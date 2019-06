Patrik Bergareche (Just Eat): "Ganamos dinero y no dependemos de financiación externa"

El recién nombrado director de Just Eat en España, Patrik Bergareche, explica por donde pasa el futuro de la plataforma online de comida a domicilio líder en el mundo, con presencia en trece países y unas ventas en 2018 de 907,5 millones de euros, y comenta cuál es la postura de la compañía asuntos tan controvertidos como la relación laboral entre riders y operadores.

¿Cuánto facturó Just Eat en España en 2018 y en qué porcentaje aumentaron los ingresos?

Los datos de 2018 aún no los hemos presentado en el registro, pero en 2017 facturamos 28,3 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 55%, y conseguimos 2,5 millones de euros de beneficio. Ya desde 2017 Just Eat no es una empresa que dependa de financiación externa. Somos autosostenidos.

¿Cuáles son las perspectivas de facturación y crecimiento para este año?

Prevemos continuar creciendo a doble dígito durante los próximos dos, tres años. Creemos que el sector se va a multiplicar por dos otra vez. En España el sector de la comida a domicilio contribuyó en 2.400 millones de euros a la economía, de los cuales 600, que es un 25%, es online, y el 75% sigue siendo por teléfono. Lo interesante de estar en este sector es que al final te beneficias de dos tendencias; la primera es la del cambio del teléfono a online, y la segunda es que los propios restaurantes, cada vez más, quieren hacer el delivery.

¿Cuántos usuarios y millones de pedidos tiene la compañía en España?

En 2018 anunciamos que habíamos llegado al millón de pedidos al mes y tenemos más de dos millones de usuarios. Hace unos meses anunciamos el récord de cinco millones de descargas de nuestra aplicación en España. Un millón de pedidos es un millón de decisiones de un millón de personas que deciden cada mes darnos su confianza y pronostico que esto continuará creciendo es un fenómeno bastante imparable.

Los pedidos a través de vuestra 'app' representan el 65% del total. ¿Se pretende incrementar este ratio?

La app es el 65%, pero mobile web ya es prácticamente un diez. Entre uno y otro, tres cuartas partes de nuestros usuarios piden a domicilio a través del dispositivo telefónico. Esto va a ir a más porque al consumidor le gusta el entorno app y a nosotros también como compañía nos favorece, porque sabemos que el usuario que está en la app tiene una recurrencia de uso mayor que el usuario en web. Algunos de nuestros competidores ya nacieron en app con lo cual tienen un porcentaje mayor. Nosotros sin embargo nacimos en un entorno web y estamos haciendo un poco el camino a la inversa. Pero nos ocupamos que aquel público que aún es muy de web siga encontrado en Just Eat un entorno muy bueno.

¿En qué consiste el modelo híbrido con el que combinan el 'marketplace' con un reparto propio?

Hablamos de un modelo híbrido porque queremos combinar un modelo de marketplace, que es el modelo de reparto propio -de las empresas-, con un modelo muy costoso que es el del reparto externo, que es cuando nosotros ponemos a los moteros. Lo podemos hacer por la sencilla razón de que tenemos una estructura con 9.500 restaurantes que nos ha permitido hacer una gran plataforma digital y llegar a números verdes. Ahora mi reto es ver en qué medida esos beneficios que vamos consiguiendo reinvertirlos en esta unidad de negocio, que en el fondo es una máquina de perder dinero, y más cuando tu optas por un modelo de empleados, que es la gran polémica de los autónomos, si son falsos o no. Yo no entro a valorarlo, eso lo tienen que decidir los jueces. Lo que sí está claro es que hay controversia; hay grandes dudas con relación a la laboralidad entre el repartidor y la empresa. Y en Just Eat lo que hemos dicho es que somos una empresa cotizada, nos ha costado mucho trabajo, inversión y esfuerzo conseguir proteger la marca y por una cosa así no nos la vamos a jugar.

Entonces estamos haciendo un recorrido que es mucho más largo y doloroso porque requiere mucha más inversión, porque yo no puedo activar a 400 autónomos de la noche a la mañana, si no que cada semana tengo que hacer una previsión de los empleados que voy a tener, a los cuales les pago la Seguridad Social. Eso hace que sea un modelo más lento, pero desde nuestro punto de vista, y esa es nuestra apuesta, más certero y más seguro porque hay un compromiso con la sociedad, con la ley y con nuestros usuarios.

