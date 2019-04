MetLife sabe qué buscan los millennials en el trabajo

Los millenials son una generación a menudo plagada de estereotipos y estigmas culturales, pero no debemos olvidar que los nacidos entre 1982 y 2000 hoy son uno de los grupos demográficos más grande en nuestra fuerza laboral.

Con edades comprendidas entre los 19 y los 37 años, sus actitudes, comportamientos y forma de vivir la vida son diferentes a las de las generaciones anteriores, así como entre ellos mismos dada la diferencia de edades entre miembros de esta generación.

Desmontando mitos

Comúnmente se piensa que los millenials no se comprometen a largo plazo con sus empresas o que siempre están atentos a nuevas oportunidades, y que por consiguiente no están tan preocupados por su salud financiera. Pero echando un vistazo más en profundidad sobre lo que les importa a los millenials en su lugar de trabajo (según las conclusiones del 14th Annual U.S. Employee Benefits Trends Study elaborado por MetLife, las conclusiones resultan sorprendentes.

En primer lugar, la mayoría de los millenials están bastante comprometidos con su trabajo: el 64% de los millenials más jóvenes y el 75% de los más mayores, planean trabajar para la misma organización en los próximos 12 meses.

Además, los millenials mayores se toman muy en serio la seguridad de su futuro financiero. Muchos ya están planificando la contratación de planes de ahorro para la jubilación, pensando en opciones de inversión y prestando más atención a las ofertas de beneficios de sus empleadores. También se dan cuenta de que ciertos beneficios, como el seguro de discapacidad a corto y largo plazo, pueden desempeñar un papel crucial en la reducción de su estrés financiero.

Buscan soluciones

Los millenials buscan soluciones de beneficios únicas. Para ellos, la personalización es la clave para poder elegir un acceso a un seguro de salud o a beneficios no médicos, como seguros dentales o de vida.

Cuando están seleccionando sus beneficios, los millenials prefieren un asesoramiento personalizado. Las consultas individuales, las reuniones en persona y los talleres de educación financiera son formas excelentes para que los empleadores les brinden el apoyo individualizado que están buscando, explica MetLife en un comunicado.

Por consiguiente, es importante que las empresas tengan en cuenta estos consejos para poder crear estrategias de beneficios que atraigan y retengan el mejor talento.