La generación que revolucionará el mundo

Son muy jóvenes y llegan pisando con fuerza al mercado laboral. Los nacidos entre 1994 y 2010 conforman la Generación Z, la que está llamada a revolucionar el mundo y el seguro.

¿Se acuerdan de un anuncio de automóviles allá por los años 90 cuyo eslogan era jóvenes aunque sobradamente preparados? Pues casi treinta años después llega la generación que de verdad está llamada a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos. Son la Generación Z, llamados también centennials, postmillennials o postbiebers, tienen entre 9 y 25 años y son la primera generación totalmente digital. Ellos sí que pueden calificarse como nativos digitales.

Esta cohorte de población está llamada a revolucionar la sociedad y el mundo en el que vivimos, según consideran numerosos sociólogos. Por varias razones. La principal es que no conciben el mundo sin Internet. No han conocido el pasado analógico de sus padres, ni la transición a lo digital de sus hermanos mayores. Ellos no han nacido con un pan debajo del brazo. Lo han hecho con un smartphone. Y wifi, Youtube e Instagram. Y no conciben la vida sin ellos.

Su percepción del mundo es completamente diferente, tienen una mentalidad más abierta, pero son más cuidadosos con su intimidad y lo que comparten en las redes sociales. A pesar de su juventud, cuentan con una mayor percepción del riesgo que sus hermanos de generaciones anteriores. Digitales, sí, pero con cabeza. Todos estos datos que definen a la nueva generación que ya está entrando en el mercado laboral son de un estudio realizado por la UOC. En España son 8 millones de ciudadanos y, en 2025, serán el 75 por ciento de la fuerza laboral.

Conectados y autosuficientes

En el estudio se explica que son capaces de manejar hasta cinco dispositivos a la vez y que, a diferencia de los millennials, destacan por el uso de la información que les da cada aparato. Esto les hace muy eficaces en actividades que requieren multitarea. Además, haber crecido en plena crisis financiera y económica les ha forjado un carácter autosuficiente y autodidacta -son los amos de los tutoriales de Youtube- lo que les convierte en una generación muy preparada para el cambio que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial van a dar tanto al mercado laboral como a la sociedad.

Cómo 'enamorar' a la Generación Z

En esta vorágine de cambio, el sector asegurador debe ganarse un hueco en sus apretadas vidas, en las que el entorno digital es importante, pero no es imprescindible. Además, lo importante para el seguro será captar la atención de esta nueva generación, hiperconectada, muy comprometida socialmente y bastante dispersa. Por lo que contar con una buena

