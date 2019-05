Huertas defiende que "no pasada nada" por reconocer los errores para cuidar una marca

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, abogó este viernes por "reconocer" los errores en la actuación de las compañías cuando se producen y gestionarlos como la única fórmula para evitar impactos reputacionales y mejorar la marca.

"Una marca se cuida con el cariño, con el trabajo del día a día y haciendo bien las cosas", defendió durante el quinto evento de 'Diálogos de Servimedia' que esta agencia de noticias está celebrando en 2019 con motivo de su 30º aniversario, donde mantuvo una conversación con el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que moderó el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

Huertas admitió que la labor se complica con las redes sociales y más cuando, según estimaciones de Telefónica, "más de la mitad" del tráfico que circula por la red "no los generan los humanos", lo que impide una buena verificación.

"Las redes son una ayuda para muchas cosas, pero también pueden ser una trampa de un mal uso", refirió, asumiendo que si las cosas se hacen mal y se difunden "no pasa nada, hay que trabajar, gestionarlo y podemos sacar oportunidades a futuro de esa situación".

Cuando aparece el problema desveló que la compañía muchas veces llama al cliente "para pedirle perdón y tratar de mejorar", al tiempo que también está potenciando la visibilidad de sus proyectos de responsabilidad social porque hasta el mercado y los inversores piden a las empresas resultados sociales, además de los financieros.

En su intervención elogió a la ONCE "como referente mundial" en materia de lucha para mejorar la situación de las personas con discapacidad, que Mapfre prevé que alcancen el 3% de su plantilla mundial en el año 2021. "La ONCE es una organización única, es valiosísimo lo que haceis", indicó antes de ceder la palabra a Carballeda.

El presidente del Grupo Social ONCE coincidió con Huertas en que en materia de reputación "no podemos justificar lo que no tiene justificación" y hay que actuar en conciencia.

"La marca es muy importante. Nosotros, que llevamos toda la vida pidiendo inclusión e igualdad no podemos renunciar a eso. La marca es la imagen, la ropa. La forma de comunicar a los demás como queremos ir por la vida", refirió.

