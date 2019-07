Un paso atrás: El PSOE restringe la negociación con Podemos "a los contenidos"

El PSOE ha vuelto a la casilla de salida después de que el jueves se filtrara que estaba dispuesto a incluir en un futuro gobierno a diputados o de Unidas Podemos siempre y cuando no tuvieran un perfil político. Es decir, que representantes de la formación violeta si, pero siempre y cuando no fueran ni Pablo Iglesias, Irene Montero o Pablo Echenique, entre otros dirigentes.

La propuesta, que fue rechazada de plano por Podemos en un primer momento, parece que ya no despierta tantas simpatía en el PSOE puesto que el presidente en funciones ya ha empezado a filtrar que no confía en Iglesias, que "no es capaz ni de controlar a su partido" y que Carmen Calvo, la vicepresidenta en funciones, se limitó este domingo a instar al partido de Iglesias a "sentarse a hablar de contenidos" y a asegurar que un gobierno de coalición no se contempla y evitó pronunciarse sobre otras alternativas.

"Los socialistas somos gente de acreditada responsabilidad y nosotros hemos dicho que nos queremos sentar a hablar de contenidos y que seremos capaces de encontrarnos porque España necesita un Gobierno", manifestó la vicepresidenta del Gobierno en funciones antes de participar en los Diálogos del 140 aniversario, unas jornadas organizadas por la Fundación Pablo Iglesias, fundador del PSOE.

En este punto, Calvo afirmó que el Partido Socialista da "pasos en serio, hay un documento y un equipo negociador". "Nosotros vamos en serio. Queremos hablar de contenidos con Unidas Podemos para lograr conformar un Gobierno por "sistema tiene que funcionar y Pedro Sánchez tiene que ser investido la semana del 22 de julio para que el Ejecutivo se ponga a trabajar", apuntó la vicepresidenta.

En cuanto a la posibilidad de hablar de algo que no fuera contenidos, Calvo señaló que Sánchez ha "ha trazado su posición" razonable porque un Gobierno de coalición se da "cuando ya tienes la cifra para investir", pero que con Unidas Podemos "no nos da la cifra", recoge Servimedia en un comunicado.

En esta línea, indicó que los socialistas tienen que hablar con todos los grupos de la Cámara para lograr los apoyos necesarios para formar Gobierno y no dudó en pedir a todas formaciones, incluidas las de derechas, que fueran responsables. "No vale lo que les escucho a sus líderes, ¿no va con ellos servir a España?, ¿no va con ellos que el sistema funcione?", interrogó, afirmando que "no hay alternativa" a un Gobierno socialista. "¿Si no hay alternativa no va con ellos? Pues sí, con ellos y con todos". En este sentido denunció que el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, "ni siquiera se ha querido sentar a hablar" con el presidente en funciones..

En este punto, desde el partido naranja aseguran que PSOE y Podemos ya tienen el pacto hecho y que sólo están buscando el momento adecuada por escenificarlo. "Sánchez tiene que dejar de marear la perdiz y parar este sainete de supuesta negociación y distanciamientos con Podemos, un paripé que no se lo cree nadie porque ya tiene los apoyos" para la investidura, aseguró el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

División en Podemos

Mientras Calvo se afana por centrar las negociaciones en los contenidos y abre la puerta a realizar cambios en la propuesta programática del PSOE para llegar a un acuerdo, Podemos se ha enzarzado en un enfrentamiento público sobre sí el partido debe aceptar la propuesta de meter en un Ejecutivo del PSOE perfiles técnico y sobre si se debe o no someter a votación. Después de que Teresa Rodríguez, coordinadora regional de Podemos Andalucía dijera en Twitter que la consulta es un "verdadero insulto a la inteligencia" ya que las preguntas "son tendenciosas", Ramón Espinar, ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, salió en apoyo de su ex compañera: "la consulta planteada por la dirección de Podemos no tiene un pase. Hace tiempo que nos viene haciendo falta repensarnos", aseguró en la red social del pajarito azul.

La consulta lanzada después de que Iglesias le pidiera a Sánchez no poner vetos para formar un gobierno contiene dos opciones que tampoco han gustado al PSOE, que ve que esta medida aleja la posibilidad de un acuerdo. La opción 1 reza así: "Para hacer presidente a Pedro Sánchez, es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos" mientras que la opción 2 opta por aceptar la propuesta socialista aunque deja claro que estarán supeditados a todo lo que diga el PSOE: " Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención), basta con la propuesta del PSOE: un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático".