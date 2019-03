Generali es el patrocinador principal de la Maratón de Milán 2019

"Generali apoya la carrera, respalda un estilo de vida saludable, apoya a la comunidad local, la amplia participación de familias y personas de todas las edades y la solidaridad", explica el grupo asegurador italiano en un comunicado.

Por eso ha decidido ser el patrocinador principal de la Maratón de Milán, una carrera internacional que ha alcanzado su XIX edición y que tendrá lugar el 7 de abril en el centro de la ciudad capital de Lombardía.

Generali cuenta con una larga tradición de patrocinio de eventos deportivos, con el objetivo de mejorar el bienestar personal. Este año, Europ Assistance Italia, la compañía de asistencia del Grupo Generali, y la Maratón de Milán celebran su primera década de colaboración.

Simone Bemporad, director de Comunicación y Asuntos Públicos de Assicurazioni Generali, comentó que "la maratón de Milán es un canal importante para los mensajes positivos que compartimos con nuestra gente y promovemos a través de nuestros proyectos, que están dirigidos a lograr el bienestar físico y social. Por eso también participamos a través de 'The Human Safety Net', una iniciativa global del grupo que promueve proyectos para familias y personas que necesitan una mano para liberar su potencial oculto".

Generali ha extendido este compromiso también a sus empleados, mediante la creación de un programa dedicado a prepararlos para la maratón, que ofrece sesiones de ntrenamiento con entrenadores y asesoramiento nutricional.

Apoyo a la comunidad

La Red de Seguridad Humana - "Ora di futuro" es un proyecto educativo que se enfoca en niños e involucra a maestros, familias, escuelas primarias y ONG en toda Italia. "Ora di Futuro" es promovida por Generali Italia, Alleanza, Genertel, Generali Welion, Generali Jeniot, Genagricola y DAS, junto con The Human Safety Net, la iniciativa global del Grupo Generali para la comunidad.

El proyecto apoya iniciativas centradas en la paternidad y dirigidas a familias en dificultades financieras con niños de 0 a 6 años gracias a la colaboración con ONG elegidas por los empleados de Generali País Italia, y enseña a los niños de escuela primaria a administrar recursos y tomar decisiones responsables sobre los principales problemas, como salud y bienestar, recursos ambientales, economía y ahorro.

Al correr con Generali, puede decidir si contribuir a la iniciativa 'The Human Safety Net - Ora di futuro' al apoyar a una de las tres ONG involucradas: Albero della Vita (Árbol de la vida), en el Centro per Ora di Futuro en Roma; el Centro para la Salud del Centro de Salud Infantil, en el Centro para Ora di Futuro en Trieste; Misión Bambini (Misión de los niños), en el Centro per Ora di Futuro en Milán.

Generali también patrocina deportes de invierno, a través de su asociación con la Copa Mundial de Esquí Alpino de la Federación Internacional de esquí (FIS), la vela y los deportes de equipo como el rugby, en España, y el fútbol con la Federación de Croacia. El equipo nacional de Austria (ÖFB), el AC Sparta Praha en la República Checa y el estadio Generali Aréna.