Segurosbroker integra en su multitarificador un seguro de Caza y Pesca

Segurosbroker, correduría del Grupo SNB, refuerza su oferta con la incorporación a su multitarificador de un seguro de caza y pesca.

Se trata de un producto diseñado para cubrir la obligación de aseguramiento de todo cazador a nivel nacional y del pescador en determinadas Comunidades Autónomas.

Tanto cazadores como pescadores deben suscribir un seguro de Responsabilidad Civil que garantice el pago de las indemnizaciones por daños corporales causados a terceros en el desarrollo de la actividad de caza o pesca en los lugares autorizados para ello.

La póliza permite complementar la cobertura de RC obligatoria a través de una RC Complementaria hasta los límites establecidos en la póliza y amplía la cobertura de daños corporales y/o materiales que el asegurado se viera obligado a satisfacer a terceros por cazar, practicar el tiro deportivo o pescar en los lugares debidamente autorizados.

Otras coberturas del seguro de Caza y Pesca

Además, el seguro incluye asistencia en viaje, con el traslado sanitario y por fallecimiento dentro del territorio nacional. También cubre la reclamación de daños por un límite máximo de 3.000 euros por siniestro y anualidad.

Otra de las coberturas que ofrece a este colectivo es, la Asistencia Vida Diaria por Accidente de Caza; cuando el asegurado requiera hospitalización de más de 48 horas, o cuando esté inmovilizado más de cinco días por un accidente de caza dispondrá de un auxiliar de ayuda a domicilio y enfermería a domicilio.

Segurosbroker ofrece este seguro con cuatro modalidades de contratación: Básica, Básica Plus: Completa y Completa Plus; y dos modalidades adicionales: Premium y Premium Plus, a las que se podrá acceder a través de la correduría online Segurosbroker.com.