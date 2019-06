Biden reprocha a Amazon que pague menos impuestos que un maestro o un bombero

Joe Biden, exvicepresidente de EEUU, ha criticado el hecho de que empresas como Amazon, con beneficios millonarios, paguen menos impuestos que profesores o bomberos en EEUU.

"No tengo nada en contra de Amazon, pero ninguna compañía que obtenga billones de dólares en beneficios debería pagar menos tasa de impuestos que los bomberos o los profesores", ha argumentado el candidato demócrata a la presidencia de EEUU en su cuenta de Twitter. "Necesitamos recompensar el trabajo, no sólo la riqueza", ha rematado.

I have nothing against Amazon, but no company pulling in billions of dollars of profits should pay a lower tax rate than firefighters and teachers. We need to reward work, not just wealth. https://t.co/R6xaN3vXGT

La compañía de comercio online no ha tardado mucho en reaccionar al comentario envenenado de Biden y ha reivindicado que Amazon ha pagado todo lo que debe en impuestos como corporación. La empresa fundada por Jeff Bezos ha echado balones fuera y ha apuntado a la responsabilidad de los legisladores que elaboran las normas impositivas.

"Hemos pagado 2,6 billones de dólares en impuesto de sociedades desde 2016. Hemos pagado cada penique que debemos. El Congreso ha diseñado leyes impositivas para alentar a las compañías a reinvertir en la economía americana. Nosotros lo hemos hecho", esgrime Amazon en su cuenta oficial de Twitter. La compañía añade que ha reinvertido 200 billones de dólares desde 2011 y ha creado 300.000 puestos de trabajo en Estados Unidos.

Tras estos argumentos, Amazon aclara que interpreta la queja de Joe Biden hacia la normativa que regula el pago de impuestos, no hacia la propia compañía.

We've paid $2.6B in corporate taxes since 2016. We pay every penny we owe. Congress designed tax laws to encourage companies to reinvest in the American economy. We have. $200B in investments since 2011 & 300K US jobs. Assume VP Biden's complaint is w/ the tax code, not Amazon. https://t.co/uPUv1Tzlma