial sobre una de las cinco cuestiones de la fase de responsabilidad y, aunque Repsol había considerado —apoyándose en el asesoramiento externo que se le había proporcionado— y continúa considerando que las correspondientes reclamaciones carecen de fundamento, el Tribunal ha decidido que ROGCI y TCHL son responsables ante Sinopec y Addax con respecto a dicha cuestión.

El Tribunal ha indicado que decidirá el resultado de las restantes a su debido tiempo, mediante ulteriores laudos, aunque actualmente se desconoce el momento en el que estos se emitirán. En principio, una vez que se hayan decidido todas ellas, será necesaria una nueva fase procedimental para determinar las cuantías, cuyas fechas aún no se han establecido. Es probable que este calendario deba incluir plazos para nuevos escritos de alegaciones, aportación de pruebas, declaraciones de expertos adicionales y una nueva audiencia oral. Se estima que la fase relativa a la determinación de la cuantía, sin tener en consideración eventuales impugnaciones de los laudos, no se resolverá antes del primer trimestre de 2022.

Repsol, no obstante, consideró en su momento que la actuación de la demandante puede entenderse como una acción defensiva por parte de quienes en su día adoptaron una decisión de inversión en el Reino Unido que no ha dado como otras de ese mismo grupo empresarial, los resultados por ellos esperados y además aseguran que "no refleja la actitud leal que se debe esperar de un socio que, casi tres años después de invertir en TSEUK, con participación plena en su gestión y aprobando todas las decisiones que se tomaban en el seno de la Sociedad participada, sin haber manifestado queja o preocupación, inicia una vía legal para pretender obtener una ventaja ilegítima en interés propio, en vez de dedicar todos los esfuerzos a mejorar el desempeño de TSEUK en los últimos meses, desde la entrada de Repsol".