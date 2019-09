Las energéticas piden acelerar la transición y las petroleras que no haya trampas

Madrid, 5 sep (EFE).- Los representantes de las principales compañías energéticas han defendido este jueves que la transición energética se haga de forma rápida, aunque las petroleras han defendido que esta se acometa de forma realista y basada en las capacidades tecnológicas que tiene España y sin hacerse trampas "para quedar bien".

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dicho durante el IV Foro Anual de Energía, organizado por el diario "El Economista", que el reto de la reducción de emisiones de CO2 hay que afrontarlo de forma ambiciosa "pero de verdad" y ha cuestionado que el Gobierno anunciara la prohibición de la venta de vehículos que emitan CO2 en 2040, pues eso asustó a la gente, que no cambia de coche y sigue usando vehículos antiguos que emiten mas.

En la clasificación de las diez primeras empresas españolas que más exportan, encabezada por Repsol, a la que sigue Inditex, hay siete compañías automovilísticas que se ven afectadas por anuncios como el citado, ha recordado.

Hay que ser "muy ambiciosos" en la lucha contra el cambio climático, "pero de forma seria, realista y basada en la capacidades tecnológicas que tenemos en España", ha dicho Imaz.

En Europa, ha indicado, se miden la emisiones de CO2 de los coches en el tubo de escapes, cuando un híbrido diésel o gasolina emitirá el mismo CO2 que un diésel o un gasolina a lo largo de todo su ciclo de vida.

Hay que decidir, ha añadido, si se quiere reducir el CO2 o si se quiere hacer trampas "para quedar bien", que es lo que, en su opinión, están promoviendo algunas instituciones "demonizando algunas formas de movilidad".

Si se renueva el parque automovilístico y "no se genera incertidumbre", el 25 % de las emisiones en el transporte de vehículos bajaría, según el consejero delegado de Repsol.

Se tratará de tener de cara al futuro más barriles de petróleo a un menor coste, ha declarado el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, mientras que el presidente de BP España, Luis Aires, se ha felicitado por que el último borrador de la Ley de Cambio Climático recoja la neutralidad tecnológica y el principio de coste-eficiencia.

Ya no se habla de prohibiciones de venta de vehículos, ha indicado, sino que los que se vendan a partir de 2040 sean de emisiones cero, aunque ha indicado que entre todos hay que contribuir a eliminar la incertidumbre que ha hecho que las ventas a partir de julio pasado empezaran a caer un 10 %.

Hay que hacer una transición energética inteligente y dotar al sistema de flexibilidad para incorporar nuevas energías cuando alcancen la madurez necesaria, ha declarado la consejera delegada de Engie en España, Loreto Ordóñez.

Respecto a si se puede hacer la transición energética sin el gas, Ordóñez ha expuesto que "todo es posible", pero hay que preguntarse sobre "cuánto quieres pagar por la fiesta", y ha recordado que en España hay 22.000 MW de capacidad de ciclos combinados en el mercado para dar respaldo a las renovables.

España será capaz de sustituir la energía nuclear y el carbón, ya que cuenta con capacidad de bombeo que sirva de potencia firme para respaldar el nuevo escenario de renovables, ha afirmado la consejera delegada de Iberdrola en España, Ángeles Santamaría.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha recordado que el sector eléctrico no es el único que tiene que reducir emisiones de CO2, pues mientras éste las ha reducido han seguido creciendo en el transporte y el residencial.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de una transición justa pues, si no se hace, no se sabe qué ocurrirá entre medias, aunque ha dicho que no quiere poner de ejemplo las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha dicho que la transición energética hay que hacerla de manera rápida y ha añadido que en los mercados carentes de infraestructuras la transición "funciona sola", pero no en los que tienen unas infraestructuras energéticas sobrecapacitadas, porque hay intereses, y hay que impulsarlas con leyes y reformas.

En este sentido, ha pedido subastas de renovables, no caprichosas sino planificadas, no permitir la especulación y no aplicar a toda la energía los mismos impuestos, sino diferenciando por su origen.

El consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, ha defendido también una transición rápida, mientras que el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha pedido al regulador incentivos a la renovación de activos e introducir una competencia efectiva entra las distribuidoras.