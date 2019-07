March Vida crece un 32% en primas en 2018

El volumen de primas de March Vida comercializadas por Banca March en 2018 ascendió a 436,5 millones de euros, lo que supuso un incremento del 32 por ciento respecto al año anterior.

Destacó especialmente la comercialización de unit linked, que supusieron un volumen de primas de 224,5 millones de euros, y de productos de ahorro y previsión garantizados, que aportaron 170,3 millones de euros.

Al cierre del ejercicio 2018, la cartera de March Vida sumaba más de 82.000 pólizas, con unas provisiones matemáticas de 1.266,9 millones de euros, explica la compañía en un comunicado.

El ejercicio 2018 supuso la consolidación de March Vida como el proveedor de productos de ahorro a largo plazo en Banca March, especialmente para aquellos clientes con un perfil conservador.

Área de seguros de Banca March

Estas cifras ponen de manifiesto el dinamismo del área de Seguros de Banca March, que engloba la unidad de Bancaseguros y Previsión y la filial aseguradora March Vida. Su principal objetivo es desarrollar una oferta de soluciones aseguradoras transversal para todas las líneas de negocio de Banca March, que completa y consolidar el modelo de especialización de la entidad en banca privada patrimonial y asesoramiento a empresas, señalan.

Carlos Navarro, subdirector general adjunto de Banca March y responsable del Área de Seguros de la entidad, ha señalado que "esta propuesta nos permite poner en valor y potenciar la comercialización de los productos aseguradores para el ahorro y la previsión a medio y largo plazo en concordancia con nuestro modelo especializado, muy centrado en las necesidades de nuestros clientes, que demandan un servicio personalizado con soluciones a medida, digitales, ágiles y transparentes".

Nuevos productos de March Vida en 2019

El objetivo de la compañía para 2019 es potenciar la buena dinámica de años anteriores en la comercialización de productos de March Vida, con soluciones innovadoras, especialmente pensadas para los segmentos de Banca Patrimonial y Banca Privada de Banca March.

En este sentido, son destacables los recientes lanzamientos de dos nuevos seguros: March Vida MultiETF Unit Linked y PIAS Next Generation Unit Linked. March Vida MultiETF Unit Linked es un seguro de vida-ahorro que permite invertir de forma eficiente en una amplia selección de fondos cotizados (ETF).

De esta manera, la entidad pone a disposición de sus clientes y no clientes un producto muy apropiado para la diversificación y con un alto grado de eficiencia fiscal, ya que los traspasos de saldos entre los ETF incluidos en el unit linked están exentos de tributar hasta el rescate del producto.

Por su parte, PIAS Next Generation Unit Linked es un Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) en formato unit linked que permite a los ahorradores invertir en tres megatendencias que el área de Productos de Banca March ha identificado como fuente potencial de rentabilidad en los próximos años: Revolución 4.0; Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Demografía y Estilo de Vida. Este producto invierte las aportaciones realizadas por el cliente en la misma cartera de fondos de Next Generation, la propuesta de Banca March que tiene como objetivo hacer partícipes a sus clientes de oportunidades de inversión que no sólo generarán rentabilidad, sino que contribuirán a configurar el futuro.

Al tratarse de una propuesta orientada al ahorro para la jubilación, la compañía explica que el asegurado se puede beneficiar de importantes ventajas fiscales propias de este tipo de productos. Este PIAS tiene una prima de entrada de 1.000 euros, "que da acceso a un producto único en el mercado", añaden.