Sólo el 18% de las aseguradoras optimizan el uso de datos para obtener una ventaja competitiva

El último informe de Capgemini reveló que sólo cuatro de cada diez aseguradoras eran capaces de definir su selección de riesgos y sus precios basándose en "hechos y datos".

Un mercado cada vez más volátil, agravado por la crisis climática, las crisis económicas mundiales y los avances tecnológicos en áreas como los vehículos autónomos, ha puesto de relieve el uso de los datos para entender, valorar y gestionar adecuadamente el riesgo. En la actualidad, el 40% utiliza los datos para entrar en nuevos mercados, mientras que el 43% de las aseguradoras ha modernizado y actualizado sus algoritmos de riesgo. Así lo recoge el nuevo informe publicado hoy por el Instituto de Investigación de Capgemini The data-powered insurer: Unlocking the data premium at speed and scale.

Las aseguradoras que dispongan de fuentes de datos no tradicionales y en tiempo real, como la telemática, los wearables y los datos de las redes sociales, podrán satisfacer las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a comodidad, asesoramiento personalizado y precios dinámicos, y competir con las empresas de InsurTech que son capaces de acceder a información personalizada. Las aseguradoras han sido capaces de dominar esto son las denominadas Insurance Data Masters. Más del 90% de ellas han registrado un aumento de las pólizas, una mejora del ratio de cobertura y una mayor puntuación de los promotores de la red, en comparación con sólo la mitad de sus homólogos. Estas organizaciones muestran tres diferencias clave con el resto: el 92% cuenta con un órgano de gobernanza o mediación centralizado, el 62% tiene colaboraciones con InsurTechs y el 97% ha creado interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas para permitir que partes externas accedan a sus datos.

"Se ha vuelto cada vez más difícil para las aseguradoras tradicionales competir con las empresas InsurTech", afirma Seth Rachlin, responsable Global del sector seguros en Capgemini. "Estas organizaciones solo pueden competir adoptando un enfoque basado en los datos para ganar cuota de mercado, mejorar los ratios y generar un mayor conocimiento de los riesgos."

Datos para crecer de forma rentable

El informe revela que las aseguradoras utilizan los datos para: desarrollar nuevas soluciones; crear servicios de valor añadido para atraer a los clientes. Y permitir una visión única del riesgo y su valoración.

Gracias a los datos, más del 40% de las aseguradoras están entrando en nuevos mercados, pasando de la protección a la prevención y revisando los supuestos actuariales. Además, el 43% de ellos utiliza datos en tiempo real para analizar los modelos actuariales, mientras que alrededor de un tercio puede utilizar los datos para modelar nuevos riesgos.

Muchas aseguradoras también están realizando inversiones en datos, como algoritmos de riesgo que visualizan los datos con rapidez en el punto de decisión e integran una amplia variedad de fuentes de datos. Alrededor del 43% de las aseguradoras han modernizado y actualizado sus algoritmos de riesgo en los últimos dos años. Como respuesta, alrededor del 39% de las aseguradoras pudieron definir su selección de riesgos y sus precios basados en los hechos y en los datos.

Las aseguradoras más grandes están en fases más avanzadas de implantación de datos

"Sólo el 18% de las organizaciones de seguros tienen tanto las capacidades técnicas, como la cultura y los competencias para apoyar los programas impulsados por los datos que obtienen todo el valor del creciente volumen que ellos mimos generan", señala Ramana Bhandaru, responsable Global de I&D de Servicios Financieros de Capgemini. "Estas organizaciones se denominan Data Masters y son considerablemente más cuantiosas que sus homólogas, ya que la mayoría tiene una media de ingresos superior a los 20.000 millones de dólares".

Además, el 61% de estas grandes aseguradoras han conseguido la adopción generalizada y han obtenido beneficios de la transformación de sus iniciativas de datos, en comparación con sólo el 16% de las pequeñas aseguradoras. Una razón importante de esta diferencia podría ser la escasa inversión de las empresas más pequeñas en la modernización de la tecnología, ya que las aseguradoras de menor tamaño se enfrentan a problemas con los sistemas tradicionales y la arquitectura unilateral con más frecuencia que las grandes aseguradoras.

En comparación con sus homólogos, los Data Masters destacan en algunas áreas clave. Casi todos los Data Masters de seguros (97%) han creado interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir que propiedades externas accedan a sus datos propios, en comparación con solo el 36% de sus homólogos. Casi el 90% de estos Data Masters también pueden vincular fácilmente las fuentes externas con sus plataformas para crear un intercambio mutuamente beneficioso, lo que lleva al 39% de estas organizaciones a lograr soluciones de siniestros más rápidas y precisas.

Alinear la estrategia de datos con la estrategia empresarial

El informe revela que sólo el 41% de las organizaciones de seguros garantizan que sus ejecutivos de datos alinean la estrategia de datos/analítica de la organización con la estrategia general del negocio. Para convertirse en una empresa basada en datos, las compañías de seguros deben alinear e invertir en cuatro áreas clave:

1. Construir una infraestructura que permita una aplicación rápida derivada de los datos: Se necesita una plataforma tecnológica moderna para racionalizar los sistemas dispares, generar una visión unificada del riesgo y proporcionar los datos necesarios en el momento oportuno.

2. Establecer un modelo operativo adecuado para ampliar los casos de éxito de los seguros basados en datos: Crear un modelo de hub-and-spoke para democratizar los casos de éxito

3. Fomentar una cultura de datos sólida en toda la organización: Adoptar formas de trabajo ágiles y dotar a los empleados de todos las herramientas y habilidades para usar los datos. En una cultura ágil, los equipos empresariales pueden trabajar junto a los expertos en datos para construir y probar nuevas ideas.

4. Organizar un ecosistema de datos abiertos: Participando en ecosistemas de datos, colaborando con InsurTechs y estableciendo un enfoque basado en datos para incorporar la sostenibilidad.