¿Cómo se puede revertir ese modelo que ha calificado como deficitario?

A medida que vaya incorporando restaurantes a la red podré hacer que un mismo motorista pueda hacer muchísimos repartos en una misma franja horaria. Es eficiencia de la red. Cuantos más restaurantes y consumidores tengas en una zona más cortos son los tramos de entrega y mayor rentabilidad.

¿Y qué valor añadido le ofrecen a aquellas empresas que tienen su propia infraestructura de reparto?

Ser sus socios en materia comercial, en materia de marketing, etc., y si ellos quieren continuar con su logística son libres de hacerlo. Tenemos socios como Telepizza, que hacen ellos el reparto, y luego tenemos otros como KFC, McDonald's o Goiko, a los cuales se lo ponemos nosotros. Los moteros que hacen los repartos no son moteros en plantilla nuestros, sino que son moteros de empresas subcontratadas por nosotros a las cuales les exigimos que les paguen la Seguridad Social.

¿Qué ventajas le reporta a un restaurante ser socio de Just Eat?

En los primeros seis meses desde que un restaurante se hace socio de Just Eat le generamos un incremento de entre un 15 y un 25% en sus ventas. El coste de entrada es cero. Lo único que si te generamos un pedido te vamos a cobrar un 14% de comisión. Te damos más ventas, somos tus consejeros y tus compañeros en la gestión del negocio porque ya sabemos qué platos y que tipo restaurantes funcionan en qué zonas. Le podemos decir a una hamburguesería que sus hamburguesas son un euro más caro que la de la media de sus competidores. O le podemos decir que si mete una Coca Cola a determinada hora del día tiene más posibilidades de que se compre. El tema de la utilización del data en forma de consultoría es un proyecto que de momento hemos decidido hacerlo gratis como valor añadido.

¿Qué implantación tienen en España?

Cubrimos ya un 95% del territorio nacional y estamos en más de 1.000 municipios. Somos la plataforma con mayor extensión. Lo que pasa es que en la parte del reparto externo somos más selectivos. Estamos entre una treintena y una cuarentena de ciudades. El modelo de reparto propio va solo porque es el restaurante el que se ocupa de hacerlo. En la parte del reparto externo hay que ser muy selectivos porque no en todas las ciudades de España se va a ser rentable. Yo ya sé que hay ciudades de menos de 70.000 habitantes donde va a ser muy difícil llegar a ser rentable.

¿Cuál es su perfil de cliente y que tipo de cocina es la que más les demandan?

Nuestro target objetivo está entre los 24 y los 35 años, pero un gran porcentaje de nuestra gente es ya mayor de 35. Y en cuanto a la comida más solicitada: mucho chino, mucha pizza. Auguro que a medida que el reparto externo vaya aumentando nos vamos a encontrar con un tipo de cocina más diverso, como las hamburguesas gourmet o el poké. Además, un 18% de los consumidores piden on the go de camino a. Lo piden desde el metro, desde el autobús o desde el coche para que cuando lleguen a casa la comida ya esté lista.

¿Hay alguna diferencia entre Just Eat en España y en el resto países en los que opera?

Nuestra propuesta de valor es bastante similar. Somos una plataforma que se ajusta a las necesidades gastronómicas de nuestros usuarios y como empresa multinacional compartimos las mejores prácticas de cada país. España tiene una particularidad -en referencia al debate sobre vínculo laboral entre repartidores y empresas- en donde hemos querido marcar una línea roja muy clara de aquí no nos la vamos a jugar aprovechando las zonas grises de la ley.

Están en 13 países. ¿Van a abrir nuevos mercados próximamente?

La verdad es que no. De momento, hemos decidido a nivel grupo parar un poco. Los mercados en los que operamos los hemos valorado en 80.000 millones de euros, de los que capturamos unos 7.000 u 8.000 millones. Solo en los mercados en los que estamos podríamos multiplicar por diez.

¿Qué acciones están llevando a cabo en lo tocante a sostenibilidad?

Queremos empezar a influir en los restaurantes para que sean conscientes del uso del plástico y que esos plásticos sean reciclables, y si son compostables, mejor aún, y darles opciones para que puedan comprar esos materiales subvencionados por nosotros. También estamos viendo como facilitarles a nuestras empresas de reparto externo el acceso a empresas que fabrican vehículos de automoción eléctrica.