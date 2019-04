Markel lanza el nuevo seguro D&O Excellence Plus

Debido a la alta demanda que el seguro de D&O está manifestando en los últimos años y con el fin de adaptarlo a las nuevas necesidades de los administradores y altos cargos, Markel ha desarrollado una nueva solución aseguradora: D&O Excellence Plus.

Su principal objetivo, es proteger el patrimonio personal y familiar de los administradores y altos cargos en el ejercicio de sus funciones directivas en las empresas.

Ante tal necesidad, el objetivo de Markel es ofrecer "la mejor cobertura especializada y con la mejor calidad de servicio. Para ello, se ha desarrollado el nuevo producto D&O Excellence Plus que amplía de forma significativa la cobertura del seguro con trece nuevas garantías, con una nueva estructura del contrato de seguro más clara y comprensible para el cliente, facilitando la cotización y contratación online a través del aplicativo informático: MarkelBroker.es para nuestras corredurías colaboradoras y ofreciendo un servicio exclusivo en materia de responsabilidad penal corporativa: e-Compliance".