Vocento acelera el muro de pago en los regionales y deja fuera a ABC

Vocento aleja de ABC la sombra del muro de pago ante la falta de incitativa de sus principales competidores, que llevan años hablando de cobrar por los contenidos en internet pero no han avanzado en la estrategia. Así, el futuro del buque insignia de Vocento sigue centrado en la publicidad programática y el registro de sus lectores mientras el negocio regional avanza con paso firme hacia el cobro por los contenidos.

En este sentido, la firma que dirige Luis Enríquez tiene previsto cerrar todas sus cabeceras regionales antes de marzo de 2020. Acaba de implantar el muro de pago en el diario La Rioja y el mes que viene le tocará el turno a El Norte de Castilla y Diario Sur. A la vuelta de verano le llegará el turno a La Verdad de Murcia y Hoy mientras que Las Provincias y El Comercio serán totalmente gratuitos en su edición online hasta marzo de 2020, como tarde. El regional de valencia y el asturiano son los últimos de la lista porque no son líderes de su mercado y por la fuerte competencia que tienen con los periódicos de Prensa Ibérica, que todavía no ha empezado a cerrar los contenidos de sus cabeceras aunque parece que está trabajando en ello.

"Hace dos años tomamos la determinación de implantar el cobro por contenidos y cambiar los ingresos inmediatos por publicidad por un modelo de negocio que creemos que tiene recorrido"

"Hace dos años tomamos la determinación de implantar el cobro por contenidos y cambiar los ingresos inmediatos por publicidad por un modelo de negocio que creemos que tiene recorrido. Es el futuro de la prensa aunque no nos haya seguido ningún otro medio", explicó Enríquez durante la Junta de Accionistas celebrada en Bilbao. Vocento arrancó la aventura del muro de pago en El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés y El Ideal de Granada, que son líderes en sus respectivas provincias donde, a su vez, tienen poca competencia.

Las cuatro cabeceras que ya están cerradas tienen 25.000 suscriptores de pago

El consejero delegado está contento con la evolución de los suscriptores aunque todavía no han conseguido cubrir la perdida de ingresos publicitarios digitales. "La evolución es buena", sentencia. Y es que, estas cuatro cabeceras tienen 25.000 suscriptores de pago, cifra que se ha acelerado en los últimos meses tras darle una vuelta de tuerca al sistema y hacerlo más restrictivo. Así, se redujeron de diez a cinco las noticias que se pueden leer de forma gratuita y hay cuatro noticias propias en la web que directamente están cerradas. Tras este cambio, El Correo pasó de tener 7.900 suscriptores a 11.900 y el Diario Montañés subió de los 2.300 a los 3.800 lectores de pago.

Pese a las buenas perspectivas de este modelo en la prensa regional y al éxito que tiene a nivel internacional en medios como Les Echos (Francia) o Clarín (Argentina), Vocento ha descartado implementarlo en ABC porque existen muchas alternativas gratuitas en la prensa nacional que no permite compensar la perdida de la publicidad y la de lectores. No en vano, solo el 30% de los lectores de ABC no están duplicados con El Mundo o El País.

A su vez, la implantación del muro de pago ha penalizado la evolución de los ingresos del grupo ya que tienen menos inventario que ofrecer y están penalizados en ComScore con las audiencias. Pese a la caída de los ingresos del 2% el grupo de medios ha salido de pérdidas y ha reducido su deuda a los 43 millones por lo que ha aprobado repartir dividendo por primera vez en once años. Dará a sus accionistas 4 millones de euros (0,032 euros por título).

Expansión internacional

Paralelamente, la compañía avanza en el desarrollo de nuevas líneas de negocio como los clasificados, donde busca un fusionarse con otra plataforma o portal inmobiliario para crecer en lectores, inventario y rentabilidad. Ya lo ha hecho en el mundo del motor y quiere repetirlo en otros segmentos. A su vez, Vocento ha arrancado con éxito la diversificación internacional de su negocio gastronómico. Ya ha cerrado un acuerdo para realizar Madrid Fusión en Bogotá durante tres años con una opción de prórroga de dos más y están negociando con empresas en EEUU, Taiwan y Deli (India) para desarrollar ahí el negocio.

También tienen pendiente poner en marcha la plataforma de publicidad programática con Prisa y Godó. Están a la espera del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).