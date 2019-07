Coca-Cola quiere liderar el mundo de la mixología de los destilados oscuros

Coca-Cola se ha propuesto liderar el mundo de la mixología con cuatro mezclas o recetas de autor para combinar con destilados oscuros y desplazar a las tónicas y a su combinado natural, la ginebra, a pesar de que en este segmento también está presente con las marcas de tónicas Royal Bliss y Nordic Mist. Su apuesta por Coca-Cola Signature Mixers, que es el nombre por el que se conocen las nuevas mezclas de autor, también supone imponerse claramente a Schewppes en el mundo de los mixers oscuros, donde su principal propuesta es el Ginger & Ale clásico o intenso a base de jengibre, al tiempo que se busca que el consumidor deje de lado las ginebras en favor propuestas más premium. "Nos encontramos ante un consumidor exigente no entiende la teatralización del gin-tonic. Además, hay ginebras que se presentan como artesanales y detrás no hay ninguna tradición. Por el contrario, el consumidor valora los alcoholes oscuros por su herencia y la riqueza y tradición que tienen en su ADN", recalca César Ruiz, director de la marca Coca-Cola en Iberia.

Con esta innovadora gama de cuatro mezclas o recetas de autor se busca acercar al consumidor al complejo mundo de la mixología y los cócteles haciéndolo más accesible a través de una marca universal. Para embotellar estas variedades, la compañía recupera un envase legendario: la botella Hutchinson, que fue utilizada por la marca hace ahora justo 120 años, y que convivirá con la mítica Contour. "Hemos recuperado esta botella para recoger su iconicidad y sumarle la innovación de los mixólogos", explica Ruiz.

Coca-Cola Signature Mixers ha sido creada para inspirar nuevos combinados con destilados que resaltaran los matices del whisky, el ron, el coñac, el tequila reposado o el bourbon, cuyo consumo en España, según Febe (Federación Española de Bebidas Espirituosas) ha crecido un 7 por ciento; en concreto la categoría de rones especiados lo ha hecho en un 47 por ciento. El whisky es el destilado más consumido en nuestro país, mientras que el ron ocupa la tercera posición tras la ginebra. Asimismo, los segmentos premium de las principales categorías de bebidas espirituosas representan un 7 por ciento del volumen total en el caso del whisky y un 9 por ciento en el caso del ron.

Como recuerda Walter Susini, vicepresidente marketing de Coca-Cola para Europa Oriente Medio y África (EMEA), en referencia a la larga trayectoria de la marca, unido al idilio que ha tenido siempre Coca-Cola con el ron: el famoso ron-cola, "si no tienes historia no tienes futuro, y a veces hay que mirar para atrás para seguir adelante". Un pasado que remarca Ruiz: "durante años la Coca-Cola fue el refresco elegido para combinar con el ron y el whisky. Y ante un consumidor cuyos gustos se refinan con los espirituosos añejos, abierto a experimentar y probar nuevas cosas, Coca-Cola no podía permanecer impasible". De ahí la puesta en el mercado de estas cuatro variedades, que serán distribuidas exclusivamente en el canal de hostelería (donde se concentra el 62 por ciento del consumo de alcohol) y de forma pionera en

España y Gran Bretaña, los países de origen de los mixólogos que han creado Coca-Cola Signature Mixers. Nuestro país ha jugado un papel primordial en el proceso de elaboración gracias la participación de Adriana Chía y Antonio Naranjo, ambos conocedores de los gustos y demandas del consumidor español. Para la creación de sus mixers, Coca-Cola ha contado con su colaboración junto con la de otros diez reconocidos mixólogos internacionales. "Pese a la sofisticación de los nuevos mixers, no se va a encarecer el precio de los combinados, dice, Susini, quien señala, asimismo, que "estas recetas no van a competir con Coca-Cola, y si es así, será una canibalización que irá en beneficio de la compañía".

Por primera vez en más de 130 años, Coca-Cola ha puesto a disposición de personas externas a la compañía la base de su marca más icónica con el objetivo de elevar la experiencia en nuevos combinados con los alcoholes oscuros. Los mixólogos seleccionados han trabajado con alrededor de doscientos aromas naturales con el propósito de enriquecer la base de la Coca-Cola original y crear un producto totalmente diferente a cualquier opción disponible hasta ahora en el mercado. La cuatro propuestas finalmente elegidas Smoky Notes, Spicy Notes, Herbal Notes y Woody Notes han sido elaboradas en una selección final, empleando más de veinte aromas, por cinco afamados bartenders mixólogos: los ya citados Adriana Chía y Antonio Naranjo, ambos afincados en Barcelona, y Max Venning, Alex Lawrence y Pippa Guy, residentes en Londres.

En cuanto a las particularidades de cada receta, comentar que Smoky Notes es una variedad intensamente aromática con notas de ylang-yang, semilla de ambrette, bálsamo de Perú, extracto de roble y guaicwood que aportan un aroma ahumado y de vainilla. La variedad Spicy Notes ha sido elaborada con notas de lima, jengibre, jazmín de romero y jalapeño, aportándole al combinado un toque de calor adicional; mientras que la mezcla Herbal Notes, con notas de lúpulo, semilla de eneldo, tagetes y hierbas de limón, es floral, crujiente y ácida para dar un toque de frescor con matices a hierbas. Finalmente, la variedad Woody Notes tiene un perfil ligero y refrescante con un toque cálido gracias a sus notas de pachulí, bálsamo de copaiba, albahaca, vetiver y yuzu.

Desde el 4 de julio, Coca-Cola Signature Mixers está disponible en un escogido grupo de locales especializados en coctelería y mixología de siete ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca e Ibiza. Esta última localidad ha sido la elegida para su presentación mundial. "Hemos elegido esta ciudad porque, al igual que sucede con Coca-Cola es un lugar que crea tendencia", dice Susini". La compañía busca una distribución segmentada con el fin de comunicarle bien al cliente cuáles son las bondades de cada variedad y se prevé que en 2020 su comercialización se extienda a otras ciudades españolas, también en locales escogidos, aunque, como adelanta Susini, "es posible que el futuro estemos en tiendas premiun". Todo ello sin descartar que en algún momento Coca-Cola Signature Mixers, llegue a la distribución, como ocurrirá desde el principio en Gran Bretaña, una decisión que Susini justifica en el hecho de que allí se bebe más en casa que en la calle, al contrario de lo que sucede en España.