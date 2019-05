La magia de la ingeniería fiscal: 60 macroempresas de EEUU no pagaron impuestos federales en 2018

Jose Luis de Haro Nueva York

Un análisis publicado por el Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés) saca los colores a 60 de las compañías más grandes de Estados Unidos por no haber pagado impuestos federales el año pasado pese a haber generado beneficios totales de 79.000 millones de dólares.

De hecho, si estas empresas hubieran cumplido con el impuesto de sociedades del 21% impuesto por el gobierno al hilo de la reforma fiscal aprobada a finales de 2017, hubieran tenido que desembolsar al menos 16.400 millones de dólares. En cambio, colectivamente, recibieron 4.300 millones de dólares en reembolsos.

En el documento titulado, "La evasión fiscal corporativa sigue siendo desenfrenada bajo la nueva Ley Tributaria", ha examinado las cuentas financieras de las grandes compañías estadounidenses publicadas hasta la fecha. De esta forma, a través de esta radiografía, se intenta proporcionar una visión inicial y completa de cómo los recortes del impuesto de sociedades aprobados en 2017 han afectado los hábitos fiscales de estas multinacionales.

Matthew Gardner, principal analista del ITEP y autor del informe, considera que la reforma fiscal liderada por la administración Trump y los republicanos, no ha fomentado grandes cambios en las dinámicas de las compañías patrias a la hora de evitar el pago de impuestos.

Entre las empresas que han conseguido beneficiarse se encuentran algunas de las entidades más rentables y reconocibles del mundo, que representan una variedad de industrias, que incluyen a la tecnología, la energía, los servicios financieros, la aviación o las manufacturas.

A principios de este año, ITEP ya puso de manifiesto que Netflix y Amazon no pagaron impuestos federales. En la lista ahora también se incluyen Chevron, Delta Airlines, Eli Lilly, General Motors, Gannett, Goodyear Tire and Rubber, Halliburton, IBM, Jetblue Airways, Principal Financial, Salesforce.com, US Steel y Whirlpool, entre otras. (a href:"https://itep.org/notadime/#table">Lea aquí la lista completa

Según Gardner todavía existen lagunas fiscales que permiten legalmente que muchas de estas compañías rentables eviten pagar un solo centavo en impuestos. Mientras tanto, muchas otras utilizan también estas lagunas para pagar menos del 21% estipulado por el impuestos de sociedades.

Entre las exenciones que logran que muchas empresas se libren o reduzcan sensiblemente su tasa fiscal a nivel federal se encuentran, entre otras, la depreciación acelerada, que permite a las empresas amortizar el coste de sus inversiones mucho más rápido que el desgaste de estas inversiones. Los créditos fiscales y los subsidios también proporcionaron cientos de millones en deducciones para estas compañías.

Los defensores de la rebaja del impuesto de sociedades como parte de la reforma fiscal que entró en vigor el año pasado y que redujo la fiscalización hasta el 21% desde el 35%, sostienen que esta medida impulsa la inversión y el crecimiento económico. Los opositores aseguran que no hace más que limitar los ingresos a las arcas públicas, aumentar el déficit público y hará que sea más difícil financiar programas del gobierno federal estadounidense.