José Luis Acea: "Banca March analizará más compras tras haber integrado la cartera de BNP"

Banca March encara la recta final de su plan estratégico con optimismo. Su consejero delegado, José Luis Acea, considera que las metas se van a cumplir previsiblemente teniendo en cuenta la evolución del negocio. En el primer trimestre de 2019 la entidad ganó 26,4 millones, un 13,8 por ciento más en términos comparables. Además, confía en aportar valor a Inversis, filial de custodia de valores, tras haber anulado su proceso de venta con socios estratégicos y financieros.

¿Cómo ha sido el desempeño de la entidad en la primera mitad del año?

Ha sido positivo. El resultado comparable (por la reducción del 5 por ciento en Corporación Alba) crece un 13,8 por ciento en el primer trimestre. Hemos alcanzado los 26,4 millones. Estamos satisfechos, ha sido un trimestre de continuidad en nuestro desarrollo del plan estratégico. Los tres márgenes crecieron. El de intermediación, un 4,5 por ciento; el bruto, un 3,6 por ciento; y el de explotación, 3,6 por ciento también. Además, puedo decir que tenemos unos ratios financieros muy sólidos, al tener la tasa de mora en el 2,39 por ciento, la más baja del sector, y en un 15,6 por ciento la de solvencia.

¿Y el negocio también presenta estas evoluciones?

La actividad en mundo corporativo, que era uno de nuestros retos, creció muy bien en el segmento de la especialización (emisiones, asesoramiento, tesorería), la inversión aumentó más de un 20 por ciento. Los negocios de banca patrimonial en número de clientes subieron algo más de un 5,8 por ciento; el negocio vinculado a asesoramiento, un 1,2 por ciento; y los saldos vinculados, un 5,5 por ciento, por lo que seguimos atrayendo dinero.

El segundo trimestre está a punto de terminar. ¿Ha mantenido el banco este ritmo?

Es una réplica del anterior, pero con una diferencia importante, ya que el primero fue de recuperación del mercado, y en el segundo ha habido más volatilidad, con una concentración de incertidumbres. Hemos seguido creciendo y somos optimistas, porque una de las cosas que más nos confortabiliza es que tenemos capacidades para asumir los retos. Lo que quieren nuestros clientes es sentarse con alguien para conseguir valor de su ahorro y patrimonio en el medio y largo plazo, y en este banco eso está por encima de cualquier duda.

¿Con estos datos puede afirmar que Banca March va a cumplir los objetivos del Plan 2016-2019?

Espero que se cumplan los objetivos. Nos irá bien. El plan estratégico de transformación ha servido para que crezcamos en clientes y negocio a más de doble dígito. Ese compromiso de dinamismo y de ser un actor relevante en banca privada y de empresas va a cumplirse.

En el nuevo plan ¿habrá cambios estratégicos, como la entrada en otros segmentos?

No. Tenemos la estrategia clara y no tiene por qué haber cambios. Los únicos cambios serán los relativos a cifras, que claramente intentaremos mejorar.

¿Los nuevos objetivos serán más prudentes por la inestabilidad?

Si un banco estructura su gestión a la evolución de los mercados no me parece mal, pero estos condicionantes para nosotros son retadores, no limitativos. El gran desafío de la banca privada es asesorar en momentos malos y buenos. Tendremos un nuevo plan que entenderá estos retos y otros, como un escenario de tipos bajos o negativos. En estos momentos de volatilidad es cuando un banco como el nuestro puede aportar valor, atender al cliente. El mercado está ahí y nos levantamos todos los días con 150 banqueros.

¿El plan contemplará más compras tras Consulnor y la cartera de BNP?

La cartera de BNP que acabamos de cerrar fue una magnífica operación, la integración creo que ha sido un éxito y ahora intentamos que los clientes se sientan cómodos y hacer rentable la adquisición. Este tipo de operaciones, de clientes afluent, sí estamos interesados en analizarlas y estaremos atentos por si surgieran. En este momento no estamos viendo nada.

El banco decidió cancelar la venta de Inversis a principios de año y apostar por su crecimiento. ¿Cuál es el plan diseñado?

Presentaremos pronto el plan, pero la idea es generar valor a la compañía, porque es un banco que tiene capacidades tecnológicas y 115.000 millones de activos bajo custodia. La intención es desarrollar nuevos proyectos y servicios, y crecer en nuevos mercados de Europa y Latinoamérica.

¿El banco descarta retomar la venta de Inversis?

No tenemos ningún inconveniente en encontrar socios industriales o financieros y en eso estamos. Pero lo que no vamos a permitir es la destrucción de valor en una operación de venta, porque no nos hace ninguna falta de caja o de tesorería. Tiene una dimensión y una capacidad de generación de beneficio más que razonable. Vemos muchas oportunidades y estamos tratando de focalizar las capacidades estratégicas de Inversis con compañeros de viajes. Nos parece una manera muy relevante de dar dimensión al proyecto. Siempre hemos estado abiertos a cualquier posibilidad u opción.

¿Inversis podría ser la punta de lanza de la internacionalización de Banca March?

Tenemos mucho que hacer en España. Estamos en Luxemburgo con una oficina, pero creemos que nuestro valor está en España y en eso estamos centrados.