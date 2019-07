Rosa García, consejera delegada de Grupo Alibérico, se rompe las dos muñecas en un accidente

La consejera delegada del fabricante de productos semitransformados de aluminio Alibérico y exconsejera delegada de Siemens España, Rosa García, ha sido operada después de romperse las dos muñecas en un accidente, según ha publicado la directiva en su cuenta de Twitter.

"Desconectada porque me he roto las dos muñecas y me las han tenido que operar. Con muchas ganas de que todo esto pase lo antes posible", recoge un tuit publicado por García el lunes a última hora de la tarde, que va acompañado del hastag #accidente.

García se incorporó a Grupo Alibérico el pasado mes de abril como consejera delegada, cargo de nueva creación dentro de la estructura de la compañía que fundó Clemente González Soler hace más de dos décadas, un nombramiento con el que la compañía busca avanzar en la profesionalización de su estructura de gobierno corporativo dentro de su proceso de transición generacional.

Alibérico destaca que García está considerada como una de las directivas empresariales españolas más reconocidas del sector tecnológico. Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado su carrera en el sector de las Tecnologías de la Información (TIC), donde fue presidenta de Microsoft Ibérica y Siemens España, entre otros altos cargos.

En concreto, García abandonó la presidencia no ejecutiva de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), así como la de la filial española de Siemens, en octubre de 2018, después de siete años al frente la compañía.