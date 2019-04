Salud y Hogar tiran del negocio asegurador en el primer trimestre del año

Las primas de no vida suben un 2,88 por ciento interanual y el ahorro gestionado por el negocio de vida aumenta un 3,80% y roza los 192.000 millones de euros.

Los ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas a cierre del pasado mes de marzo ascendieron a 17.826 millones de euros, un 1,10 por ciento más que un año antes. De este importe, 9.906 millones de euros correspondieron al ramo de no vida, que crece un 2,88 por ciento, y los 7.920 millones restantes al de vida, que decrece un 1,04 por ciento, según muestran los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (Icea).

La facturación del ramo de no vida aumentaba al acabar el primer trimestre un 2,88 por ciento en términos interanuales. La mejora de esta actividad se fundamenta "en el tirón de todas las líneas de negocio, con mención especial de las pólizas de salud y multirriesgos", según explica Unespa en un comunicado.

La partida de seguros de salud repuntó un 3,67 por ciento, hasta los 2.313 millones. Mientras, la línea de negocio multirriesgos creció un 3,55 por ciento, hasta los 1.980 millones de euros. Bajo este término se incluyen las pólizas de hogar, comunidades de vecinos, comercios e industrias.

Autos sigue creciendo

Las pólizas de automóviles y del ramo denominado 'resto no vida' tuvieron, igualmente, un desempeño destacado. Los seguros de automóviles aumentaron su facturación en un 1,93 por ciento, hasta los 2.975 millones, y siguen siendo los que más ingresos reportan de todo el bloque de no vida. La categoría 'resto no vida' incrementó por su parte sus ingresos en otro 2,78 por ciento, hasta los 2.637 millones.

El ahorro gestionado mediante seguros de vida, medido a través de las provisiones técnicas, alcanzó los 191.929 millones de euros a cierre de marzo. Este importe supone un incremento interanual del 3,80 por ciento, de acuerdo con las estimaciones de Icea.