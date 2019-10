Los mayores de 50 años ahorran para complementar la jubilación

El perfil del ahorrador en España continúa siendo principalmente conservador (55 por ciento), si bien el número de moderados ha crecido respecto a 2015 y ya representan el 39 por ciento, de acuerdo con el Observatorio Inverco.

Los menores de 26 años ahorran principalmente para hacer crecer su capital (30 por ciento), millennials y generación X para hacer frente a imprevistos (34 por ciento y 29 por ciento), mientras que los baby boomers y la silent generation lo hacen para complementar su jubilación (33 por ciento en ambos casos), según se desprende del VI Barómetro del Ahorro del Observatorio Inverco.

Los productos a través de los cuales canalizan ese ahorro son los depósitos y la renta variable en el caso de los centennials, mientras que los millennials, generación X y baby boomers optan por los planes de pensiones, depósitos y renta variable; la preferencia de esta última es muy similar a la de los fondos de inversión.

La importancia de contar con un colchón

En este sentido Ángel Martínez-Aldama, presidente del Observatorio Inverco, señala que "en un momento de incertidumbre, el ahorrador español se percata de la importancia de contar con un colchón para complementar la jubilación futura. Después de los imprevistos, este es uno de los principales motivos para invertir en productos de ahorro hoy en día, sin importar el perfil de inversor al que nos dirijamos".

La encuesta, presentada por el Observatorio Inverco y realizada por la empresa Front Query, refleja cómo han evolucionado los ahorradores, qué motivos tienen para ahorrar, qué valoran de los productos, en qué invierten y en qué piensan invertir en los próximos meses.

Perfil conservador del ahorrador

Actualmente los ahorradores continúan siendo principalmente conservadores (cerca de 6 de cada 10; 55%), si bien el número de aquellos de perfil moderado continúa creciendo desde 2015 y representan ya un 39%. Los dinámicos engloban tan solo el 6%. Si se tiene en cuenta la edad, a partir de la generación X se acentúa el número de ahorradores particulares conservadores y disminuye el de dinámicos.

Planes de pensiones, los preferidos

Un año más los Planes de Pensiones se sitúan como la primera opción de ahorro (57 por ciento), seguidos de los depósitos (53 por ciento), la renta variable (38 por ciento) y los Fondos de Inversión (36 por ciento). Respecto a qué inversiones aumentarán en el futuro los consultados mencionaron a los planes de pensiones (19 por ciento), los depósitos (14 por ciento) y los fondos de inversión (10 por ciento).

El plazo de ahorro se mantiene en una media (51 por ciento) de entre 1 y 3 años, si bien ya hay un 35 por ciento que lo hace a más de 3 años. "A lo largo de los años, el ahorrador español ha cambiado sus objetivos de inversión", mantiene Daniel Blanco, experto del Observatorio Inverco.

"Actualmente nos encontramos en plena evolución de un inversor cortoplacista a otro con la mirada puesta en las inversiones a medio y largo plazo".

¿Cómo se informan y compran los productos las distintas generaciones?

Para obtener información sobre los productos, el porcentaje de encuestados que acuden a una oficina bancaria (54 por ciento) disminuyó respecto a 2017, aunque se mantiene como la forma preferida de informarse y contratar un producto por la mayoría de las generaciones. Destaca el protagonismo del asesor financiero, al que recurren un 18 por ciento de los ahorradores para informarse y mediante el cual contratan el 12 por ciento.

En general, todas las generaciones se informan a través de la web, pero la gran mayoría decide contratar un producto en una oficina bancaria. Así lo hacen 6 de cada 10 centennials, millennials y generación X. Esta cifra sube a casi 8 de cada diez entre los baby boomers y silent generation.

Los centennials son la generación que menos recurre a una oficina para obtener información (42 por ciento) y destacan por acudir a un asesor financiero (24 por ciento) o un asesor telefónico (12 por ciento). "Hoy en día, los jóvenes cada vez apuestan más por acudir a asesores financieros para informarse sobre este tipo de productos", señala Gonzalo Rengifo, miembro del Observatorio Inverco. "La cercanía y la facilidad para contactar con nuestros asesores es vital cuando decides tomar por primera vez la decisión de ahorrar".

Seguridad en el ahorro

A la hora de ahorrar, la seguridad sigue siendo el factor más valorado por todas las generaciones en el caso de los Planes de Pensiones, depósitos, seguros y Renta Fija, mientras que la confianza se sitúa en segunda posición y la transparencia pasa a tercera en la mayoría de los casos. La rentabilidad es, por otra parte, el factor más importante para los ahorradores dinámicos y para aquellos que invierten en Fondos de Inversión y Renta Variable. Para el inversor moderado, el primer lugar lo ocupa la seguridad, seguido de la rentabilidad y transparencia, y entre los conservadores predomina la seguridad, confianza y transparencia.

Una vez contratado el producto, el 49 por ciento de los ahorradores revisa sus inversiones al menos una vez al mes, englobando al 69 por ciento de los ahorradores dinámicos, el 55 por ciento de los moderados y el 42 por ciento de los conservadores. Por generaciones, los centennials destacan como los más interesados en revisar sus resultados al menos una vez al mes (56 por ciento), seguidos de los millennials (53 por ciento), la generación X (45 por ciento), los baby boomers (47 por ciento) y la silent generation (49 por ciento).

El ahorrador en fondos de inversión

El inversor en fondos es un hombre (58 por ciento) mayor de 50 años con un perfil de inversión moderado (49 por ciento) que invierte en el medio plazo (1 a 3 años). Además, tiene su inversión repartida en 2 fondos y el 52 por ciento tiene previsto mantenerla, mientras que el 21 por ciento piensa aumentar su inversión en Fondos.

A la hora de invertir, el ahorrador en fondos valora la seguridad y la rentabilidad del producto. Además, el 67 por ciento de los ahorradores en fondos decide contratar en oficina bancaria, mientras que el 13 por ciento lo hace a través de un asesor financiero y el 11 por ciento mediante la web. El 54 por ciento de los ahorradores en fondos revisa sus inversiones al menos una vez al mes.

Inversión responsable

En relación a los Fondos ESG, el 82% de los ahorradores que invierten en fondos no conoce (53 por ciento) o no invierte (29 por ciento) en este tipo de fondos. Sin embargo, el 47 por ciento de los encuestados estaría dispuesto a invertir en fondos ESG si la rentabilidad fuera igual o superior a la de los fondos que no siguen estos criterios.

Asimismo, un 41 por ciento de los inversores en fondos con un perfil dinámico invierte en fondos ESG, cifra que se reduce a un 20 por ciento entre los moderadores y un 13% entre los conservadores. "La inversión socialmente responsable ha llegado pisando fuerte en la industria de los fondos", mantiene Gonzalo Rengifo. "Aunque aún son desconocidos para muchos ahorradores españoles, la combinación de una alta rentabilidad y su impacto social y medioambiental los han llevado a formar parte de la cartera de productos de los ahorradores hoy en día, predominando entre los más jóvenes".

Según el estudio, el 30 por ciento de los centennials invierte en fondos ESG, seguidos de los millennials (28 por ciento), la generación X (22 por ciento), la silent generation (17 por ciento) y los baby boomers (11 por ciento).